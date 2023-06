D’anciens parents d’accueil de la Colombie-Britannique risquent d’être condamnés pour un horrible cas de maltraitance d’enfants

Avertissement : Cette histoire contient des descriptions extrêmement troublantes de maltraitance d’enfants que certaines personnes trouveront bouleversantes.

Un homme et une femme accusés d’avoir infligé d’horribles sévices à deux enfants adoptifs ont comparu devant le tribunal de Chilliwack pour une audience de détermination de la peine jeudi 15 juin. Les noms des accusés ne peuvent pas être révélés en raison d’une interdiction de publication mise en place pour protéger l’identité des jeunes victimes, dont l’une est décédée à la suite des abus, mais la salle d’audience était bondée de gens du petit est du Fraser. Communauté de la vallée du lac Errock où les crimes ont eu lieu.

Les accusés étaient les parents adoptifs de deux enfants âgés de huit et 11 ans et les abus documentés ont eu lieu entre décembre 2020 et février 2021. Les deux ont plaidé coupables de voies de fait graves et d’homicide involontaire. La Couronne et la défense sont parvenues à une soumission conjointe réclamant 10 ans pour homicide involontaire coupable et six ans pour voies de fait graves, purgés simultanément.

Le juge provincial de la Colombie-Britannique, Peter La Prairie, a présidé l’audience de détermination de la peine, qui a révélé des détails troublants tirés d’un exposé des faits convenu par la Couronne et la défense.

Les enfants ont été placés dans le foyer le 30 octobre 2019 et à partir de ce moment-là, ils ont subi de graves sévices physiques et psychologiques que la procureure de la Couronne, Theresa Iandorio, a décrits comme délibérés et prolongés. Le jour où cela s’est terminé, l’aîné était si faible à cause de la malnutrition et des punitions physiques continues que le simple fait de mettre un t-shirt était trop difficile à faire. Iandorio a suggéré que le fait de ne pas avoir fait cette petite chose aurait pu conduire directement à sa mort.

Le 26 février 2021, les deux enfants adoptifs ont été laissés seuls avec la femme, qui a traîné l’aîné dans la cuisine et l’a jeté par terre. Elle donna un coup de pied à l’enfant et l’attrapa par le cou, mettant tout son poids sur lui. Il s’assit, essayant d’enfiler une chemise, mais ne put trouver la force de même lever les bras au-dessus de sa tête. Lorsque la femme l’a repris, l’a giflé des deux mains et l’a jeté à nouveau au sol, il n’a pas pu amortir la chute avec ses bras. Sa tête a heurté le plancher de bois franc et Iandorio a déclaré que l’impact était dans la même zone que la lésion cérébrale traumatique qui l’a laissé en état de mort cérébrale deux jours plus tard et lui a coûté la vie le 1er mars 2021.

Mais, a-t-elle ajouté, il y a eu tellement de blessés sur une si longue période que personne n’en était tout à fait certain.

Pendant des mois et des mois, les deux enfants ont été soumis à des mauvais traitements, notamment des contraintes et des armes. Iandorio a énuméré les objets qui ont été utilisés pour les frapper, notamment un morceau de bois de deux par quatre, un manche à balai, une ceinture, une chaussure, des ustensiles de cuisine, des clés, un téléphone portable, un seau, le bout d’une hache et une bombe de spray Lysol. Ils ont été étranglés, bâillonnés, les yeux bandés et ligotés avec des attaches zippées et du ruban adhésif.

Iandorio a déclaré que les deux enfants ont été forcés de faire des sauts avec écart, des squats et d’autres activités physiques pieds nus pendant des heures, parfois nus et portant souvent une couche.

« Ils ont été forcés de manger leurs excréments et de vomir, et de boire de l’urine », a déclaré Iandorio. « On leur a donné de la nourriture pour chien en boîte, et ce qu’ils n’ont pas mangé a été emmené à l’extérieur pour le chien. Ils ne recevaient pas la même nourriture que les autres dans la maison et devaient regarder les autres manger. La nourriture était restreinte comme forme de punition. Parfois, l’enfant plus âgé allait dans la cuisine tard le soir pour trouver de la nourriture et recevait plus de punition.

Au moment de sa mort, l’aîné pesait 28,8 kilogrammes (63,5 livres), alors qu’un poids normal pour son âge serait de 49,9 kg (110 livres).

« Les deux enfants ont perdu du poids », a-t-elle déclaré. « Les os dépassaient visiblement à travers leur peau. »

La maison disposait de quatre caméras en circuit fermé avec 16 000 clips vidéo capturés équivalant à plus de 400 heures de séquences. Iandorio a déclaré que l’homme et la femme avaient abusé des enfants séparément et ensemble et que la femme avait même ordonné à un enfant adoptif plus âgé et à ses enfants biologiques de faire de même.

Iandorio a déclaré que la femme et l’homme peuvent être vus dans de nombreux clips en train de rire et de se moquer des enfants pendant les abus.

Il y a eu des murmures et des halètements dans la salle d’audience alors que Iandorio lisait les détails, et une personne est partie en sanglotant.

Alors que l’homme n’était pas là le jour où l’enfant aîné a subi la dernière blessure mortelle, Iandorio a déclaré qu’il était « parti à l’homicide involontaire » parce qu’il savait que la femme maltraitait l’enfant, n’a rien fait pour l’arrêter et l’a laissé seul avec son. Ce jour-là, Iandorio a déclaré que près d’une heure s’était écoulée entre le moment où l’enfant est devenu insensible et le moment où la femme a finalement appelé le 9-1-1.

La GRC a été appelée après que les ambulanciers et les pompiers ont constaté les graves blessures de l’enfant ainsi que des incohérences dans l’histoire de la femme. Exécutant un mandat de perquisition le jour où il a été retiré de l’assistance respiratoire, ils ont trouvé le morceau de bois de deux par quatre sous un canapé avec des attaches à glissière et du ruban adhésif usagés. Ils ont également trouvé une paire de pantalons pour enfants avec du ruban adhésif autour des chevilles, avec un ADN correspondant à celui de l’enfant.

La Couronne et la défense s’attendent à avoir besoin de plus d’une journée pour passer au travers des soumissions, le juge La Prairie étant susceptible de rendre un verdict à une date ultérieure.

