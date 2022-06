D’anciens conscrits iraniens se disent injustement interdits de voyage aux États-Unis

LOS ANGELES (AP) – Il y a deux ans, Leili Ghazi a arrêté ses études d’ingénierie biomédicale en Iran et a saisi l’opportunité de voyager aux États-Unis pour se construire une nouvelle vie avec ses parents.

Maintenant, la jeune femme de 22 ans est séparée indéfiniment de sa famille parce que son père a effectué le service militaire requis il y a plus de deux décennies en tant que conscrit pour une branche des forces armées iraniennes que le gouvernement américain a déclarée des années plus tard organisation terroriste étrangère. La désignation interdit à toute personne associée au groupe de voyager aux États-Unis, y compris son père.

“Il devait faire du travail de bureau et travailler sur des plans de bâtiments”, a déclaré Ghazi, qui est anxieux et déprimé depuis qu’il a déménagé en Californie du Sud. Elle s’attendait à ce que ses parents finissent par la rejoindre, mais a appris plus tard que son père serait obligé de rester. «Il n’a fait aucune activité d’aller à la guerre ou quoi que ce soit. Ce n’était pas quelque chose comme ça.

Cela a longtemps été un défi pour les Iraniens de voyager aux États-Unis et les demandeurs de visa attendent souvent des mois ou des années pour que les vérifications des antécédents soient effacées. Mais depuis que l’administration Trump a désigné le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran comme une organisation terroriste en 2019, il est devenu pratiquement impossible pour quiconque a servi dans la branche, même en tant que conscrit et dans un rôle non combattant, d’obtenir un visa pour voyager à les États Unis.

De nombreux Américains d’origine iranienne et leurs familles espéraient que l’administration Biden ferait marche arrière sur la désignation afin que ceux qui ont servi comme conscrits puissent toujours voyager. Ils notent que les hommes iraniens sont obligés de servir s’ils veulent obtenir des passeports pour quitter le pays, n’ont pas leur mot à dire sur la branche à laquelle ils sont affectés et effectuent en grande partie des tâches de base telles que la peinture ou des travaux de bureau.

Mais leurs espoirs ont été déçus lorsque le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré fin avril qu’à moins de changements en Iran, il n’était pas prévu de supprimer la désignation. Il a reconnu dans des remarques devant les législateurs américains que les personnes les plus touchées sont les conscrits alors que “les gens qui sont les vrais méchants n’ont aucune intention de voyager”.

“Il devrait y avoir des exceptions, et pour le moment nous n’avons pas d’exceptions”, a déclaré Ally Bolour, un avocat spécialisé en droit de l’immigration de Los Angeles dont le cabinet a intenté une action en justice pour savoir comment la désignation est appliquée. «Il est injuste que le gouvernement américain jette une serviette sur tout et mette tout le monde ensemble. C’est paresseux.

Les États-Unis ont désigné une longue liste d’organisations terroristes étrangères remontant aux années 1990, y compris le Hamas et le Sentier Lumineux du Pérou. Mais les groupes sont presque entièrement des milices privées, et non des entités gérées par l’État, comme le CGRI, qui enrôlent des conscrits en vertu de la loi.

Le secrétaire d’État désigne les groupes en consultation avec le procureur général et le secrétaire au Trésor, et avec l’examen du Congrès, et peut également révoquer les désignations. Par exemple, les Forces armées révolutionnaires de Colombie ont été répertoriées comme organisation terroriste étrangère en 1997 et retirées de la liste en 2021.

Les personnes qui fournissent un soutien ou des ressources à des organisations terroristes étrangères et qui ne sont pas citoyens américains ne peuvent pas entrer légalement dans le pays et peuvent être expulsées. De plus, les institutions financières qui contrôlent les fonds de ces groupes doivent conserver la possession des fonds et les déclarer aux autorités américaines.

Un porte-parole du département d’État américain n’a pas pu dire dans l’immédiat combien d’anciens conscrits iraniens ont eu des demandes de visa affectées par la désignation. Le porte-parole a déclaré que les demandes sont examinées sur une base individuelle et que, dans certains cas, des dérogations peuvent être appliquées. Les désignations “jouent un rôle essentiel dans notre lutte contre le terrorisme et sont un moyen efficace de réduire le soutien aux activités terroristes et de faire pression sur les groupes pour qu’ils se retirent du commerce du terrorisme”, a déclaré le porte-parole.

Les avocats de l’immigration, cependant, ont déclaré qu’ils recevaient des tonnes d’appels d’anciens conscrits traitant de la question et ne voyaient pas d’exceptions. L’avocat Scott Emerick, qui travaille avec Bolour, a déclaré avoir reçu des centaines d’appels et pense que le gouvernement peut faire des exceptions pour les conscrits qui n’ont pas servi volontairement.

Taher Kameli, un avocat de Chicago qui a également poursuivi en justice, a déclaré qu’il répondait quotidiennement aux appels de personnes demandant comment la désignation les affectait. Il a dit qu’il ne croyait pas que le gouvernement américain puisse répertorier l’armée d’un autre pays comme une organisation terroriste étrangère et note que les administrations précédentes avaient également des problèmes avec la branche et se sont abstenues de faire la désignation en raison des conséquences que cela entraînerait.

« Nous ne sommes pas ici pour dire que le CGRI fait quelque chose de bien ou de mal. Nous disons simplement que la façon dont la désignation est faite est mauvaise », a déclaré Kameli, qui représente un médecin né en Iran et formé aux États-Unis, affecté par la règle.

Les retombées de la désignation s’étendent bien au-delà des États-Unis. Les Iraniens ont déclaré que les États-Unis partageaient des données sur les voyageurs avec des pays d’Europe et du Canada, et qu’ils craignaient également d’être empêchés de voyager là-bas.

Plusieurs citoyens canadiens nés en Iran ont déclaré avoir fait l’objet d’un examen supplémentaire lors de voyages auparavant rapides et faciles à travers la frontière. Amir Abolhassani, un ingénieur de 41 ans, a déclaré avoir voyagé plusieurs fois aux États-Unis sans problème en tant que citoyen canadien, mais il a récemment été arrêté par les autorités lors d’un voyage en Caroline du Nord où sa société prévoyait de le transférer pour un nouveau travail.

Abolhassani s’est fait dire qu’il ne pouvait pas y aller à cause de sa conscription il y a plus de dix ans, ce qui, selon lui, consistait en deux mois de formation de base et de conception de conduites d’eau pour la branche. Il a dit qu’il avait été assigné au hasard et que le service était nécessaire pour qu’il puisse obtenir un passeport et quitter le pays pour poursuivre ses études.

Maintenant, lui et sa femme sont dans l’incertitude parce qu’ils ont déjà vendu leur maison pour déménager mais ne peuvent pas obtenir de visas.

“Le pire, c’est qu’ils vous disent que vous êtes un terroriste”, a déclaré Abolhassani. “Nous sommes sortis de ce pays parce que nous étions contre leurs politiques, parce que nous étions contre leur comportement, et maintenant nous disons : ‘Vous appartenez à ce système, vous appartenez à ce régime, vous faites partie de l’organisation que nous avons répertoriée comme organisation terroriste» — c’est très injuste. C’est insupportable.”

La désignation pèse également lourdement sur les citoyens iraniens qui vivent aux États-Unis avec des cartes vertes depuis des années et qui souhaitent devenir citoyens américains.

Paris Etemadi Scott est directeur juridique du PARS Equality Center à San Jose, en Californie, qui fournit des services juridiques et sociaux aux immigrants de langue persane et d’autres pays.

Elle a dit qu’elle dit maintenant à la plupart des clients qui ont servi dans la branche contestée – ou à ceux dont les conjoints l’ont fait – de réfléchir à deux fois avant de demander la naturalisation, car lorsqu’ils se rendront à un entretien, ils seront confrontés à un déluge de questions supplémentaires et seront obligés de signer un déclaration détaillée sous serment sur leur service militaire d’il y a longtemps.

“Nous pensions que c’était un truc de Trump mais évidemment rien n’a changé”, a-t-elle déclaré. « Je leur dis : ‘Je n’ai plus l’endurance nécessaire pour traverser cette épreuve. Nous vous conseillons d’attendre et de voir.

Amy Taxin, Associated Press