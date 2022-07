D’anciens employés disent que des problèmes ont tourmenté la société de cryptographie Celsius des années avant la faillite

Les problèmes chez Celsius semblent avoir mijoté pendant des années avant que le prêteur crypto ne dépose son bilan. La société de cryptographie a vu une série de faux pas internes menant à ses récentes turbulences, selon d’anciens employés et des documents internes examinés par CNBC. Plusieurs employés ont brossé un tableau de prise de risque, de désorganisation et de prétendue manipulation du marché. “Le plus gros problème était un échec de la gestion des risques”, a déclaré à CNBC Timothy Cradle, ancien directeur de la conformité aux crimes financiers de Celsius, dans une interview. “Je pense que Celsius a eu une bonne idée, ils fournissaient un service dont les gens avaient vraiment besoin, mais ils ne géraient pas très bien les risques.” La société basée à Hoboken, dans le New Jersey, a fait la une des journaux il y a un mois après avoir gelé les comptes clients, accusant les “conditions de marché extrêmes”. Il avait attiré 1,7 million de clients et 11,8 milliards de dollars de dépôts en juin. Les clients de Celsius ont déclaré à CNBC qu’ils étaient attirés par un rendement de 17% que la société offrait sur les dépôts cryptographiques. Dans les coulisses, Celsius prêterait cet argent à des fonds spéculatifs et à d’autres prêts à payer un rendement encore plus élevé. Il investirait également dans d’autres projets de crypto-monnaie à haut risque, selon des documents internes. Celsius partagerait plus tard ces bénéfices avec le client. Le modèle s’est effondré avec le prix des crypto-monnaies, ce qui a poussé plusieurs entreprises à geler des actifs et au moins trois à déposer le bilan. Cradle a déclaré qu’il faisait partie d’une équipe de conformité de trois personnes entre 2019 et 2021. Le rôle l’obligeait à appliquer les lois financières internationales aux activités de Celsius. Mais les ressources étaient limitées, a-t-il dit. “L’équipe de conformité était trop petite”, a déclaré Cradle. “La conformité était un centre de coûts – en gros, nous engloutissions de l’argent et n’en rapportions pas. Ils ne voulaient pas dépenser pour la conformité.” L’un des documents internes de l’entreprise obtenus par CNBC fait écho à cette affirmation. Il a déclaré qu’en ce qui concerne l’évaluation des plates-formes de crypto-monnaie frauduleuses, “il n’y a pas de personnel de conformité adéquat pour le nombre d’utilisateurs sur la plate-forme de Celsius car il n’y a que 3 personnes à temps plein”.

Cradle a déclaré qu’il était particulièrement alarmé par les conversations lors d’une fête de Noël Celsius en 2019 au sujet d’une crypto-monnaie créée et utilisée par Celsius, appelée le jeton “cel”. Les dirigeants ont déclaré qu’ils “gonflaient le jeton cel” et “échangeaient activement et augmentaient le prix du jeton”, a déclaré Cradle. “Ils n’étaient pas timides à ce sujet. Ils échangeaient absolument le jeton pour manipuler le prix”, a déclaré Cradle. “Cela a surgi dans deux conversations complètement différentes pour deux raisons complètement différentes.” Celsius, le PDG Alex Mashinsky et les avocats de la société n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Celsius jeudi a été poursuivi par l’ancien gestionnaire d’investissement Jason Stone, alors que la pression continue de monter sur l’entreprise au milieu d’un effondrement des prix des crypto-monnaies. Stone a allégué, entre autres, que le PDG de Celsius, Alex Mashinsky (ci-dessus), était “capable de s’enrichir considérablement”. Piaras Ó Midheach | Sportsfile pour le Web Summit | Getty Images

Celsius était de loin le plus grand détenteur de jetons cel. Mais c’était aussi un acheteur, selon la société de données blockchain Arkham. La société a estimé que Celsius avait dépensé 350 millions de dollars pour acquérir des jetons sur des bourses au cours des trois dernières années, bien qu’elle ait déjà des milliards dans sa propre trésorerie. Dans le même temps, les cadres supérieurs vendaient. Les comptes associés à Alex Mashinsky semblent avoir vendu ou “échangé” environ 40 millions de dollars, selon Arkham. Cradle et d’autres employés recevaient une partie de leur salaire en jetons cel. Un ancien employé des ressources humaines a déclaré que c’était un moyen d’attirer et de retenir les talents. Cela leur a également permis de partager les avantages financiers de l’entreprise, ce qui est similaire à l’attrait des capitaux propres dans une start-up à croissance rapide. Le jeton a commencé à grimper au début de 2020 et l’année suivante a atteint un sommet de près de 8 $. Il se négociait sous 1 $ en juillet. Le PDG de Celsius était un fervent partisan du jeton. Il a donné des mises à jour hebdomadaires sur YouTube vantant souvent les avantages ou “tokenomics” du projet. Mashinsky était également connu pour critiquer les banques de Wall Street. Il portait fréquemment un T-shirt noir lors d’apparitions publiques qui disait : “Les banques ne sont pas vos amis.” Un autre ancien employé de Celsius, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que pendant que Mashinsky incitait les investisseurs moyens à acheter la crypto-monnaie, il vendait dans les coulisses. Il ne faudrait pas grand-chose pour faire bouger le prix du jeton car le volume était relativement faible, a déclaré l’ancien employé. Mashinsky vendait des millions à huis clos sans aucune divulgation publique, selon l’ancien employé. “Il est facile de manipuler le prix du cel en raison des faibles volumes de transactions en cel. Je suis sûr [Mashinsky] sait cela”, a déclaré l’ancien employé. “Ce n’est qu’un exemple de ce qu’il fera pour manipuler publiquement le prix à son profit.” Les allégations de l’ancien employé font écho à une récente poursuite intentée par un ancien gestionnaire de placements, Jason Stone. Stone allègue que Celsius a artificiellement gonflé le prix de son propre jeton et “utilisait activement les fonds des clients pour manipuler les marchés des crypto-actifs à leur avantage”. La poursuite a également affirmé que Celsius n’avait pas couvert les risques et s’était livré à des activités qui constituaient une fraude.

D’autres documents internes mettent en lumière certains des risques que Celsius semblait prendre avec les fonds des clients. Des prêteurs tels que Celsius et des fonds spéculatifs ont pu obtenir des rendements élevés en investissant dans des projets de «finance décentralisée», ou DeFi. Celsius a sa propre crypto-monnaie et s’est appuyé sur des rendements élevés pour attirer plus d’emprunteurs. Selon des documents internes, Celsius investissait les fonds des clients dans plusieurs projets DeFi. Tous ont été étiquetés à risque moyen à élevé. Mercredi, le Vermont est devenu le sixième régulateur d’État à lancer une enquête sur Celsius et a souligné cette stratégie d’investissement. Le département de la réglementation financière de l’État a déclaré que Celsius “a déployé les actifs des clients dans une variété d’activités d’investissement, de négociation et de prêt risquées et illiquides”. “Les clients de Celsius n’ont pas reçu d’informations critiques sur sa situation financière, ses activités d’investissement, ses facteurs de risque et sa capacité à rembourser ses obligations envers les déposants et autres créanciers”, a déclaré le régulateur du Vermont dans un communiqué. Cradle a également déclaré que de nombreux utilisateurs de Celsius n’avaient probablement pas une bonne compréhension de les conditions d’utilisation de l’entreprisequi contredisait le message que Celsius communiquait par le biais de son marketing. Mais les risques associés au dépôt de fonds auprès de Celsius étaient “cachés à la vue de tous”, a déclaré Cradle. L’article 13 des conditions d’utilisation de la société stipule qu’une fois qu’un client a déposé des fonds, les fonds appartiennent à Celsius. Cradle a également déclaré avoir vu des preuves que la société négociait des fonds de clients sans divulguer qu’elle le faisait. Le PDG de Celsius a déclaré explicitement sur Twitter que la société n’échangeait pas les fonds des clients.

Cradle a déclaré que sur la base de son expérience de première main avec l’appétit pour le risque de l’entreprise, il ne garderait pas son propre argent avec Celsius. “Je ne me sentais pas à l’aise de les laisser sur la plate-forme”, a déclaré Cradle, faisant référence à ses propres fonds cryptographiques. “Je lis fréquemment les conditions d’utilisation – une fois que vous avez déposé vos actifs auprès de Celsius, ils appartiennent à Celsius, et Celsius peut les conserver s’ils en ont besoin ou s’ils le souhaitent.” Les documents internes montrent également des preuves de désorganisation entre plusieurs équipes. Un document montre des politiques rédigées par une équipe à l’insu du chef de cette équipe. Dans un cas, un officier à haut risque écrit qu’il a été “surpris” par un document rédigé par une autre équipe à l’étranger. “Il a probablement été surpris que le document existe même – c’est comme ça que les choses se passaient à Celsius. C’est la main gauche qui ne sait pas ce que fait la main droite”, a déclaré Cradle. “C’est juste un autre exemple de mauvaise gestion ou d’une sorte de gestion bâclée de la part de Celsius.”

Un domaine dans lequel Cradle a déclaré que Celsius manquait de transparence était son nombre de comptes. Alors que Celsius a signalé 1,7 million d’utilisateurs, Cradle a déclaré que ce nombre était gonflé. “C’est probablement plus proche de 300 000, car le nombre de faux comptes était si important et il n’y avait rien que l’équipe de direction était disposée à faire pour vraiment empêcher les gens de le faire”, a-t-il déclaré. En plus de cette prétendue divergence, les propres publications de Mashinsky sur Twitter montrent un contraste entre les messages qu’il a transmis aux clients et ce qui se passait dans les coulisses. Le jour d’avant le gel des retraits, en réponse à un tweet qui remettait en question la santé financière de l’entreprise, Mashinsky a écrit : “connaissez-vous même une personne qui a du mal à se retirer de Celsius ? pourquoi répandre le FUD et la désinformation”, faisant référence à la peur, l’incertitude et le doute. Le lendemain, le 12 juin, les clients n’étaient plus autorisés à retirer des fonds de leurs comptes. Les archives publiques indiquent que Celsius a peut-être eu des problèmes financiers bien avant cela. Les données du gouvernement fédéral montrent que Celsius a reçu un Programme de protection des chèques de paie prêt d’une valeur de 281 502 $ en avril 2020. Le gouvernement fédéral a accordé ces prêts aux entreprises touchées négativement par la pandémie de Covid. “Cela m’a un peu haussé les sourcils, et j’étais curieux de savoir si nous étions rentables”, a déclaré Cradle. Le prêt a été annulé par le gouvernement fédéral, ce qui signifie que Celsius a satisfait aux exigences nécessaires pour éviter le remboursement.

