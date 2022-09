D’anciens policiers ukrainiens m’ont torturé pour la Russie, dit un homme | Nouvelles du monde

Un Ukrainien a affirmé avoir été ligoté, battu et choqué avec une charge électrique pendant l’occupation de son village par la Russie.

Mais au lieu que des soldats russes l’abusent directement, Andrii Matiazh, 46 ans, a affirmé que ce sont des policiers ukrainiens locaux qui avaient changé d’allégeance.

“Quelqu’un m’a torturé”, a-t-il dit, s’exprimant chez lui, à environ six kilomètres de la frontière entre l’Ukraine et la Russie.

“Ils étaient dans la police avant l’invasion, puis ils se sont tournés vers le côté russe.”

L’Ukraine a accusé les forces russes d’avoir recours à la torture dans les zones qu’elles contrôlaient, affirmant que plus de 10 chambres de torture avaient été découvertes dans les parties nouvellement libérées de la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays.

Mais les affirmations de M. Matiazh aident à illustrer un défi supplémentaire.

Non seulement les autorités doivent enquêter sur les crimes de guerre présumés commis par les envahisseurs russes, notamment la torture, le meurtre et le viol, mais elles doivent également être attentives aux collaborateurs ukrainiens.

Au cours des quinze derniers jours, l’armée ukrainienne a repris des villes et des villages jusqu’à la frontière russe, y compris un certain nombre de points de passage.

Mais ils doivent encore assurer la paix, avec le risque de bombardements russes à l’un des postes frontaliers jugé si grand dimanche que Sky News a été informé qu’il était trop dangereux de le visiter.

Nous avons pu, cependant, passer du temps avec M. Matiazh dans son village en bas de la route, entouré de champs et de collines qui encadrent la limite de cette partie de l’Ukraine et l’entrée de la Russie.

L’homme mince au sourire bienveillant vit avec sa femme et deux de leurs trois fils, âgés de 16 et 11 ans. Leur fils aîné, 29 ans, qui porte le même nom que son père, est dans l’armée au sein de la force de défense territoriale de l’Ukraine.

“J’ai ressenti du bonheur et de la douleur en même temps”

Andrii Matiazh junior nous a emmenés visiter l’humble maison de plain-pied. Ce n’est que quelques jours après qu’il a pu s’aventurer pour embrasser ses parents à la suite du retrait de la Russie.

Ils ont essayé de décrire ce moment.

“Mes entrailles se sont retournées [with joy]”, a déclaré sa mère, Liubov, 46 ans.

Son fils soldat a déclaré : “J’ai ressenti du bonheur et de la douleur en même temps. Vous ne pouvez pas comprendre ces sentiments. C’est trop difficile à décrire.”

“J’ai tremblé pendant 30 minutes”

Les parents avaient un siège de première ligne pour l’invasion à grande échelle de la Russie le 24 février, étant donné la proximité de leur village avec la frontière.

“J’ai vu des avions à réaction, des hélicoptères, voler si bas qu’ils volaient entre des mètres”, a déclaré la mère.

“J’ai tremblé pendant 30 minutes. Mon plus jeune enfant était hystérique.”

Ils ont déclaré que les soldats russes avaient pris en charge la ville la plus proche, Vovchansk, tandis que les personnes responsables des villages venaient de parties des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk qui sont sous contrôle russe depuis la première invasion de Moscou en 2014.

Passeports russes

Les habitants de leur village se sont vu offrir des passeports russes, a déclaré le couple.

“Nous n’avons pas accepté, mais la majorité des civils ont pris des passeports”, a déclaré Liubov. “Je crois qu’ils ont fait ça à cause de la peur.”

Le couple a également allégué que les soldats russes et leurs mandataires voleraient des propriétés dans la région.

Cela a ajouté à un climat de méfiance et d’abus, qui a gravement affecté la famille deux jours seulement avant que la contre-offensive de l’Ukraine n’atteigne leur région au début du mois.

“J’ai eu des bleus”

Le père a dit qu’on lui avait dit de se rendre dans un bâtiment derrière le palais de justice de la ville locale.

Il a déclaré que cinq personnes, travaillant sous l’occupation russe, étaient impliquées, dont un parent éloigné.

“Ils m’ont emmené au deuxième étage. J’ai reçu trois ou quatre coups au visage”, a-t-il déclaré.

“Ensuite, ils m’ont attaché les mains derrière le dos, enlevé mes chaussures et mes chaussettes, connecté un câble métallique à mon petit doigt sur mes mains et à mon pied. Ils m’ont couché et ont commencé à m’électrocuter.”

Il a dit qu’il avait également les yeux bandés.

À un moment donné, un type de charge différent a été utilisé sur sa jambe – il a encore des marques sur une cuisse.

“Les capillaires de mes yeux se sont effondrés et mes yeux sont devenus rouges. J’avais des ecchymoses. Je n’ai même rien senti quand ils m’ont frappé au visage après l’électricité”, a déclaré M. Matiazh senior.

“Je savais que nos soldats arrivaient”

Il a dit qu’il était interrogé sur un vol local avec lequel il n’avait rien à voir.

Cela a duré deux heures, avant qu’on lui dise qu’il serait libéré, mais qu’il devait revenir quelques jours plus tard avec des informations – une menace que le père a interprétée comme signifiant qu’il devait devenir un informateur ou subir davantage de torture.

De retour à la maison, lui et sa femme ont discuté d’essayer de fuir mais ils n’avaient pas assez d’argent.

“J’ai décidé de me cacher quelque part dans les buissons, les maisons abandonnées et d’attendre nos soldats. Je savais que nos soldats arrivaient”, a-t-il déclaré.

Il pense que la contre-offensive qui a suivi lui a sauvé la vie.

Son fils aîné a déclaré: “Tous les méchants policiers se sont enfuis en Russie.”

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait après avoir entendu le récit de son père sur la torture et les conditions de vie dans le village pendant l’occupation, Andrii junior a répondu : « Effrayant et terrible.

Il s’est demandé si son lien avec l’armée aurait pu être une raison pour laquelle son père avait été pris pour cible, notant qu’un certain nombre de ses camarades de classe avaient rejoint la police et savaient qu’il était un soldat. “Je n’accuse personne mais quelqu’un… m’a trahi”, a-t-il déclaré.