D’anciens lutteurs de l’Ohio State University disent que Jim Jordan les a trahis et ne devrait pas être président de la Chambre

Quatre des anciens lutteurs de l’Ohio State University qui ont accusé le représentant Jim Jordan de ne pas les avoir protégés d’un prédateur sexuel alors qu’il était entraîneur adjoint de l’équipe dans les années 1980 et 90 ont déclaré mardi qu’il n’avait pas à être le prochain président de la Chambre. .

« Voulez-vous vraiment un gars à ce poste qui a choisi de ne pas défendre ses gars ? » a déclaré l’ancien lutteur de l’OSU Mike Schyck, l’un des centaines d’anciens athlètes et étudiants qui affirment avoir été abusés sexuellement par le médecin scolaire Richard Strauss et qui ont poursuivi l’université en justice. « Est-ce le genre de trait de caractère que vous souhaitez pour un président de la Chambre ? »

La décision des lutteurs de peser ajoute une nouvelle dimension à la course à la présidence, introduisant une partie controversée du passé de Jordan qui continue de peser sur le républicain de l’Ohio et fidèle allié de l’ancien président Donald Trump.

Jusqu’à présent, l’affaire OSU n’a pas reçu beaucoup d’attention – a récemment déclaré une députée républicaine. elle était‘Je ne suis même pas au courant des allégations – mais il pourrait continuer à suivre la Jordanie. Même s’il devient président, il y a une chance qu’il soit destitué dans l’un des procès.

Jordan est le seul candidat déclaré en compétition contre le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise, R-La., pour le poste le plus élevé au Congrès – un poste qui s’est ouvert après qu’une révolte interne du GOP a évincé le représentant Kevin McCarthy.

Le président de la Chambre est également deuxième dans la succession présidentielle, après le vice-président.

Dunyasha Yetts, un autre ancien lutteur de l’OSU qui a accusé publiquement et à plusieurs reprises Jordan de mentir en disant qu’il ne savait pas ce que Strauss faisait aux athlètes, a déclaré que « l’hypocrisie du membre du Congrès est incroyable ».

« Il ne mérite pas d’être président de la Chambre », a déclaré Yetts. « Il doit encore répondre de ce qui nous est arrivé. »

Rocky Ratliff, un ancien lutteur de l’OSU et victime présumée de Strauss qui est également un avocat représentant certains des plaignants poursuivant l’école, a déclaré que Jordan « a abandonné ses anciens lutteurs dans le scandale et la dissimulation des abus sexuels dans l’État de l’Ohio ».

Jordan – qui a obtenu le soutien de Trump et a utilisé son poste de président du comité judiciaire de la Chambre pour enquêter de manière agressive sur le président Joe Biden et sa famille – a nié à plusieurs reprises avoir eu connaissance d’abus sexuels commis par Strauss lorsque Jordan était entraîneur à l’OSU de 1986 à 1994, y compris en entendant toute plaisanterie dans les vestiaires sur les abus.

Le porte-parole de Jordan, Russell Dye, a nié que le membre du Congrès était au courant des abus alors qu’il travaillait à l’OSU.

« Le président Jordan n’a jamais vu ni entendu parler d’abus, et s’il l’avait fait, il l’aurait réglé », a déclaré Dye dans un courriel.

Un autre ancien lutteur de l’OSU, qui n’a été identifié que comme John Doe dans le dernier procès contre l’université, a déclaré qu’il pensait que Jordan « est qualifié pour le poste », mais qu’il était réticent à le soutenir.

« Mon problème avec Jimmy, c’est qu’il joue avec les mots au lieu de nous soutenir », a déclaré Doe. « Aucun de nous n’a utilisé les mots ‘abus sexuel’ quand nous parlions de ce que Doc Strauss nous faisait, nous savions juste que c’était bizarre et Jimmy le savait parce que nous en parlions tout le temps dans les vestiaires, aux entraînements, partout. »

Strauss, décédé en 2005, a été accusé de s’en être pris à des centaines d’hommes ayant fréquenté l’université entre les années 1970 et les années 1990, principalement sous couvert d’examens médicaux tels que des contrôles de hernie, qui nécessitent qu’un médecin examine les organes génitaux d’un patient.

L’OSU a admis qu’elle n’avait pas réussi à protéger les étudiants de Strauss et a déjà versé 60 millions de dollars en règlement à 296 victimes. Et en juin, la Cour suprême des États-Unis a contrecarré la tentative de l’OSU de rejeter les poursuites restantes contre l’école.

Jordan a été mentionné par son nom dans les plaintes déposé auprès du tribunal fédéral du district sud de l’Ohio en 2019, et il a également été mentionné dans certaines des poursuites antérieures.

Dans le procès de 2019, John Doe 23 ans a déclaré qu’il était présent lorsque d’autres athlètes discutaient des examens intrusifs du Dr Strauss et que «ces discussions ont eu lieu devant l’entraîneur Hellickson et l’entraîneur adjoint Jordan».

Ratliff, qui avec Schyck et John Doe fait partie du procès restant contre l’OSU, a déclaré qu’il prévoyait de destituer Jordan et de le faire témoigner sous serment qu’il ignorait que Strauss abusait des étudiants.

« Son casier était à quelques endroits du mien et le mien était près du Dr Strauss », a déclaré Schyck. « Et nous parlions toujours du Dr Strauss. Il n’y a aucune chance qu’il ne sache pas ce qui se passait.

L’État de l’Ohio s’est retrouvé sur la défensive après qu’un lanceur d’alerte, l’ancien lutteur de l’OSU Mike DiSabato, s’est manifesté au début de 2018 avec des allégations selon lesquelles Strauss l’aurait agressé, lui et certains de ses coéquipiers, lors des examens médicaux.

Mais le scandale Strauss n’est devenu une histoire nationale que le 3 juillet 2018, lorsque DiSabato et plusieurs autres anciens lutteurs de l’État de l’Ohio ont déclaré à NBC News que Jordan avait refusé de les aider à affronter OSU – et que Jordan mentait lorsqu’il a insisté sur le fait qu’il l’avait été. ignorant les abus présumés de la part du médecin de l’équipe.

Yetts, dans le reportage de NBC News, a déclaré que Jordan devait le savoir. Il a déclaré que lorsqu’il s’était rendu chez Strauss avec une blessure au pouce et que le médecin avait essayé de baisser son pantalon, il en avait immédiatement informé Jordan et l’entraîneur en chef de la lutte de l’époque, Russ Hellickson. Il a dit qu’ils étaient ensuite allés parler avec Strauss.

Schyck, Ratliff, John Doe et plusieurs autres anciens lutteurs ont tous déclaré que Jordan savait que les athlètes appelaient Strauss « Dr. Toux » parce qu’à chaque fois qu’ils allaient le voir, il insistait pour vérifier s’il avait des hernies.

« C’était un secret de polichinelle », a déclaré Ratliff dans une interview précédente. « Tout le monde parlait de Strauss. Tout le monde savait que si vous alliez vers lui, la première chose qu’il ferait serait de baisser votre pantalon. Tout le monde savait qu’il prenait des douches inutiles avec l’équipe. Son casier était près de celui de Jimmy.

Jordan, qui en 2018 était présenté comme un possible remplaçant du président de l’époque, Paul Ryan, a répondu par des démentis répétés même après que DiSabato et d’autres lutteurs se sont manifestés pour dire que Jordan n’aurait pas pu éviter les rumeurs « parce que c’était partout. vestiaire. »

Le membre du Congrès en difficulté a également demandé l’aide d’un groupe conservateur et de Hellickson pour aider à aligner d’autres anciens lutteurs de l’OSU afin de fournir des témoignages en son nom.

En 2019, une enquête indépendante menée par le cabinet d’avocats Perkins Coie a conclu que les entraîneurs et les administrateurs sportifs de l’université savaient depuis deux décennies que Strauss agressait des athlètes masculins et d’autres étudiants, mais n’avaient pas réussi à tirer la sonnette d’alarme ni à l’arrêter. Tous les noms des entraîneurs et des administrateurs ont été expurgés dans la version du rapport rendue publique.

Le directeur des communications de Jordan, Ian Fury, a insisté sur le fait que le rapport absout le membre du Congrès.

Schyck a déclaré qu’il était républicain et qu’avant que le scandale n’éclate, Jordan « était quelqu’un que je vénérais, quelqu’un que j’admirais ».

« Il s’est mis dans cette position », a déclaré Schyck. « S’il se mettait très tôt de notre côté et validait ce que nous disions, ce que tout le monde savait sur ce que le Dr Strauss nous faisait, alors cela n’arriverait pas. Mais il a décidé très tôt, pour des raisons que je ne comprends toujours pas, qu’il allait nier tout savoir à ce sujet.»

« Maintenant, il n’a pas d’autre choix que de s’en tenir à cette histoire selon laquelle il n’avait aucune idée de ce que faisait le Dr Strauss, même si c’est un mensonge », a déclaré Schyck.