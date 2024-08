D’anciens policiers de l’État du Kentucky non coupables dans une affaire présumée de recours excessif à la force

Un jury d’un tribunal fédéral a acquitté deux anciens officiers de la police de l’État du Kentucky accusés dans une affaire de recours à la force excessive, selon leurs avocats.

Le jury a rendu un verdict de non-culpabilité vendredi soir pour Derrek Lovett et Michael Logan Howell après avoir délibéré pendant environ huit heures, a déclaré Greg Ousley, un avocat de Somerset qui représentait Lovett.

Ousley a déclaré que Lovett était catégorique : il n’avait rien fait de mal.

« Il a littéralement fait confiance au système judiciaire pénal… et dans ce cas, les choses se sont déroulées comme elles auraient dû se dérouler », a déclaré Ousley à propos de son client. « Il peut maintenant continuer sa vie. »

L’affaire remonte à août 2020, lorsqu’une personne a déclenché un incendie dans une maison que Lovett faisait construire dans le comté de Whitley.

Howell, Lovett et Jeremy Elliotte faisaient partie des agents qui recherchaient un homme nommé Bradley Hamblin avec qui la police voulait parler de l’incendie criminel.

Lorsqu’ils sont arrivés à la maison où logeait Hamblin, Elliotte s’est dirigée vers la porte. Lorsque Hamblin est arrivé à la porte, Elliotte s’est avancé un peu à l’intérieur et l’a fait sortir, selon le procès-verbal.

Hamblin a affirmé plus tard dans un procès que les policiers l’avaient battu après avoir été menotté, lui cassant les os du visage et lui causant une blessure à la tête.

Un grand jury fédéral a accusé Elliotte et Lovett d’avoir violé les droits constitutionnels d’Hamblin en utilisant une force excessive contre lui.

Le grand jury a accusé les trois officiers de complot en vue de fabriquer une fausse histoire pour dissimuler l’agression, et également d’avoir menti sur ce qui s’est passé.

La caméra à l’intérieur du véhicule de police de Howell a capté l’audio de ses appels téléphoniques avec Elliotte et d’autres officiers après l’incident, y compris Howell disant que l’usage de la force contre Hamblin était « assez mauvais », selon l’acte d’accusation.

Elliotte a plaidé coupable à un délit pour être entré dans la maison où se trouvait Hamblin sans mandat, ce qui constituait une violation du droit des autres personnes présentes dans la maison à ne pas être soumises à une fouille déraisonnable.

Le gouvernement a demandé l’abandon d’autres charges contre Elliotte dans le cadre de son plaidoyer.

La juge de district américaine Claria Horn Boom a condamné Elliotte en juin à six mois de prison suivis de six mois de détention à domicile.

Howell et Lovett ont maintenu leur innocence et leur procès a débuté le 19 août.

Ousley a déclaré que la défense avait fait valoir que les déclarations citées dans les accusations contre les officiers, telles que le récit auquel ils « s’en tenaient » et le commentaire de Howell selon lequel l’usage de la force était « assez mauvais », avaient été sortis de leur contexte.

Les officiers comparaient leurs notes, n’inventaient pas d’histoire, et Howell faisait référence à l’apparence de Hamblin, et non à l’usage de la force, a déclaré Ousley.

Lovett a démissionné de la police d’État avant le procès et l’agence a renvoyé Howell, selon Ousley.

L’avocat de Lexington, G. Scott Hayworth, qui a représenté Howell dans l’affaire pénale, a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire car le procès civil de Hamblin contre Howell et d’autres est en cours.