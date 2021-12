D’anciens employés de Google accusent l’entreprise de mauvais traitements dans l’affaire NLRB

Le logo Google de la multinationale américaine de technologie vu à Googleplex, le complexe du siège social de Google et de sa société mère Alphabet Inc.

Alors que les juges examinent les assignations à comparaître pendant près d’un an Cas qui oppose Google à ses employés, d’anciens employés de l’entreprise font leur part pour souligner l’intensification de la tension entre les deux parties.

Trois anciens employés de Google ont déposé une plainte cette semaine, accusant leur ancien employeur de les licencier pour avoir protesté contre un accord cloud que Google a signé avec les douanes et la patrouille frontalière de l’administration Trump en 2019.

Rebecca Rivers, Sophie Waldman et Paul Duke affirment dans la plainte que lorsqu’ils ont été embauchés par Google, on leur a demandé de signer un contrat qui incluait la clause d’accroche de l’entreprise « Don’t Be Evil ». Les plaignants affirment que Google a violé l’accord et demandent une indemnisation et d’autres réparations pour avoir subi « un préjudice important à la réputation et à la capacité de réembaucher ».

La société mère de Google, Alphabet, a peu de raisons de s’inquiéter financièrement – la société a plus de 140 milliards de dollars en espèces et équivalents sur son bilan et une capitalisation boursière d’environ 1,9 billion de dollars. Mais une série de débrayages d’employés, des batailles internes sur la façon dont l’entreprise utilise sa technologie d’intelligence artificielle et des poursuites liées au traitement de sa main-d’œuvre présentent un potentiel tension sévère pour une entreprise qui se targue depuis longtemps d’une culture d’ouverture et d’inclusivité.

En décembre dernier, le National Labor Relations Board des États-Unis a déposé une plainte contre Google, alléguant que l’entreprise avait illégalement licencié et surveillé des employés en représailles à leurs efforts pour se syndiquer. Le procès a été suspendu au cours des deux derniers mois pendant que les juges examinent les assignations à comparaître, et on ne sait pas quand il reprendra.

Laurie Burgess, l’avocate représentant les anciens employés qui ont poursuivi Google cette semaine, a déclaré que la dernière poursuite est en partie destinée à « rappeler que c’est toujours vivant et actif ».

Un porte-parole de Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Cette semaine, un juge dans l’affaire NLRB, Paul Bogas, a ordonné à Google de desceller plus de 70 documents liés à ses communications avec IRI Consultants, qui se décrit comme un cabinet de relations de travail. Le NLRB a allégué qu’IRI avait été embauché dans le cadre de l’effort antisyndical de Google, dont les documents juridiques montrent qu’il était surnommé « Projet Vivian ».

Bogas a publié une réponse de 13 pages, déclarant que l’entreprise était « malhonnête » et qu’elle avait tenté de déformer la classification des documents.

« Mon examen a montré que l’intimé a déployé des efforts considérables en même temps pour donner à ce matériel non légal, tiers, l’apparence faciale de communications privilégiées », a écrit Bogas. « Beaucoup de ces documents sont, ou impliquent le développement de, des supports de campagne dans lesquels l’IRI fournit des stratégies d’amplification des messages et des messages antisyndicaux et une formation adaptée à la main-d’œuvre de l’intimé et à l’environnement des médias sociaux. »

En janvier, les employés de Google se sont réunis pour créer l’Alphabet Workers Union, qui compte désormais plus de 800 membres. S’il représente actuellement moins de 1 % de l’effectif total de l’entreprise, le syndicat prouve qu’il entend se faire entendre et être actif. Il a soutenu les travailleurs de Google, employés par la société sous-traitante Adecco, qui vient de gagner un combat contre la société et Google après que la société a fait marche arrière sur un programme de bonus pour les travailleurs temporaires dans les centres de données.

« Le syndicat a définitivement renforcé la détermination des gens à se battre pour le combat », a déclaré Ned McNally, employé temporaire au centre de données de Google à Council Bluffs, Iowa. Le New York Times le mois dernier après la victoire.

