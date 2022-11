D’anciens dirigeants de MoviePass accusés de fraude présumée pour augmenter les stocks

Alors que le monde explore prudemment nouvelle version de MoviePass, le département américain de la Justice n’en a pas fini avec l’ancien. L’agence a accusé deux anciens dirigeants d’avoir prétendument fraudé des investisseurs dans le cadre d’un stratagème visant à augmenter le cours de l’action de la société mère de MoviePass à l’époque, HMNY.

La Acte d’accusation du ministère de la Justicenon scellé vendredi, allègue que le PDG et président de HMNY Theodore Farnsworth ainsi que le PDG de MoviePass J. Mitchell Lowe savaient que le plan de 10 $ par mois du service n’était pas rentable, mais a déclaré publiquement qu’il était “testé, durable et serait être rentable ou atteindre le seuil de rentabilité sur les seuls frais d’abonnement », pour augmenter le nombre d’abonnés et gonfler le cours de l’action de HMNY.

Ils auraient également induit les investisseurs en erreur en affirmant que d’autres sources de revenus au-delà des abonnements compenseraient les pertes et élèveraient MoviePass à l’autosuffisance.

Une autre réclamation a touché directement les abonnés MoviePass. Lorsque les deux PDG ont déclaré que la base d’utilisateurs du service utilisait leurs laissez-passer pour acheter moins de billets de cinéma, ils auraient dit au personnel de MoviePass d’empêcher certains abonnés d’obtenir des billets “illimités”.

Les PDG ne se sont pas contentés de faire ces affirmations trompeuses aux investisseurs, mais les ont répétées dans des communiqués de presse, des documents auprès de la SEC, des interviews et des podcasts, selon la plainte. Lowe et Farnsworth ont déjà été réprimandés par la Federal Trade Commission pour avoir induit les clients en erreur et perturber intentionnellement leur capacité à utiliser leurs abonnements pour voir des films, bien que l’agence ne les ait pas forcés à faire beaucoup plus que de promettre de ne plus tromper le public.

Chris Bond, un porte-parole de Farnsworth, a déclaré que l’acte d’accusation répétait les allégations faites par la Securities and Exchange Commission en septembre concernant des problèmes qui avaient été rendus publics il y a trois ans et largement rapportés par les médias. “Comme pour le dépôt auprès de la SEC, M. Farnsworth est convaincu que les faits démontreront qu’il a agi de bonne foi, et son équipe juridique a l’intention de contester les allégations de l’acte d’accusation jusqu’à ce que sa justification soit obtenue”, a déclaré Bond.

Le ministère de la Justice accuse le couple d’un chef de fraude en valeurs mobilières et de trois chefs de fraude électronique, passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison pour chacun des quatre chefs.