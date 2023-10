« Nous avons passé des mois, voire des années, à nous battre pour vous parce que nous croyions que vous partagiez notre rêve d’un monde où chaque être humain puisse vivre dans la dignité. Votre manque de clarté morale face au génocide des Palestiniens est en contradiction directe avec les valeurs défendues par votre campagne », ont écrit les anciens membres du personnel.

Un porte-parole de Warren n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les anciens membres du personnel comprennent des organisateurs sur le terrain, des directeurs politiques et des membres des équipes de données, d’analyse et de médias sociaux de Warren. Ils ont travaillé au siège de sa campagne nationale et dans 23 États, y compris l’État d’origine de Warren, le Massachusetts, et dans les deux premiers États candidats, l’Iowa et le New Hampshire.

« Nous avons ressenti la responsabilité, en tant que personnes qui ont travaillé très dur sur sa campagne, et qui croient vraiment en elle et lui font confiance, de dire quelque chose publiquement et de l’exhorter à adopter une approche différente », Juliana Amin, ancienne directrice de l’organisation de Warren dans l’Iowa, qui a aidé à rédiger la lettre, a déclaré dans une interview.

Certains des principaux collaborateurs de Warren lors de sa candidature en 2020 sont notamment absents de la lettre, notamment le directeur de campagne Roger Lau et la directrice des communications Kristen Orthman, qui ont tous deux travaillé pour le Comité national démocrate, ainsi que de nombreux premiers directeurs d’État de Warren.

Warren a suscité des critiques soutenues de la gauche pour avoir refusé de suivre d’autres législateurs progressistes – notamment les représentants du Massachusetts Jim McGovern et Ayanna Pressley – dans leur appel à un cessez-le-feu. Les membres de groupes juifs progressistes, dont IfNotNow, ont manifesté dans les bureaux de Warren à Boston et Springfield en espoir de la convaincre d’appeler à un « cessez-le-feu pour prévenir le génocide à Gaza ». Militants progressistes ont également pris à réseaux sociaux à pression Warren pour appeler à la désescalade et l’a critiquée déclaration sur la récente explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza.

« J’apprécie les personnes qui sont venues à mon bureau pour partager leurs points de vue et leurs expériences – c’est ça la démocratie », a déclaré Warren dans un communiqué. déclaration au Boston Globe sur les manifestations. « Israël a à la fois le droit de se défendre contre les attaques terroristes et l’obligation de protéger les civils innocents en vertu du droit international de la guerre. Les civils palestiniens ont droit à l’aide humanitaire, notamment à la nourriture, à l’eau, à un abri et aux médicaments.

La sénatrice senior du Massachusetts se retrouve désormais au milieu d’une délégation entièrement démocrate du Congrès qui est de plus en plus divisée sur la situation au Moyen-Orient, avec McGovern et Pressley appelant à un cessez-le-feu d’un côté et le représentant Jake Auchincloss, un vétéran militaire juif, en disant qu’Israël « ne peut pas désamorcer » de l’autre.

Et les tentatives de Warren pour trouver un équilibre ne font qu’enflammer sa base. Plus le conflit entre Israël et le Hamas se prolonge, plus la situation pourrait devenir politiquement difficile pour elle. Non pas parce qu’elle sera sur le bulletin de vote l’année prochaine – elle n’a pas encore trouvé de challenger sérieux parmi les deux grands partis – mais parce qu’elle est scrutée au microscope en tant que figure majeure de la gauche.

Warren a initialement offert son soutien sans réserve à Israël dans les jours qui ont suivi l’attaque du Hamas le 7 octobre. Dans un discours émouvant lors du même rassemblement pro-israélien où le sénateur Ed Markey a été hué pour avoir appelé à la désescalade, Warren a déclaré qu’il n’y avait « jamais de justification au terrorisme » et a promis que l’Amérique serait un « allié fidèle » d’Israël.

Alors qu’Israël décidait de couper tout approvisionnement en nourriture, en eau et en électricité dans la bande de Gaza et demandait l’évacuation d’un million de personnes de la partie nord de l’enclave avant une invasion militaire terrestre attendue, le langage de Warren a changé. Elle a appelé Israël à « minimiser les dommages causés aux civils ». Et elle a soutenu la décision de Biden d’envoyer 100 millions de dollars d’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie.

Pour Amin, cela ne suffit pas. « Vous ne pouvez pas dire que nous allons fournir 100 millions de dollars d’aide humanitaire… et ne pas non plus désavouer le soutien militaire à une armée sophistiquée qui bombarde ce qui est essentiellement une prison à ciel ouvert », a-t-elle déclaré.

« Elizabeth Warren est le genre de personne qui, historiquement, a toujours été prête à se lever, à se battre et à faire ce qu’il faut », a ajouté Amin. « Et j’espère qu’elle fera la même chose avec ça. »