D’anciens employés de Google qui ont poursuivi le géant de la technologie pour écart de rémunération entre les sexes obtiennent le statut de recours collectif dans une affaire estimée à 600 millions de dollars – RT USA News

Un juge de l’État de Californie a décidé que plusieurs femmes, qui accusaient Google d’avoir enfreint les lois sur l’égalité des sexes en sous-payant ses employées, pouvaient le faire au nom de 10 800 victimes présumées de cette pratique.

La décision rendue jeudi par le juge de la Cour supérieure de San Francisco, Andrew Cheng, certifiant un recours collectif dans le cadre de l’action en matière d’écart de rémunération entre les sexes en 2017, a été célébrée comme une victoire majeure par les plaignants. « C’est énorme, » Kelly Ellis, l’une des femmes derrière Ellis et al contre Google Inc. a tweeté.

NOTRE CLASSE A ÉTÉ CERTIFIÉE DANS ELLIS V. GOOGLE ! Cela signifie que le juge a convenu que nous pouvons poursuivre en tant que classe, plutôt que chaque femme devant intenter une action pour obtenir réparation. C’est ÉNORME. La classe comprend plus de 10 800 femmes affectées par les préjugés sexistes de Google. – Kelly Ellis (@justkelly_ok) 27 mai 2021

Un avocat représentant les plaignants a déclaré que la décision « montre qu’il est essentiel que les entreprises donnent la priorité au paiement équitable des femmes plutôt qu’à l’argent dépensé pour les combattre dans le cadre d’un litige ». Le procès de l’affaire pourrait commencer dès 2022, a déclaré à Bloomberg l’avocate, Kelly Dermody.

Le procès déposé au nom de toutes les travailleuses du géant de la technologie allègue que le géant de la Silicon Valley a violé la loi sur l’égalité des salaires de Californie en accordant systématiquement un traitement préférentiel aux hommes occupant des postes similaires. Le géant de la technologie a payé moins les femmes que les hommes pour des emplois similaires et a promu moins de femmes à un rythme plus lent, par rapport aux hommes de qualification similaire, selon les affirmations.





Aussi sur rt.com

Les employeurs peuvent payer moins les femmes sur la base de leurs salaires antérieurs, selon un tribunal américain







Une analyse précédente de l’affaire par David Neumark, économiste à l’Université de Californie, a estimé que Google risque de perdre plus de 600 millions de dollars de dommages-intérêts s’il perd.

En réponse à la décision de jeudi, un porte-parole de la société a déclaré que sa direction « croyons fermement en l’équité de nos politiques et de nos pratiques.

« Si nous trouvons des différences dans les rémunérations proposées, y compris entre les hommes et les femmes, nous procédons à des ajustements à la hausse pour les supprimer avant l’entrée en vigueur de la nouvelle rémunération. dit la déclaration.





Aussi sur rt.com

Google accepte de verser 3,8 millions de dollars pour régler le procès pour discrimination aux États-Unis







Plus tôt en février, Google avait accepté de payer 3,8 millions de dollars pour régler avec le département américain du Travail, qui l’avait accusé en 2017 de discrimination systématique à l’encontre des femmes et des Asiatiques, lors de leur embauche et de la rémunération de leur travail. Cette enquête fédérale s’est concentrée sur les pratiques des entreprises qui se sont produites entre 2014 et 2017, à peu près la même période que celle couverte par le procès Ellis contre Google.

Toujours en 2017, la société a pris un coup de publicité, après qu’une note interne, affirmant que la sous-représentation des femmes dans l’effectif de Google n’était pas le résultat d’un parti pris, a été divulguée aux médias. L’ingénieur logiciel qui l’a écrit a déclaré que l’écart s’expliquait par « différences dans la distribution des traits entre les hommes et les femmes » et a fait valoir que « La discrimination pour atteindre une représentation égale est injuste, source de division et mauvaise pour les affaires. » La société a licencié l’auteur de la note au milieu du tollé qui a suivi.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!