D’anciens militaires ont été dupés dans l’assassinat d’un dirigeant haïtien, a déclaré le président colombien, bien que certains y aient participé volontairement

Moïse a été tué à son domicile le 7 juillet par des hommes armés – prétendument une escouade de mercenaires étrangers, dont des Colombiens et des Haïtiens-Américains. L’épouse du président a été grièvement blessée dans la fusillade.

De nouvelles informations publiées par la police colombienne jeudi ont indiqué que deux anciens soldats avaient une connaissance préalable d’initié de la mission d’assassinat du président haïtien.

« Nous savons que les citoyens colombiens Germán Rivera et Duberney Capador ont participé à la planification et à l’organisation de ce qui était initialement une opération d’arrestation présumée du président d’Haïti et pour cela, ils ont contacté plus de personnes dans notre pays », a déclaré le chef de la police, le général Jorge Luis Vargas.

Les deux ex-soldats auraient recruté d’autres anciens militaires colombiens par l’intermédiaire de trois sociétés nationales ayant des liens avec les services de sécurité du Moyen-Orient.

À la suite de l’assassinat, 18 ressortissants colombiens ont été arrêtés et trois tués par la police haïtienne. Trois autres sont recherchés par les autorités pour leur implication présumée dans la mort du président.

Dans une interview accordée jeudi à la chaîne de télévision colombienne La FM, Duque a déclaré qu’un petit groupe parmi les personnes arrêtées en Haïti pour le meurtre avait été au courant du complot visant à assassiner Moïse. Le président colombien a déclaré que de nombreux membres du groupe d’anciens militaires qui s’étaient rendus en Haïti n’avaient pas été informés de ce que la mission impliquait réellement, et avaient plutôt été dupés en leur faisant croire qu’ils devaient servir de gardes du corps.

« Tout indique qu’un nombre important de personnes arrivées en Haïti ont été prises au dépourvu, prises comme s’il s’agissait d’une mission de protection présumée, et d’autres, un petit groupe apparemment, avaient une connaissance détaillée de l’opération criminelle et de l’intention de tuer le président d’Haïti. , « dit le président.

Selon les renseignements de la police colombienne, l’attaque contre le président haïtien était planifiée depuis novembre 2020 depuis les bureaux de Miami, aux États-Unis. L’intention initiale était de kidnapper Moise, de l’évincer du pouvoir et de le remplacer par le Premier ministre Claude Joseph.

Jeudi, le Pentagone a déclaré que certains des ex-soldats colombiens prétendument impliqués dans l’assassinat avaient reçu une formation militaire américaine, bien que le nombre exact n’ait pas encore été confirmé.

