D’anciens joueurs de la NFL demandent à Tua Tagovailoa de prendre sa retraite après avoir subi une nouvelle commotion cérébrale

Quelques minutes après que Tua Tagovailoa ait subi sa dernière commotion cérébrale jeudi, d’anciens joueurs de la NFL se sont rendus sur les réseaux sociaux – et plus tard sur des chaînes nationales – pour demander au quart-arrière des Dolphins de Miami de s’éloigner du football.

La commotion cérébrale de jeudi survient moins de deux ans après que Tagovailoa ait subi de nombreuses blessures à la tête au cours de la saison 2022, ce qui l’a contraint à manquer une longue période. Après cette saison, il a déclaré aux journalistes qu’il envisageait de prendre sa retraite.

Après la récidive de commotion cérébrale de jeudi, une vague d’anciens et actuels joueurs de la NFL ont suggéré qu’il était désormais temps pour Tagovailoa de quitter le jeu.

Avant l’expiration du délai lors de la défaite 31-10 des Dolphins contre les Bills de Buffalo, l’ailier rapproché du Temple de la renommée Shannon Sharp et l’ancienne star des Cowboys de Dallas Dez Bryant ont tous deux déclaré que Tagovailoa devait prendre sa retraite.

C’est ça…. La NFL va de l’avant et fait ce qu’il faut Tua a eu beaucoup trop de commotions cérébrales Il doit prendre sa retraite pour des raisons de santé et de longévité. — Dez Bryant (@DezBryant) 13 septembre 2024

J’espère vraiment que Tua va bien, mais il doit sérieusement penser à arrêter. Je ne peux pas dire ça. Ses commotions cérébrales s’aggravent de plus en plus et c’est un jeune homme avec toute sa vie devant lui. #BillsFins #JeudiSoirFootball. — Shannon Sharpe (@ShannonSharpe) 13 septembre 2024

S’adressant aux journalistes après le match, le quart-arrière remplaçant des Dolphins, Skylar Thompson, qui est entré en jeu au troisième quart-temps après la blessure de Tagovailoa, a déclaré que lui et ses coéquipiers se souciaient plus de Tagovailoa en tant que personne qu’en tant que joueur.

« Ça me rend malade… C’est nul », a déclaré Thompson.

« On se soucie plus de la personne que du joueur et tout le monde dans notre organisation dirait la même chose. Donc je prie vraiment pour Tua et j’espère que tout se passera bien. C’était dur à voir. »

L’ancien joueur de ligne offensive All-Pro Mitchell Schwartz, qui a joué avec les Cleveland Browns et les Kansas City Chiefs, a déclaré en réponse à un follower qu’il pensait personnellement que Tagovailoa devrait arrêter.

Personnellement, oui. C’est facile à dire pour moi, mais c’est triste à voir et on n’a aucune idée des conséquences que cela aura plus tard dans la vie. Mais il est clair que son corps ne peut pas supporter ces coups à la tête/au cou, avec les réactions effrayantes qu’il a. Et à un moment donné, il faut être touché. https://t.co/NWkzQp0fNv — Mitchell Schwartz (@MitchSchwartz71) 13 septembre 2024

Les appels à la retraite de Tagovailoa ne viennent pas seulement d’anciens joueurs, mais aussi d’au moins un joueur actuel. Adrian Amos, agent libre et safety qui a joué avec les Jets de New York et les Texans de Houston la saison dernière, a déclaré qu’il était temps pour Tagovailoa de « raccrocher les crampons » et d’être avec sa famille.

Oh non ! Il est temps de raccrocher les crampons et d’être avec ta famille. Ça n’en vaut pas la peine, mec. C’est dur à voir. Je prie pour un prompt rétablissement, –Adrian Amos (@_SmashAmos31) 13 septembre 2024

Lors de la diffusion sur Amazon Prime après le match, les anciens All-Pros Tony Gonzalez et Richard Sherman ont tous deux déclaré que Tagovailoa devrait planifier sa vie au-delà du football.

« Si j’en suis à ce stade, j’envisage sérieusement de prendre ma retraite », a déclaré Gonzalez après le match. « L’avenir de Tua ? Je pense à prendre ma retraite ici. »

L’ancien receveur All-Pro des Steelers de Pittsburgh, Antonio Brown, a fait écho au sentiment de retraite, avertissant que les commotions cérébrales ne sont « pas quelque chose avec lequel il faut prendre à la légère ».

Très sérieusement Tua pourrait vouloir reconsidérer sa pratique du football à l’avenir en fonction de la gravité de sa maladie Les commotions cérébrales ne sont pas un problème à prendre à la légère — AB (@AB84) 13 septembre 2024

(Photo : Peter Joneleit / Icon Sportswire via Getty Images)