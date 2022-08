D’anciens détenus de la prison ukrainienne doutent de l’histoire de l’explosion meurtrière en Russie

Commentez cette histoire Commentaire

Même avant l’explosion meurtrière qui a tué au moins 53 soldats ukrainiens vendredi, la prison d’Olenivka, dans la province orientale de Donetsk, contrôlée par les séparatistes, était connue des groupes de défense des droits humains comme un lieu de non-droit où les forces pro-russes détiennent des civils signalés comme des “collaborateurs ennemis potentiels”. » et prisonniers de guerre militaires. Situé à quelques kilomètres seulement de la ligne de front de la guerre, il a servi de centre de détention pour plusieurs milliers de personnes amenées de Marioupol après que la Russie a capturé cette ville portuaire du sud de l’Ukraine en mai à la suite d’un siège brutal et prolongé. Parmi eux se trouvaient des centaines de soldats qui ont riposté depuis le dernier bastion de la ville, l’usine Azovstal Iron and Steel Works, avant de finalement se rendre.

En mars, près de trois douzaines de travailleurs humanitaires volontaires pour sauver des civils de Marioupol se sont retrouvés à Olenivka parce que des officiers russes et des forces séparatistes les considéraient comme suspects. Ils ont été libérés il y a à peine deux semaines, et leurs récits sur les conditions et le traitement à l’intérieur de la prison renforcent les accusations de Kyiv selon lesquelles les combattants ukrainiens tués ont été délibérément déplacés dans un entrepôt abandonné là-bas – un endroit qui a ensuite été détruit.

Moscou rapidement allégué que l’armée ukrainienne avait pris pour cible les siens, frappant le construit avec un système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fourni par les États-Unis pour empêcher les soldats de témoigner sur les “crimes contre l’humanité” commis par les forces ukrainiennes. Pour étayer ce récit, les médias d’État russes ont ensuite diffusé une vidéo montrant une structure carbonisée avec un grand trou dans son toit, des lits superposés écrasés et des parties de corps brûlées.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé avec colère le scénario du Kremlin, qualifiant l’attaque de la prison de “crime de guerre russe délibéré”. L’état-major ukrainien a soutenu que la Russie l’avait organisé « pour dissimuler la torture et l’exécution de prisonniers ».

Trois travailleurs humanitaires bénévoles, qui ont passé environ 100 jours à Olenivka, ont déclaré au Washington Post que le bâtiment identifié par Moscou comme “un centre de détention” était situé dans une zone séparée du complexe qui n’avait pas été utilisée pour détenir des prisonniers.

“Je peux vous dire définitivement que la vidéo ne montre pas la caserne de la prison, et [the demolished building is] ne fait pas partie des quartiers d’habitation », a déclaré Evgeny Maliarchuk, qui a été arrêté par des Russes à Marioupol alors qu’il tentait d’évacuer une vingtaine de civils dans un bus qu’il avait acheté et conduit depuis Kyiv.

“Nous avons été dans chaque bâtiment, toutes les casernes, l’isolateur disciplinaire, les centres de détention ordinaires, l’isolement, tout cela”, a-t-il raconté par téléphone.

Selon Maliarchuk, la prison a été fermée pendant environ huit ans et rouvert par des séparatistes pro-russes peu avant l’invasion. Une section de l’établissement correctionnel n° 120, comme on l’appelle officiellement, comprend des casernes et des zones de détention ; l’autre est une zone industrielle remplie d’équipements vieillissants où les condamnés travaillaient autrefois.

“Le bâtiment de la vidéo ressemble à ces ateliers situés directement dans la zone industrielle”, a-t-il ajouté. “Donc, s’il s’agissait d’une action planifiée et que des prisonniers étaient transférés de la caserne, la question se pose : pourquoi ?”

L’imagerie satellite de la prison, examinée par l’analyste du renseignement open source Oliver Alexander, corrobore ce récit.

J’ai trouvé des vidéos du 2 juin qui fournissent des preuves supplémentaires que les prisonniers de guerre de la prison d’Olenivka étaient logés dans une zone complètement séparée du camp où l’explosion s’est produite. Montré ici sur le @Maxar images pic.twitter.com/ANL91h6JZ4 – Oliver Alexander (@OAlexanderDK) 31 juillet 2022

La propagande russe a visé particulièrement les combattants d’Azovstal, en particulier le régiment Azov, considéré comme l’une des unités les plus efficaces d’Ukraine mais controversé pour ses liens avec l’extrême droite. Il présente les deux comme la preuve vivante que l’Ukraine est envahie par les “néo-nazis” et exige la “dénazification” de Moscou.

La chute de Marioupol et la capture des soldats ont été présentées comme des victoires clés à la télévision russe. Et à Olenivka, des drapeaux russes ont été hissés et des gardes russes et des agents des services spéciaux sont arrivés, entourant le site de camions militaires et d’obusiers.

En mai, le Kremlin a promis que les combattants d’Azovstal seraient traités “conformément aux normes internationales” et a déclaré que le président russe Vladimir Poutine l’avait garanti. Pourtant, des rapports de groupes de défense des droits de l’homme ukrainiens et russes indiquent que les soldats capturés ont été sévèrement battu – et pire – par les gardiens de prison et officiers militaires.

Deux des bénévoles de l’aide ont déclaré au Post qu’ils avaient entendu “des cris, des sons affreux” à Olenivka, où les cellules conçues pour une demi-douzaine de personnes étaient parfois remplies jusqu’à 30. Le groupe ont quitté la prison à la mi-juillet après qu’une campagne populaire menée par une initiative européenne ait obtenu leur libération.

Un homme du nom de Dmitry, que The Post n’identifie que par son prénom en raison de préoccupations pour la sécurité de ses proches vivant sous occupation russe, a déclaré avoir passé des semaines dans une cage du centre de détention de la prison et avoir été témoin de multiples “rituels d’initiation” des nouveaux arrivants. soldats ukrainiens.

Les nouveaux prisonniers ont reçu l’ordre de se déshabiller et de s’agenouiller, la tête appuyée contre un mur, tandis que les gardes les frappaient avec des matraques, selon Dmitry. Ensuite, ils ont été forcés de ramper à l’étage avant d’être poussés dans leurs cellules par un coup de pied dans le dos, a-t-il dit.

L’attaque de vendredi dernier n’a apparemment blessé aucun des gardiens russes de la prison. Un responsable de la République populaire autoproclamée de Donetsk, l’État séparatiste de la région, a déclaré que “seuls les prisonniers ont souffert”.

Outre les problèmes soulevés par la vidéo des médias d’État russes, des responsables occidentaux et des analystes militaires ont mis en doute d’autres incohérences dans la déclaration du Kremlin. La plupart se sont concentrés sur la mention par le Kremlin du système de fusée HIMARS, qui est normalement réservé aux frappes à longue portée jusqu’à 50 miles de distance.

“La revendication HIMARS peut être balayée immédiatement”, a déclaré Ruslan Leviev, un analyste de l’équipe de renseignement sur les conflits, qui suit les activités militaires russes depuis près d’une décennie. « Olenivka est située à 10 kilomètres de Novomykhailivka, le point le plus proche d’où, théoriquement, l’Ukraine pourrait frapper. Si votre cible se trouve à 10 kilomètres, pourquoi avez-vous besoin de HIMARS ? »

Le service de sécurité ukrainien a déclaré avoir intercepté des appels dans lesquels “les occupants confirment que les troupes russes sont à blâmer”. Les experts avertissent qu’il y a encore peu de preuves médico-légales disponibles pour déterminer ce qui a exactement frappé le bâtiment où se trouvaient les prisonniers.

Deux responsables américains anonymes ont déclaré à Politico que aucune trace de HIMARS n’a été trouvée sur ce site. L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré lundi dans sa mise à jour qu’il considérait les forces russes comme responsables de la mort des prisonniers ukrainiens. Au moins 75 prisonniers ont été blessés.

“Si l’Ukraine avait utilisé autre chose que HIMARS pour mener l’attaque, l’attaque aurait presque certainement laissé des dommages collatéraux autour de l’installation, y compris des cratères et d’autres bâtiments endommagés”, indique l’évaluation.