D’anciens modèles de porte-documents déchirent les affirmations “Deal or No Deal” de Meghan Markle d’être “objectivées”: “Pas de station de soutien-gorge”

Meghan Markle est critiquée pour ses affirmations selon lesquelles elle se sentait “objectivée” pendant son temps en tant que modèle de mallette sur “Deal or No Deal”.

En plus de la réaction des médias, d’anciens modèles du jeu télévisé populaire ont critiqué la duchesse de Sussex pour avoir affirmé qu’ils étaient traités comme des “bimbos” au travail.

“C’est malheureux qu’elle ait ressenti cela parce que je n’ai jamais ressenti cela”, a déclaré l’ancienne mannequin “Deal or No Deal” Patricia Kara, selon Inside Edition.

Markle a réfléchi à son passage en tant que modèle de mallette sur son podcast “Archetypes” avec l’invitée Paris Hilton.

“J’ai fini par quitter la série… J’étais tellement plus que ce qui était objectivé sur scène. Je n’aimais pas me sentir obligé d’être tout en apparence et peu de substance”, a déclaré Markle.

Bien que Markle ait parlé de son expérience “Deal or No Deal”, son ancienne collègue Kara a déclaré qu’elle ne se souvenait pas avoir jamais ressenti cela au travail.

La duchesse de Sussex a continué à révéler sur son podcast qu’il y avait différentes stations de beauté à préparer pour le jeu télévisé – y compris une section où vous pouvez ajouter “un rembourrage dans votre soutien-gorge”.

“Il n’y avait pas de poste de soutien-gorge”, a contesté Kara, selon le média.

Un autre ancien mannequin “Deal or No Deal” s’est rangé du côté de Kara et a déclaré qu’elle n’était pas du tout “traitée comme une bimbo”.

“Pendant mon temps dans la série, ni moi ni personne d’autre avec qui j’ai travaillé n’a jamais été traité comme tel, à mon avis. Cependant, il est important de noter que chacun a sa propre expérience, et je ne peux parler que de la mienne”, Donna Feldman ajouté, selon Hollywood Life.

“Tout le monde sait à quoi vous vous engagez lorsque vous êtes embauché en tant que ‘Briefcase Beauty’. Être embauché en fonction de votre apparence vient avec le territoire », a souligné Feldman.

Plus tôt cette semaine, le co-animateur de “The View” Whoopi Goldberg a pesé sur les affirmations “Deal or No Deal” de Markle.

« C’est la télé, bébé. Mais qu’est-ce que tu pensais que tu allais faire ? Tu sais que c’était ça l’émission.

Un représentant de Meghan Markle n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.