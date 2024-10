D’anciens initiés de Nintendo disent que la société a appris de tous les mèmes de lancement de la Switch

Pendant que nous attendons la sortie d’une Switch 2 dont la rumeur est longue, prenons un moment pour rappeler le lancement de la Switch originale… et tous ces mèmes. cela est venu avec. La taquinerie hilarante pour la console était très Nintendo, mais il semble que la société était un peu contrariée.

En 2016, Nintendo avait taquiné la Switch sur Twitter en publiant une image de quelqu’un habillé en Mario tirant un rideau. Cela avait l’air bizarre et effrayant, et les mèmes sont arrivés rapidement et sans pitié, beaucoup comparant l’image à la scène de douche de Psycho. Deux personnes qui travaillaient pour Nintendo à l’époque affirment désormais que la société ne répétera pas cette erreur.

IGN repéré cette pépite de détails privilégiés vers la fin de l’épisode 138 du Podcast Kit & Krysta animé par Kit Ellis et Krysta Yang, anciens employés de Nintendo. Ce dernier note que le tristement célèbre Mario sous la douche était « très controversé ».

« La personne qui a eu cette idée était l’ancien responsable des réseaux sociaux. Cette personne a commandé une séance photo pour le personnage costumé de Mario dans le bureau… Ils ont essentiellement mis en scène une photo du personnage costumé de Mario passant derrière le rideau et faisant la chose. « .

« En fait, cela a suscité certaines inquiétudes », a-t-elle ajouté. » Parce que, bien sûr, Nintendo ne veut pas ne pas gérer les attentes des gens et c’était trop dans la zone de la spéculation. Qu’est-ce que cela pourrait être ? [Is it] trop taquin pour quelque chose d’aussi important qu’une révélation sur console ? Donc ça ne s’est pas très bien passé. Ensuite, bien sûr, c’est tombé dans l’oubli et les gens en ont été assez contrariés, honnêtement. »

Ellis a ajouté : « Vous avez toujours besoin de plus d’actifs que vous ne le pensez. Et dans ce cas, il n’y avait clairement aucun actif à associer à cette nouvelle et personne ne veut publier un tweet sans image. Donc c’est comme, ‘ Eh bien, que pouvons-nous faire ?

Mais il suggère que Nintendo sera mieux préparé pour le lancement prochain présumé de la Switch 2, ou quel que soit le nom de la prochaine console de Nintendo. « Il y a toujours une feuille de calcul », a-t-il déclaré. « Voici tous les atouts dont nous avons besoin, chaque taille, chaque utilisation. Et je pense que dans ce cas, ils ont dû rater quelque chose, car sinon, pourquoi prendraient-ils une photo de dernière seconde de Mario sous la douche. Ils » Je serai au top cette fois. Cela n’arrivera plus. »

Cela signifie-t-il que nous n’aurons pas de festival de mèmes lorsque Nintendo lancera enfin la suite de la Switch ? Je ne parierais pas là-dessus. Bien que Nintendo soit peut-être plus au courant cette fois-ci, il s’agit d’un lancement de console, et les joueurs trouveront de quoi se moquer – comme ils l’ont fait pour le lancement de la PS5 Pro, et le lancement de la PS5 avant, et la Xbox Series X et la Xbox série S aussi. Les fabricants de consoles doivent l’adopter.

Et Nintendo en particulier a souvent une approche amusante lors du lancement de produits – comme lorsque le président de la société a confirmé avec désinvolture l’existence d’une prochaine console plus tôt cette année. C’est en partie ce qui le rend si attachant.

