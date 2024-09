D’anciens membres de RFK Jr. créent un super PAC pour soutenir Trump dans les États clés

D’anciens membres de la campagne présidentielle désormais suspendue de Robert F. Kennedy Jr. ont lancé un super PAC pour convaincre les partisans de Kennedy de soutenir Donald Trump.

Le groupe Make America Healthy Again (MAHA) est dirigé par une douzaine d’anciens membres du personnel, a déclaré à POLITICO Jeff Hutt, porte-parole du PAC. Le groupe comprend de nombreux membres de l’ancienne équipe de campagne indépendante, a-t-il précisé.

Lorsque Kennedy a abandonné la course à la présidence et apporté son soutien à Trump à la fin du mois d’août, il a encouragé ses partisans à voter pour lui même s’ils ne vivaient pas dans un État clé. Mais jeudi, Kennedy a écrit dans un message adressé à la liste de diffusion de sa campagne : « Quel que soit l’État dans lequel vous vivez, je vous exhorte à voter pour Donald Trump. »

Le PAC prévoit d’ajouter un soutien populaire à la nouvelle directive de Kennedy.

« C’est ce que nous devons faire pour permettre à M. Kennedy de franchir la ligne d’arrivée et de le faire avec la même énergie que nos bénévoles et nos sympathisants ont déployée pour faire entrer M. Kennedy à la Maison Blanche », a déclaré Hutt, qui était également le directeur national de campagne de Kennedy. « Ils doivent maintenant utiliser cette énergie et la recentrer pour permettre à M. Kennedy de s’asseoir à la table des négociations à la Maison Blanche avec un ticket d’unité avec Donald Trump. »

Le PAC prévoit de se concentrer sur les électeurs des États clés où Kennedy n’est pas en mesure de faire rayer son nom du bulletin de vote – des contestations judiciaires sont en cours – et des États bleus où il estime avoir suffisamment de bénévoles et de soutien dans les sondages pour aider Trump. La Virginie et le New Hampshire sont les principales cibles.

Le président du PAC est Jared Volz, qui a également été directeur national de campagne pendant la majeure partie de 2023 jusqu’au début de cette année.

Hutt a déclaré que le PAC est un « travail d’amour » dédié à l’engagement des électeurs au niveau local qui ont besoin d’être convaincus de soutenir Trump, mais MAHA espère également lever suffisamment d’argent pour un achat média dans des États clés.

Nicole Shanahan, qui était la colistière de Kennedy et son principal soutien financier pendant sa campagne, n’a pas été sollicitée pour un don, a-t-il déclaré.

Lorsque Kennedy a suspendu sa campagne, sa moyenne dans les sondages était d’environ 5% et en baisse. Mais l’élection présidentielle s’annonce serrée dans les États clés, et la capacité à convaincre ne serait-ce qu’une fraction des partisans de Kennedy de voter pour Trump pourrait être décisive.

« Comme vous le savez, cette élection pourrait être très serrée. Un résultat contesté serait un désastre pour notre nation divisée », a écrit Kennedy. « Le président Trump doit remporter une victoire écrasante, tant au niveau du collège électoral que du vote populaire. Il ne peut y parvenir que si mes partisans le rejoignent et examinent la situation dans son ensemble. »

Le PAC Make America Healthy Again déposera son premier rapport de divulgation financière le 15 octobre.