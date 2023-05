D’anciens employés du FBI témoignent sur les allégations de politisation du GOP après avoir perdu leurs autorisations

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

D’anciens employés du FBI ont accusé le bureau de politisation lors d’un témoignage au Congrès jeudi, un jour après que l’agence a révélé que deux des hommes avaient vu leurs habilitations de sécurité révoquées en raison de préoccupations quant à l’impact de leur point de vue sur l’attaque de la capitale du 6 janvier 2021 sur leur travail. .

Les trois hommes ont allégué une portée excessive et des représailles de la part du FBI lors d’un témoignage devant un comité spécial de la Chambre enquêtant sur ce que les républicains affirment être la « militarisation » du gouvernement fédéral contre les conservateurs.

« Si vous n’êtes pas politiquement correct… vous n’êtes pas en accord avec ce qu’ils pensent être la position politique ou la position appropriée, vous êtes la cible », a déclaré le représentant Jim Jordan de l’Ohio, président républicain du comité, dit dans sa déclaration liminaire.

Les anciens employés du FBI, Marcus Allen et Steve Friend, ont témoigné devant le panel quelques heures seulement après que le FBI a informé la Jordanie dans une lettre mercredi – obtenue par l’Associated Press – que les deux hommes avaient été dépouillés de leurs habilitations de sécurité après avoir assisté à l’émeute du Capitole en 2021 ou avoir épousé un remplaçant. théories sur l’attaque.

Une foule d’émeutiers pro-Trump, certains armés de pipes, de chauves-souris et de gaz poivré, a chargé le Capitole le 6 janvier 2021, dépassant rapidement les policiers débordés qui tentaient de les retenir. Plus de 100 policiers ont été blessés, dont beaucoup battus, ensanglantés et contusionnés. Plus de 1 000 personnes ont été poursuivies lors de l’attaque du 6 janvier pour une série d’accusations allant de délits mineurs pour ceux qui ne sont entrés dans le Capitole qu’à des accusations de complot séditieux contre des extrémistes d’extrême droite.

« Mes collègues ont fait venir ces anciens agents, des hommes qui ont perdu leur habilitation de sécurité parce qu’ils constituaient une menace pour notre sécurité nationale », a déclaré la représentante Stacey Plaskett, la meilleure démocrate du comité. « Les gens qui, par malveillance ou par ignorance ou les deux, ont mis l’agenda partisan au-dessus du serment qu’ils ont juré de servir ce pays et de protéger sa sécurité nationale. »

La Jordanie et d’autres républicains du comité ont salué les anciens employés du FBI comme des patriotes de base qui faisaient face à des représailles pour avoir dénoncé les abus du gouvernement. Allen, Friend et Garrett O’Boyle, un ancien agent de terrain, ont partagé des histoires avec le comité sur la façon dont ils ont déclaré que leur décision de se manifester avait entraîné des suspensions et des licenciements pour leurs postes.

« Mon serment n’incluait pas de sacrifier les espoirs, les rêves et les moyens de subsistance de ma famille », a déclaré O’Boyle.

Beaucoup d’entre eux ont témoigné de leurs difficultés personnelles, notamment de ne pas pouvoir trouver d’emploi ailleurs et de lutter pour subvenir aux besoins de leurs proches et de leurs jeunes enfants pendant l’enquête sur leur cas.

« J’ai sacrifié le travail de mes rêves pour partager ces informations avec le peuple américain », a déclaré Friend. « Je demande humblement à tous les membres de faire leur travail et de considérer le mérite de ce que j’ai présenté. »

Mais les démocrates ont rejeté le témoignage, qualifiant l’audience de nouvelle tentative des républicains du comité pour aider l’ancien président Donald Trump.

« Ce comité restreint est un centre d’échange pour tester les théories du complot que Donald Trump utilisera dans sa campagne présidentielle de 2024 », a ajouté Plaskett.

La lettre du FBI détaille comment Friend a refusé de participer à l’arrestation par l’équipe SWAT d’un suspect lors de l’insurrection du 6 janvier alors qu’il servait en Floride, et « a épousé un récit alternatif » à propos de l’attaque. Friend a soutenu que la démonstration de force n’était pas nécessaire.

Allen, un ancien spécialiste des opérations au bureau extérieur du FBI à Charlotte, en Caroline du Nord, a également soutenu à plusieurs reprises des « théories alternatives » sur le 6 janvier à ses collègues, même après que son superviseur lui ait dit d’arrêter, selon la lettre du FBI. Allen a contesté ces conclusions et un avocat des deux hommes a déclaré la suspension de leurs habilitations de sécurité en représailles contre les dénonciateurs.

« J’espère que l’examen minutieux du Congrès et de l’inspecteur général dissuadera le FBI d’abuser du processus d’habilitation de sécurité pour exercer des représailles contre d’autres comme il a exercé des représailles contre moi », a déclaré Allen au comité.

Le FBI, cependant, a déclaré que sur les quelque 80 000 employés de l’agence, seuls 32 ont actuellement leurs autorisations suspendues, ce qui s’écarte clairement des affirmations du GOP selon lesquelles les représailles contre le personnel de base sont généralisées. C’est selon le témoignage récemment transcrit de Jennifer Leigh Moore, directrice adjointe exécutive des ressources humaines à l’agence.

Un troisième employé qui n’a pas témoigné s’est vu retirer une habilitation de sécurité après être entré lui-même dans la zone réglementée autour du Capitole le 6 janvier, et a ensuite fourni des informations fausses ou trompeuses aux enquêteurs sur ce qu’il a fait ce jour-là, indique la lettre du FBI. Les trois employés peuvent faire appel des décisions d’habilitation de sécurité.

Deux des anciens employés du FBI qui ont témoigné, Friend et O’Boyle, ont reconnu avoir reçu de l’argent de Kash Patel, un proche allié de Trump qui a occupé plusieurs rôles dans son administration et qui supervise maintenant une association caritative.

Ils ont dit qu’ils avaient besoin de cet argent pour subvenir aux besoins de leurs familles après que les suspensions du FBI les aient rendus incapables de travailler, mais les démocrates ont déclaré que ces liens montraient la nature partisane de l’enquête sur la « militarisation ».

Dans une série d’échanges controversés, les démocrates se sont plaints que l’un des témoins de jeudi, Allen, n’avait été interrogé que par des législateurs républicains du comité. Beaucoup ont souligné les règles de la Chambre selon lesquelles le personnel de la minorité et de la majorité de l’État doit avoir un accès égal aux témoignages de témoins, qu’il s’agisse d’un compte de dénonciateur ou non.

Depuis janvier, les démocrates de la Chambre des comités restreints et judiciaires ont accusé les législateurs jordaniens et du GOP de les avoir empêchés de plusieurs entretiens transcrits, refusant de les autoriser à entrer dans la salle ou de fournir des transcriptions officielles ou des vidéos des entretiens après coup.

« Nous sommes dans le noir. Ce n’est pas comme ça que le Congrès fonctionne. Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les comités », a déclaré le représentant démocrate Dan Goldman de New York.

L’enquête du comité restreint a également englobé des sociétés de médias sociaux et d’autres grandes entreprises. Les républicains du comité ont publié un rapport avant l’audience avec de nouvelles allégations contre le FBI, notamment que Bank of America avait fourni des données au FBI sur tous leurs clients qui ont effectué des transactions à Washington, DC, dans les jours autour du 6 janvier.

Les législateurs ont diffusé le témoignage vidéo de George Hill, un superviseur à la retraite du renseignement de sécurité nationale du FBI, qui a informé le comité de la liste après l’avoir vue dans le système, bien qu’il ait déclaré ne l’avoir jamais ouverte. Bank of America a fourni les informations au FBI volontairement, selon le témoignage de Hill, bien qu’il ne soit pas clair si et comment l’agence a pu utiliser les données.

Bank of America a publié une brève déclaration à l’Associated Press, affirmant qu’elle respecte la loi pour « répondre de près » aux demandes des forces de l’ordre, mais elle n’a pas directement répondu si elle partageait les données des clients avec le FBI.

« Nous ne commentons pas nos communications avec les forces de l’ordre », a déclaré la porte-parole de la banque, Naomi Patton. « La suggestion du rapport selon laquelle Bank of America a recherché de manière proactive dans nos données de grands types de comportement des clients, comme effectuer un achat dans une ville spécifique un jour spécifique, ne s’est pas concrétisée. »

Les démocrates ont déclaré que Hill faisait partie des anciens employés du FBI qui sont « profondément biaisés », citant des publications sur les réseaux sociaux où certains témoins du comité ont qualifié le 6 janvier de « configuration ».

L’écrivain de l’Associated Press Ken Sweet à New York a contribué à ce rapport.