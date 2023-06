D’anciens passagers détaillent ce qui se passe réellement à bord du sous-marin du Titanic : « Ce n’est pas un manège Disney »

Les sauveteurs ont couru contre la montre mercredi soir alors que les passagers à bord du Titan n’avaient que quelques heures avant que l’oxygène du sous-marin du Titanic ne s’épuise.

Les passagers, dont le milliardaire britannique Hamish Harding, le magnat pakistanais Shahzada Dawood et le fils de Dawood, Suleman, auraient cependant été conscients des « risques » encourus, selon d’anciens passagers du Titan.

Aaron Newman, un investisseur d’OceanGate qui a visité l’épave au large des côtes du Canada en 2021, a déclaré qu’elle « va essentiellement sur une autre planète ».

Tard mercredi, les sauveteurs n’avaient que quelques heures pour retrouver le submersible Titanic disparu quelques jours auparavant avec cinq passagers à bord.

Ceux à bord comprennent Stockton Rush, PDG et fondateur d’OceanGate, l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet, ainsi que trois passagers payants, le milliardaire britannique Hamish Harding, le magnat pakistanais Shahzada Dawood et le fils de Dawood, Suleman.

L’expert du Titanic, Tim Maltin, a déclaré: « Il fait noir là-bas. Il fait un froid glacial. Le fond marin est de la boue et il est ondulé. Vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage.

« C’est vraiment un peu comme être un astronaute qui va dans l’espace. »

Maintenant, ceux qui ont déjà participé à une telle expédition se sont manifestés.

Dans une interview avec Aujourd’huiil a ajouté: « Vous montez dans ce métier, vous êtes boulonné dedans – c’est un tube confortable, mais pas spacieux. »

Il a partagé que le sous-marin était « très chaud et étouffant » au début, mais « au moment où vous touchez le fond, l’eau là-bas est en dessous de la température de congélation standard ».

« Cela va traverser ce métal, donc il faisait froid quand nous étions au fond. Il fallait se superposer – nous avions des bonnets en laine et faisions tout pour rester au chaud au fond. »

Newman a déclaré que, bien sûr, il y avait des « risques » impliqués – et que les passagers en auraient été conscients et les auraient acceptés.

« Ce n’est pas un manège Disney, n’est-ce pas? Nous allons dans des endroits où très peu de gens sont allés, et c’est inventer des choses. »

L’interview de Newman intervient alors que les derniers textes de Hamish Harding ont été révélés.

« Hé, nous partons demain, ça a l’air bien, le temps a été mauvais alors ils attendaient ça », a écrit le milliardaire à son ami, l’astronaute à la retraite de la NASA, le colonel Terry Virts, selon le Poste de New York.

Virts a réitéré que Harding « comprenait les risques » de la dangereuse aventure.

« Nous avons beaucoup parlé des risques et des différentes choses qu’ils allaient pouvoir faire. Il était donc très excité à ce sujet. »

Pendant ce temps, un autre ancien passager du Titan, qui a eu sa propre expédition en 2021, est le correspondant de CBS, David Pogue.

Il dit Personnes les passagers sont tenus de signer une décharge et ils se lancent dans l’aventure en haute mer « les yeux grands ouverts ».

« Ils ne s’attendent pas à ce que cette plongée dure plus de 10 ou 12 heures », a-t-il ajouté.

« Pensez aux gens qui sont là-bas depuis dimanche. « Il fait un froid glacial. Ils n’ont apparemment aucun pouvoir car, rappelez-vous, nous avons perdu la communication avec eux. Ils n’ont donc pas de lumière. C’est donc plus noir que noir. C’est le plus sombre que vous puissiez imaginer au fond de la mer. Et ils n’ont ni nourriture ni eau. »