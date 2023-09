D’anciens dirigeants des Proud Boys condamnés à 17 et 15 ans de prison pour l’attaque du Capitole

Un juge fédéral a condamné jeudi deux anciens dirigeants d’extrême droite de Proud Boy à des peines de prison de 17 et 15 ans après qu’un jury les ait reconnus coupables de complot séditieux pour avoir pris d’assaut le Capitole américain dans une tentative infructueuse d’annuler la défaite électorale de Donald Trump en 2020.

Joseph Biggs, qui a aidé des dizaines de membres et associés des Proud Boys à marcher vers le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, a été condamné à 17 ans de prison.

Les procureurs avaient requis une peine de 33 ans.

Biggs et d’autres Proud Boys ont rejoint la foule qui a franchi les lignes de police et forcé les législateurs à fuir, perturbant ainsi la session conjointe du Congrès visant à certifier la victoire électorale de Joe Biden.

« Je sais que j’ai fait une erreur ce jour-là », a déclaré Biggs au juge juste avant d’être condamné, « mais je ne suis pas un terroriste ».

Plus tard jeudi, le juge qui a condamné Biggs a également condamné l’ancien co-accusé, Zachary Rehl, ancien chef de la section des Proud Boys, à 15 ans de prison.

Deux autres Proud Boys seront également condamnés après avoir été reconnus coupables par un jury en mai à l’issue d’un procès de quatre mois à Washington, qui a mis à nu l’adhésion des extrémistes d’extrême droite aux mensonges de Trump selon lesquels les élections de 2020 lui avaient été volées.

Enrique Tarrio, un résident de Miami qui était président national et haut dirigeant des Proud Boys, devrait être condamné mardi. Sa condamnation a été reportée de mercredi à la semaine prochaine parce que le juge, Timothy Kelly, était malade.

Il a choisi Ethan Nordean, président de la section Biggs and Proud Boys, pour diriger le groupe sur le terrain en son absence, ont indiqué les procureurs. Biggs, d’Ormond Beach, en Floride, était un organisateur autoproclamé des Proud Boys. Il a servi dans l’armée américaine pendant huit ans avant d’être libéré pour raisons médicales en 2013. Biggs a ensuite travaillé comme correspondant pour Infowars, le site Web géré par le théoricien du complot Alex Jones.

Biggs, Tarrio, Nordean et Rehl ont été reconnus coupables de complot séditieux, un délit rarement porté devant les tribunaux à l’époque de la guerre civile. Un cinquième membre des Proud Boys, Dominic Pezzola, a été acquitté du chef de complot séditieux mais a été reconnu coupable d’autres accusations graves.

Les procureurs ont également recommandé des peines de prison de 33 ans pour Tarrio, 30 ans pour Rehl, 27 ans pour Nordean et 20 ans pour Pezzola. Pezzola et Nordean devraient être condamnés vendredi.

Les avocats de la défense ont fait valoir que le ministère de la Justice tenait injustement leurs clients pour responsables des actions violentes d’autres personnes parmi la foule de partisans de Trump au Capitole.

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Plus de 600 d’entre eux ont été reconnus coupables et condamnés.