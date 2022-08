D’anciens échevins de Saint-Louis plaident coupables à des accusations de corruption

ST. LOUIS (AP) – Deux autres anciens conseillers municipaux de Saint-Louis ont plaidé coupables vendredi à des accusations de corruption fédérale, admettant avoir reçu des pots-de-vin d’un propriétaire de petite entreprise en échange de l’approbation d’une législation autorisant des allégements fiscaux fonciers.

L’ancien président du Conseil des échevins de Saint-Louis, Lewis Reed, a plaidé coupable à un chef de vol et de corruption et à un chef de racket et de corruption. L’ancien échevin Jeffrey Boyd a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude électronique, un chef de vol et de corruption et un chef de racket et de corruption.

Boyd a également plaidé coupable à un acte d’accusation de fraude électronique distinct à deux chefs d’accusation selon lequel il avait frauduleusement demandé 22 000 $ à une compagnie d’assurance pour des véhicules endommagés dont il avait menti au sujet de la possession, a rapporté le St. Louis Post-Dispatch.

L’ancien échevin John Collins-Muhammad a plaidé coupable mardi à des accusations de corruption, de racket et de fraude électronique.

Si le juge de district américain Stephen Clark accepte les accords de plaidoyer, chacun encourt un maximum de quatre ans de prison et paiera un dédommagement.

Les trois hommes ont été libérés sous caution jusqu’à leurs audiences de détermination de la peine en décembre. Ils ont tous démissionné ces derniers mois.

