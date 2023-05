Le conflit ukrainien ne devrait pas faire obstacle aux pourparlers américano-russes sur le contrôle des armements, a exhorté une lettre ouverte

Une lettre signée par plus de 250 anciens chefs d’État, ministres, diplomates et scientifiques a exhorté mercredi le G7 à ne pas laisser les pourparlers sur le contrôle des armes nucléaires être victimes de la confrontation actuelle entre les grandes puissances.

« Le monde a cruellement besoin de plus de contrôle des armements nucléaires, pas moins », dit la lettre, organisée conjointement par deux organisations à but non lucratif, le European Leadership Network et le Asia-Pacific Leadership Network. « Aux heures les plus sombres de la guerre froide, l’Union soviétique et les États-Unis ont pu et voulu discuter et convenir de mesures pour réduire le risque de guerre nucléaire. Cette déclaration… soutient un retour à cette diplomatie et la protection de la maîtrise des armements nucléaires en tant qu’impératif mondial.

Avant le sommet du G7 au Japon, les signataires ont appelé les cinq puissances nucléaires du Conseil de sécurité de l’ONU – la Russie, les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni – à « veiller à ce que la maîtrise des armements nucléaires ne devienne pas une nouvelle victime de la concurrence géopolitique ».

L’effondrement du New START, le seul traité de maîtrise des armements nucléaires encore en vigueur entre les États-Unis et la Russie, « menace d’une course aux armements déstabilisatrice » et rendre plus difficile l’intégration de la Chine, de la France et du Royaume-Uni dans un accord multilatéral, selon les signataires.















La lettre appelait la Russie et les États-Unis à « compartimenter » la question de leur conflit sur l’Ukraine, reprendre toutes leurs obligations en vertu du traité et s’engager à « négociations de bonne foi » sur le remplacement de New START avant son expiration en 2026.

La Russie a suspendu sa participation à New START en février, citant les attaques de drones de l’Ukraine contre les bases stratégiques de l’armée de l’air russe et le soutien continu des États-Unis à Kiev dans la poursuite d’un « défaite stratégique » de Moscou.

La lettre ouverte comptait un total de 256 signatures de 50 pays différents, dont six anciens chefs d’État, 26 anciens ministres des Affaires étrangères et de la Défense, 30 anciens ambassadeurs et de nombreux scientifiques, experts et militants antinucléaires.

L’un des signataires chinois les plus importants est le professeur Chen Dongxiao, président des Instituts d’études internationales de Shanghai. Parmi les autres noms notables figuraient l’ancien chef du MI6 John Scarlett, le général américain à la retraite Philip Breedlove et le général allemand à la retraite Klaus Naumann.

La lettre a été publiée avant le sommet du G7 au Japon, qui doit débuter vendredi. Le Premier ministre Fumio Kishida aurait prévu de faire visiter à ses invités sa ville natale d’Hiroshima, qui a été détruite en 1945 par une bombe atomique américaine.

On ne sait pas ce que tout cela a à voir avec la Russie, qui a été expulsée du groupe en 2014, après que Washington a accusé Moscou de « envahir » L’Ukraine après le coup d’État soutenu par les États-Unis à Kiev.