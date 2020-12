Un groupe d’anciens footballeurs et managers a envoyé des lettres au gouvernement pour demander un nouvel examen des liens entre la tête du ballon et la démence, ont rapporté les médias britanniques.

Les lettres, qui ont été signées par l’ancien attaquant de Tottenham Hotspur Vinny Samways et l’ancien entraîneur de Hull City Phil Brown, entre autres, font référence à une recherche menée par le docteur Willie Stewart, qui a révélé que les ex-footballeurs sont trois fois et demie plus susceptibles de mourir. des lésions cérébrales dégénératives que le grand public, Sky Sports a déclaré lien-entre-tête-et-maladie-cérébrale.

Les lettres demandent que la démence soit officiellement reconnue comme une maladie industrielle, que les clubs limitent le cap à tous les niveaux, y compris dans le jeu professionnel, et que la Fédération de football (FA) et le syndicat des joueurs fournissent davantage de financement pour la recherche.

Une lettre identique, signée par un groupe de députés, a été envoyée au président du comité restreint du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports, Julian Knight.

La question de la démence dans le sport professionnel a été déclenchée par la mort de l’Anglais Nobby Stiles en octobre et il y a eu de plus en plus d’appels pour que la question des traumatismes crâniens dans le sport reçoive plus d’attention.

Stiles et beaucoup de ses coéquipiers vainqueurs de la Coupe du monde 1966 avaient reçu un diagnostic de démence avant leur mort, tandis que le grand Bobby Charlton de Manchester United a également révélé son diagnostic récemment.

L’Association des footballeurs professionnels (PFA) a appelé les clubs, les ligues et l’instance dirigeante du football anglais à développer une stratégie de suivi et d’adaptation de l’entraînement, ainsi qu’à proposer des techniques pour protéger la santé à long terme des joueurs.

Il a également déclaré qu’il avait créé un groupe consultatif pour assurer la liaison avec les joueurs actuels et les familles d’anciens joueurs pour «aider à façonner leurs réponses à la démence et à d’autres maladies neurodégénératives».

Un groupe d’anciens joueurs de rugby souffrant de problèmes de santé liés aux commotions cérébrales a déclaré que leurs problèmes étaient causés par une négligence à cause de blessures à la tête.

L’ancien joueur australien Shaun Smith a reçu une indemnité d’assurance de 1,4 million de dollars australiens (1,02 million de dollars) pour des lésions cérébrales qu’il a subies après avoir subi des commotions cérébrales répétées au cours de sa carrière de joueur.