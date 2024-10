D’anciens joueurs de football de Penn State ont violé une jeune fille de 17 ans dans un appartement du campus : police

Note: Cette histoire a été mise à jour pour inclure des détails supplémentaires concernant une deuxième victime détaillée dans l’affidavit de cause probable.

Deux anciens joueurs de football de Penn State ont été accusés de viol et d’infractions connexes après que la police a déclaré avoir agressé sexuellement une étudiante de 17 ans dans leur appartement sur le campus après une nuit de fête en juillet, selon un affidavit de cause probable déposé mercredi. .

Jameial J. Lyons, 19 ans, – qui a disputé huit matchs pour les Nittany Lions en 2023 en tant qu’étudiant de première année – est accusé de viol, d’agression aggravée sans consentement, de rapports sexuels déviants volontaires, d’agression individuelle grave sans consentement, d’attentat à la pudeur sans le consentement d’autrui. et atteinte à la vie privée sans consentement.

Kaveion A. Keys, 19 ans, – qui a porté une chemise rouge avec Penn State en 2023 – est accusé de viol, d’attentat à la pudeur aggravé sans consentement, d’agression sexuelle et d’attentat à la pudeur sans le consentement d’autrui.

Le secondeur de Penn State, Kaveion Keys, réalise un lancer haut pendant l’entraînement. 9 avril 2024. Jimmie Brown. [email protected]Jimmie Brown Jr.

L’affidavit indique que la victime, une femme, a rencontré Lyons et Keys lors d’une fête hors campus le 6 juillet et a continué à passer du temps avec les deux hommes jusqu’aux petites heures du matin du 7 juillet. appartement du campus, où Lyons et Keys vivaient, avec deux autres femmes, indique l’affidavit.

La victime a déclaré à la police qu’elle et les deux autres filles avaient reçu de l’alcool lors de la fête hors campus et à l’appartement de Lyons et Keys.

La victime avait déjà communiqué avec Lyons via Instagram et par SMS, mais a déclaré qu’elle n’avait de relation formelle avec aucun des hommes.

Lorsque les deux autres femmes se sont endormies sur le canapé, le jeune homme de 17 ans a regardé la télévision avec Lyons et Keys dans la chambre de Keys, selon l’affidavit. Dans la pièce, Lyons et Keys ont fumé de la marijuana, ce qui, selon la victime, lui a fait se sentir encore plus affaiblie, selon l’affidavit.

Lorsque la victime a tenté de s’endormir sur le lit de Keys, elle a déclaré que Keys et Lyons se sont approchés d’elle de chaque côté et ont commencé à lui toucher les seins et à la pénétrer avec leurs doigts, indique l’affidavit. Elle a également été forcée de pratiquer des relations sexuelles orales avec les deux hommes, selon la police.

La victime a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait tenté de repousser Lyons et Keys lorsqu’ils avaient commencé à la violer, mais qu’elle n’en était pas capable en raison de leur taille.

À un moment donné au cours de l’agression, les bras de la victime ont été retenus derrière son dos alors qu’elle était étranglée et saisie par le cou, indique l’affidavit. Keys a également marché sur la tête de la jeune fille, la poussant dans le matelas tout en lui couvrant l’oreille avec son pied.

La jeune fille a également déclaré avoir vu un flash d’appareil photo pendant l’agression et elle pense que Lyons et Keys ont pris une vidéo du viol.

La victime a finalement réussi à résister physiquement à Lyons et Keys et à s’échapper, a indiqué la police. Elle a essayé de réveiller les deux autres femmes sur le canapé et a injurié les hommes avant que Lyons ne la prenne dans ses bras, ne la porte dans le couloir et ne la laisse tomber par terre à l’extérieur, selon l’affidavit.

« [Expletive] vous ne reviendrez jamais ici », a déclaré Lyons à la victime. « Restez le [expletive] hors de notre vie.

L’une des femmes qui s’est endormie sur le canapé s’est réveillée pendant le tumulte et a déclaré avoir vu la victime être transportée hors de l’appartement, selon l’affidavit.

Le 8 juillet, la police de la Penn State University a émis un mandat de perquisition dans l’appartement et s’est entretenue avec Lyons et Keys.

Keys a confirmé qu’il y avait des femmes dans l’appartement le 7 juillet, mais a nié connaître la victime de 17 ans ni avoir eu un quelconque contact sexuel.

Lorsque les policiers ont parlé avec Lyons, il a admis avoir eu des relations sexuelles avec la victime et a déclaré que Keys y avait participé, mais a nié avoir pris une vidéo, indique l’affidavit. Il a également déclaré qu’il pensait que le contact sexuel était consensuel, mais qu’il était conscient que la victime « signalerait probablement la situation à la police », selon l’affidavit.

L’une des femmes qui s’est endormie sur le canapé a également été agressée sexuellement par Lyons cette nuit-là, indique l’affidavit. Après que Lyons ait transporté la jeune fille de 17 ans hors de l’appartement, la deuxième victime s’est réveillée en vomissant dans la salle de bain avant que Lyons ne la conduise à son lit, a indiqué la police.

La femme, dont l’âge n’était pas indiqué dans l’affidavit, a déclaré qu’elle se souvenait d’être entièrement habillée lorsqu’elle s’est endormie dans le lit de Lyon. Lorsqu’elle s’est réveillée ensuite, elle ne portait pas son pantalon et Lyons la touchait et la pénétrait avec ses doigts, selon l’affidavit.

Lyons et Keys étaient tous deux des prospects très appréciés dans la classe de recrutement 2023 de Penn State. Lyons, originaire de Philadelphie et catholique romain remarquable, était un espoir quatre étoiles consensuel. Keys était également une recrue quatre étoiles après une carrière réussie au lycée Varina en Virginie.

Lyons et Keys ont été suspendus du programme de football de Penn State en août et aucun des deux n’est toujours inscrit à l’université, a confirmé un porte-parole de l’équipe à PennLive.

« Nous sommes conscients des graves accusations portées contre M. Keys et M. Lyons, qui ne sont plus inscrits à l’Université. La sécurité de notre communauté est notre priorité absolue, et Penn State prend très au sérieux tout signalement d’agression sexuelle ou d’inconduite et enquête sur tous les signalements », a déclaré un porte-parole de l’université.

La caution de Lyons a été fixée à 500 000 $ tandis que celle de Keys a été fixée à 400 000 $, selon des documents judiciaires. Les deux ont des audiences préliminaires prévues le 30 octobre.