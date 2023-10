Huit anciens marins indiens ont été condamnés à mort au Qatar pour espionnage.

Capitaines Navtej Singh Gill, Birendra Kumar Verma et Saurabh Vasisht ; les commodore Amit Nagpal, Sanjeev Gupta, Purnendu Tiwari et Sugunakar Pakala ; et le marin Ragesh sont détenus depuis août de l’année dernière.

Selon certaines informations, ils étaient employés par Al Dahra Global Technologies and Consultancy Services à Doha, qui fournit des services de formation et de sécurité aux Qatarles forces armées.

Les hommes travailleraient sur un projet secret de sous-marins – et les services de renseignement du pays affirment avoir des preuves d’une violation.

IndeLe ministère des Affaires étrangères s’est dit “profondément choqué” par ces condamnations à mort et pourrait prendre de nouvelles mesures.

“Nous sommes en contact avec les membres de la famille et l’équipe juridique, et nous explorons toutes les options juridiques”, indique le communiqué.

“Nous attachons une grande importance à cette affaire et la suivons de près.

“Nous continuerons à fournir toute l’assistance consulaire et juridique. Nous présenterons également le verdict auprès des autorités qatariennes.”

« Développements inquiétants »

Le premier procès dans cette affaire a eu lieu en mars, mais il a été entouré d’un voile de secret et les familles des hommes n’ont reçu aucun détail sur les accusations.

Cela s’avère être un défi diplomatique majeur pour le Premier ministre. Narendra Modidu gouvernement, les partis d’opposition soulevant la question.

Un porte-parole du parti du Congrès indien a déclaré qu’il ressentait « la plus grande angoisse, la plus grande détresse et le plus grand choc » face aux « développements inquiétants » et a appelé le gouvernement à obtenir la libération des hommes.

La sœur du commodore Purnendu Tiwari, un officier décoré qui a commandé plusieurs navires de guerre, a également demandé que ces derniers soient rapatriés « sans plus attendre ».

Les liens étroits entre l’Inde et le Qatar

Le Qatar a déjà eu recours à la peine de mort dans des cas d’espionnage et de menaces à la sécurité nationale.

En 2002, un journaliste jordanien travaillant pour la chaîne de télévision qatarie a été condamné à mort pour espionnage.

L’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, chef de l’État, a le pouvoir de gracier ou de ratifier de telles condamnations.

L’Inde entretient de bonnes relations avec le Qatar depuis des décennies et M. Modi a rendu visite et rencontré l’émir.

Il y a environ 800 000 Indiens qui travaillent dans le pays, ce qui en fait la plus grande communauté d’expatriés.

L’Inde importe également 48 % de son gaz naturel liquéfié du Qatar, et le commerce bilatéral est évalué à 15 milliards de dollars par an.