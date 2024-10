D’anciens écrivains de la WWE accusent Vince McMahon de créer un environnement hostile et sexiste

Six anciens écrivains de la WWE se sont manifestés pour accuser Vince McMahon d’avoir créé un environnement de travail hostile et sexiste au cours de leurs mandats respectifs.

La pièce des Rolling Stonessorti samedi soir, compte un ancien écrivain, les autres choisissant de rester anonymes en raison d’une « peur de représailles de la part de la WWE, de leurs anciens collègues et des fans de lutte enragés ».

L’un des écrivains qui ont été publiés – Michael Leonardi – a affirmé qu’il avait été licencié en raison d’une modification apportée à un sketch de Martin Luther King Jr. Day Raw de 2016 dans lequel Neville (actuellement PAC dans AEW) devait faire référence au célèbre « J’ai » de King. un discours de rêve ». Il n’aurait pas voulu prononcer la phrase et elle a été donnée à R-Truth à la place. Alors que le patron de Leonardi, Dave Kapoor, aurait approuvé le changement, McMahon ne l’a pas aimé et a critiqué Leonardi qui a finalement été licencié parce qu’il n’était « pas apte au rôle ».

Par l’intermédiaire d’un représentant, McMahon a nié tout acte répréhensible lié à cet incident ou aucune des accusations des auteurs.

«Des dizaines d’écrivains ont pu partager des histoires sur l’environnement agréable, créatif et libre qu’étaient les salles d’écrivains de la WWE. Cette poignée d’individus (manifestement mécontents) ne sont en aucun cas représentatifs du consensus – ou de la vérité », a déclaré l’équipe de McMahon à Rolling Stone.

L’équipe de McMahon a spécifiquement nié la version de Leonardi de l’incident ci-dessus :

« Le porte-parole a reconnu que McMahon avait « une approche extrêmement pratique » avec les scripts de la WWE, ajoutant : « C’est pourquoi l’idée qu’il suggère ou approuve l’utilisation d’une célèbre citation de Martin Luther King, Jr. pour une punchline à utiliser par un personnage britannique blanc est tellement ridicule. Cela ne s’est tout simplement pas produit.

La majorité des anciens écrivains qui ont parlé au média ont travaillé à la fois sur Raw et SmackDown de 2016 à 2022, sur une période comprise entre quatre mois et cinq ans. Ils ont détaillé ce qu’ils considéraient comme un environnement hostile à la fois sur la route et dans les bureaux de la WWE.

L’histoire détaille d’autres bizarreries de McMahon qui se sont manifestées au fil des années, comme son aversion pour les employés qui éternuaient autour de lui, se levant lorsqu’il entrait dans une pièce et s’asseyant uniquement lorsqu’il était assis, un code vestimentaire formel qui incluait des chaussures qui devaient toujours être cirées, et changer de script à plusieurs reprises et à la dernière minute.

« L’écrivain ajoute qu’il y avait quelque chose dans les directives changeantes de McMahon qui semblait presque sadique : « Je pense que Vince a apprécié la manipulation. Il aimait changer les choses. Il aimait garder les gens sur leurs gardes. J’avais vraiment l’impression que ce n’était pas pour profiter à la série ou au scénario, Vince aime juste faire se tortiller les gens.

McMahon a spécifiquement rejeté la demande de tenir tête à Rolling Stone.

Les accusations se sont étendues à d’autres écrivains qui occupaient des positions de pouvoir, créant un environnement dans lequel les écrivains étaient soit pour les méthodes de McMahon, soit contre eux, les retournant ainsi les uns contre les autres. Les accusations comprenaient également des commentaires indésirables et des contacts physiques au sein de l’équipe créative.

« Ils me touchaient là où ils me faisaient approcher [to them]», affirme-t-elle. «Ils me tiraient par la taille pour venir quelque part ou se rapprocher d’eux. Je suis juste très conscient que c’est un peu près de mes fesses et que la plupart des gens ne me touchent jamais par la taille. J’ai pensé : « C’est étrange.’»

L’histoire raconte l’histoire de deux anciennes écrivaines qui se sont adressées aux RH au sujet des allégations, l’une d’entre elles ayant été licenciée peu de temps après. Après un appel Zoom avec des écrivaines féminines sur ces problèmes, la réaction n’a pas été positive.

« Après la réunion Zoom, les écrivains qui ont parlé avec Rolling Stone disent qu’il y a eu une réunion en personne avec l’ensemble de la salle des écrivains au cours de laquelle les hauts dirigeants auraient dit à tout le monde qu’ils « se comportaient comme des collégiens » et de ne pas s’adresser aux RH s’ils l’avaient fait. tout problème futur.«

McMahon, qui a démissionné de ses fonctions de direction de TKO et de la WWE en 2022, fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale en raison d’accusations dans le procès Janel Grant contre lui et la WWE, et pour d’autres paiements secrets qu’il aurait effectués dans le passé en raison d’une inconduite sexuelle. .

Aucun des auteurs n’a déclaré avoir une connaissance directe ou aucune des informations détaillées dans l’affaire Grant.

