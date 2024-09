D’anciens employés du propriétaire du submersible Titanic vont témoigner devant la commission des garde-côtes

PORTLAND, Maine — D’anciens employés de l’entreprise qui possédait un submersible expérimental qui implosé en route vers le naufrage du Titanic, devraient témoigner devant une commission d’enquête de la Garde côtière lors d’une prochaine audience.

Le submersible Titan a implosé dans l’Atlantique Nord en juin 2023, tuant les cinq personnes à bord et déclenchant un débat mondial sur l’avenir de l’exploration sous-marine privée. La garde côtière américaine a rapidement convoqué une enquête de haut niveau sur ce qui s’est passé, et cette enquête devrait atteindre sa phase d’audience publique le 16 septembre.

OceanGate, la société de l’État de Washington qui possédait le submersible Titan, opérations suspendues après l’implosion L’homme qui a tué le cofondateur de la société, Stockton Rush, et les autres. Parmi les témoins qui doivent comparaître lors de la prochaine audience figurent Guillermo Sohnlein, qui est un autre cofondateur d’OceanGate, ainsi que l’ancien directeur technique, le directeur des opérations et le directeur scientifique de la société, selon des documents fournis par la Garde côtière.

L’audience publique « vise à découvrir les faits entourant l’incident et à élaborer des recommandations pour éviter que des tragédies similaires ne se reproduisent à l’avenir », a déclaré la Garde côtière dans un communiqué vendredi. Le Conseil d’enquête maritime en cours est le plus haut niveau d’enquête sur les accidents maritimes mené par la Garde côtière et est « chargé d’examiner les causes de l’accident maritime et de faire des recommandations pour améliorer la sécurité maritime », a indiqué le communiqué.

L’audience se déroulera à Charleston, en Caroline du Sud, et devrait durer deux semaines. Une fois l’enquête terminée, la commission devrait publier un rapport contenant des preuves, des conclusions et des recommandations.

L’ancien directeur administratif et financier d’OceanGate, ainsi que d’autres témoins ayant travaillé pour l’entreprise, devraient également témoigner. La liste des témoins comprend également de nombreux responsables de la Garde côtière, des scientifiques, des responsables gouvernementaux et industriels, entre autres.

Le Titan est devenu l’objet d’un examen minutieux en la communauté de l’exploration sous-marine en partie à cause de sa conception non conventionnelle et de la décision de son créateur de renoncer aux contrôles indépendants standard. L’implosion a tué Rush et l’explorateur vétéran du Titanic Paul-Henri Nargeolet; deux membres d’une importante famille pakistanaise, Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman Dawood ; et l’aventurier britannique Hamish Harding.

Le Titan a effectué sa dernière plongée le 18 juin 2023, perdant le contact avec son navire de soutien environ deux heures plus tard. Lorsqu’il a été signalé comme étant en retard, les sauveteurs ont dépêché des navires, des avions et d’autres équipements dans une zone située à environ 435 milles (700 kilomètres) au sud de St. John’s, à Terre-Neuve.

Les recherches du submersible ont attiré l’attention du monde entier, car il devenait de plus en plus improbable que quiconque ait pu survivre à la perte du navire. L’épave du Titanic a ensuite été retrouvée au fond de l’océan à environ 300 mètres de la proue du Titanic, ont indiqué des responsables des garde-côtes.

L’enquête sur la perte du submersible devait initialement durer un an, mais elle a pris plus de temps. La Garde côtière a déclaré dans un communiqué de juillet 2024 que l’audience publique « examinerait tous les aspects de la perte du Titan, y compris les événements historiques antérieurs à l’accident, la conformité réglementaire, les tâches et qualifications des membres de l’équipage, les systèmes mécaniques et structurels, les interventions d’urgence et l’industrie des submersibles ».

Le Titan effectuait des voyages vers le site de l’épave du Titanic depuis 2021. La compagnie a refusé de commenter publiquement l’enquête de la Garde côtière.