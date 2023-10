Trois femmes affirment avoir été agressées sexuellement par un agent pénitentiaire alors qu’elles étaient détenues à la prison du comté de Chautauqua.

Les allégations sont décrites dans trois poursuites distinctes en vertu de la Loi sur les survivants adultes déposées mercredi devant la Cour suprême de l’État du comté de Chautauqua et réclament ensemble des dizaines de millions de dollars de dommages et intérêts.

Les trois femmes affirment que leurs abus ont été commis par Jeffrey Swan, un employé de longue date du bureau du shérif qui a démissionné en avril 2014 après avoir été inculpé d’avoir eu des contacts sexuels avec une détenue. Swan a ensuite plaidé coupable à une accusation d’acte sexuel criminel au troisième degré et a été condamné à 10 ans de probation.

En février 2016, le comté a conclu un règlement financier avec deux personnes qui affirmaient que Swan les avait agressées sexuellement alors qu’elles étaient détenues à la prison de Mayville. Lors d’une réunion d’urgence de l’Assemblée législative du comté, les législateurs ont approuvé des règlements de 75 000 $ pour chaque femme, toutes deux impliquées dans un procès en matière de droits civils devant le tribunal du district ouest de New York.

“C’est quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver” » a déclaré le shérif de l’époque, Joe Gerace, après l’approbation des règlements. « Ce sont les actions d’un individu qui a agi en dehors de nos règles, réglementations et lois. Le comté a été tenu responsable de ses actes.

Les trois poursuites cette semaine ont été déposées contre le comté et le bureau du shérif du comté de Chautauqua. Swan n’est pas répertorié comme défendeur.

Le procureur du comté, Patrick Slagle, a déclaré que le comté n’avait encore fait l’objet d’aucune poursuite et, par conséquent, ne pouvait pas commenter.

Deux des femmes affirment que les abus ont eu lieu au milieu des années 90, tandis que la troisième affirme que les abus ont eu lieu à l’automne 2013.

Les trois poursuites relèvent de la loi sur les survivants adultes. La législation, promulguée en mai 2022, permet aux victimes présumées d’abus sexuels pour lesquels le délai de prescription est expiré d’intenter une action civile pendant une période d’un an se terminant le 24 novembre.

Aucune des femmes n’a été identifiée par The Post-Journal car elles prétendent avoir été victimes d’abus sexuels.

Dans deux des poursuites, les femmes réclament des dommages-intérêts d’un montant de 20 millions de dollars, tandis que la troisième réclame 25 millions de dollars. “pour ses souffrances, blessures et dépenses passées et futures.”

Comme le documentent les plaintes, la première allégation de mauvais traitements s’est produite entre août et octobre 1995, lorsque l’ancienne détenue affirme que Swan l’a forcée à le caresser dans un ascenseur de la prison. “Le plaignant n’a pas consenti au contact sexuel décrit ci-dessus et s’est éloigné de (l’agent correctionnel) Swan”, le procès indique.

L’incarcération de la femme à la prison a commencé le 4 août 1995. Elle a déclaré que les abus avaient eu lieu alors qu’elle se rendait à la cuisine pour un travail.

Dans la deuxième plainte, la femme affirme avoir été agressée sexuellement par Swan à une vingtaine de reprises alors qu’elle était détenue vers 1996. Les allégations incluent que le policier aurait forcé le détenu à le caresser en plus du policier qui aurait caressé le détenu et « se produisait généralement » dans la salle de musculation de la prison.

“La plaignante avait très peur et était terrifiée par le commandant Swan et craignait pour sa vie avant, pendant et après l’abus sexuel”, indique la plainte.

Swan est en outre accusé d’avoir flirté avec la détenue, de lui acheter de la nourriture et de lui accorder des privilèges spéciaux. À une occasion, déclare la victime, Swan n’a pas signalé la détenue après qu’elle ait été surprise en train de fumer.

La troisième série d’allégations concerne une détenue emmenée en prison le 17 octobre 2013. La femme affirme que Swan l’a agressée sexuellement à sept reprises en 2013, entre le 24 octobre et le 30 novembre.

À deux reprises, les incidents se sont produits au poste des officiers de la prison.

« À plusieurs reprises, le commandant Swan a menacé que la plaignante « aurait des ennuis » si elle refusait de se conformer à ses demandes sexuelles et/ou signalait les abus décrits ci-dessus. note la plainte.

L’ancienne détenue affirme en outre que Swan lui a fourni des cigarettes et de l’alcool apportés de l’extérieur de la prison.







