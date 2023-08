D’anciens espions israéliens soutiennent les manifestations de masse contre la refonte du système judiciaire du gouvernement

D’anciens membres du Mossad, le service de renseignement étranger d’Israël, se joignent aux protestations contre la refonte judiciaire du pays.

La semaine dernière, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a adopté la première phase d’une législation limitant les pouvoirs de la Cour suprême israélienne à annuler les décisions gouvernementales déraisonnables.

Les membres actuels de l’armée soutiennent les manifestations et ont menacé d’abandonner leurs postes.

Chaque matin, Amir dresse un stand de protestation pour avertir les passants que la démocratie israélienne est en danger à cause d’une législation vivement contestée pour freiner les tribunaux. Mais c’est un manifestant très inhabituel – un ancien espion du Mossad qui n’a jamais remis en question l’État pour lequel il a risqué sa vie lors de missions à l’étranger.

Amir, qui a refusé d’être nommé entièrement en raison de ses précédents rôles secrets sensibles, fait partie des anciens vétérans du Mossad, le service de renseignement étranger d’Israël, qui descendent dans la rue pour protester contre la refonte judiciaire de leur gouvernement.

La semaine dernière, la coalition nationaliste-religieuse du Premier ministre Benjamin Netanyahu a adopté la première phase de la législation, limitant les pouvoirs de la Cour suprême pour annuler les décisions du gouvernement jugées « déraisonnables », malgré des mois de protestations de centaines de milliers d’Israéliens.

Ils ont attiré le soutien des réservistes des unités d’élite des forces spéciales et des pilotes de chasse qui ont menacé de ne pas se présenter au travail, et la dissension s’est propagée parmi les anciens membres du Mossad.

Certains officiers du Mossad en service ont également rejoint les manifestations, ce qu’ils sont autorisés à faire, ont déclaré à Reuters deux anciens officiers.

Dans le cas d’Amir, il a dit qu’il avait suspendu pour l’instant l’assistance consultative qu’il avait fournie au Mossad après sa retraite.

Il a dit:

J’ai servi fidèlement différentes administrations pendant 20 ans, même celles qui ne reflétaient pas mes opinions politiques. J’ai accepté le résultat des élections l’année dernière, mais quand ils (le gouvernement actuel) ont changé les règles du jeu, c’était tout.

« Ils ont franchi une ligne rouge et ont rompu leur contrat. Des gens comme moi ne sont plus liés par notre devoir », a déclaré Amir dans la ville côtière méditerranéenne d’Herzliya, près de l’endroit où il a son stand.

Des inquiétudes sur le moral émergent au sein du Mossad, certains au sein de l’agence très secrète envisageant une retraite anticipée, selon des messages de chat vus par Reuters.

Un porte-parole du Cabinet du Premier ministre a refusé de commenter. Le gouvernement nie que les réformes judiciaires compromettent la démocratie, affirmant que la plus haute cour a été « trop interventionniste ».

Un ancien chef du Mossad, Efraim Halevy, a déclaré à Reuters qu’il n’y avait aucun signe qu’une telle désaffection affecte ses capacités vitales.

Reuters s’est entretenu avec deux autres anciens responsables du Mossad qui sont également impliqués dans les manifestations et qui craignent davantage l’impact que la législation aura sur le système de sécurité israélien.

Service d’espionnage légendaire

La décision d’anciens espions de participer à des manifestations fait monter les enchères, touchant une institution légendaire qui a aidé Israël à vaincre les États arabes dans de nombreux conflits et à mener une guerre de l’ombre contre l’Iran, son ennemi juré.

Haim Tomer, ancien chef de la division de collecte de renseignements du Mossad et de son aile de liaison internationale, a déclaré : « Beaucoup d’amis et de collègues qui ont servi ensemble ont le sentiment que ce qui se passe nuit au pouvoir de sécurité d’Israël ».

Les forces de sécurité israéliennes utilisent un canon à eau pour disperser des manifestants bloquant l’entrée de la Knesset, le parlement israélien, à Jérusalem le 24 juillet 2023, au milieu d’une vague de protestations qui dure depuis des mois contre la refonte judiciaire prévue par le gouvernement.

Tomer a déclaré que le Mossad était considéré avec « un profond sentiment de respect » à l’étranger. « Si ce profond sentiment de respect survivra, je ne sais pas. »

Le Mossad a longtemps été considéré comme l’un des services d’espionnage les plus performants au monde. Il a mené des missions spectaculaires telles que la chasse aux ennemis arabes à travers l’Europe, la capture du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann et, avec des agents déguisés en instructeurs de plongée sous-marine, l’envoi de Juifs éthiopiens en Israël.

« Lorsque vous êtes en opération, vous devez avoir confiance dans le système et vous bloquez tout le reste », a déclaré Gil, un autre vétéran du Mossad qui a caché son nom complet. « Qui peut dire maintenant que vous risquez votre vie et que vous n’aurez aucun doute sur le fait que cela en vaut la peine, avec tout ce qui se passe et avec ce gouvernement. »

Les inquiétudes concernant les capacités de dissuasion d’Israël sont remarquées par les ennemis du pays à travers le Moyen-Orient qui ont convoqué des réunions de haut niveau pour peser la tourmente et comment ils pourraient en tirer parti, ont déclaré à Reuters des sources informées.

Yossi Cohen, un autre ancien chef du Mossad, a fait part de ses inquiétudes pour « la sécurité nationale immédiate d’Israël ».

« A un moment où la menace iranienne nous menace sur plusieurs fronts, nous devons nous assurer que la sécurité d’Israël reste intacte », a écrit Cohen dans un commentaire du 23 juillet dans le quotidien Yedioth Ahronoth.