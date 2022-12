D’anciens candidats appellent à améliorer les élections pour les électeurs autochtones au Québec

Deux candidats autochtones qui se sont présentés – et ont perdu – aux dernières élections provinciales disent que le Québec laisse tomber les électeurs autochtones et du Nord et ils craignent qu’il n’y ait pas de réel désir de réparer ce qui ne va pas.

Maïtée Labrecque-Saganash et Tunu Napartuk ont ​​toutes deux couru dans la circonscription d’Ungava, dans le nord du Québec, et se sont respectivement classées deuxième et troisième. Denis Lamothe, de la Coalition Avenir Québec au pouvoir, a été réélu le 3 octobre pour un second mandat avec 36,2 % des voix.

Et pour la deuxième élection consécutive, participation électorale en Ungava était juste au-dessus de 30 % — de loin le plus bas de la province. Le taux de participation provincial a été de 66,1 %.

Napartuk et Labrecque-Saganash affirment que la faible participation électorale est le résultat direct des obstacles systémiques intégrés au déroulement des élections dans la province, et non de l’apathie des électeurs.

“Ces [barriers] soutenir un faux récit selon lequel nous ne nous soucions pas de la politique, mais la réalité est que… beaucoup de gens ont été refoulés aux urnes », a déclaré Labrecque-Saganash, qui a couru pour Québec Solidaire (QS) et vit dans la communauté crie de Waswanipi.

QS avait des vétérans expérimentés travaillant sur la campagne de Labrecque-Saganash et des observateurs dans plusieurs communautés cries le soir des élections, qui ont dit “ils n’avaient jamais rien vu de tel”, a déclaré Labrecque-Saganash.

Dans les jours qui ont suivi les élections, des histoires ont émergé des communautés cries d’électeurs incapables de voter pour diverses raisons, bien qu’ils aient voté avec succès lors d’élections provinciales antérieures. Au Nunavik, il y avait des histoires de cartes d’électeur arriver en retard ou pas du tout.

«Le Québec a été la dernière province à accorder le droit de vote aux Autochtones en 1969. Voir qu’il est encore si difficile pour nous de voter… pour moi, c’est très révélateur», a déclaré Labrecque-Saganash.

Le candidat libéral Tunu Napartuk a dit connaître au moins 50 électeurs qui n’ont pas pu voter à Kuujjuaq seulement. (Félix Lebel/Radio-Canada)

Tunu Napartuk, qui s’est présenté pour le Parti libéral du Québec, a déclaré qu’il était personnellement au courant d’au moins 50 électeurs qui ont été refoulés à Kuujjuaq seulement, avec des histoires similaires dans toutes les communautés du Nunavik.

“Ce sont des gens qui sont des résidents permanents. Ils sont nés, ont grandi et ont continué à vivre dans leurs communautés. Ils ont toujours voté”, a déclaré Napartuk.

Napartuk a déclaré que les irrégularités et les défaillances du système électoral dans le Nord sont « malheureuses et décourageantes », et il a appelé Élections Québec à faire mieux.

Présence plus précoce et plus longue

Napartuk a déclaré que l’entité qui supervise les élections doit embaucher des travailleurs locaux qui parlent l’inuktitut et le cri et établir des lignes de communication au moins un an avant une élection. Il a également déclaré que les équipes qui travaillent à la mise à jour de la liste électorale doivent être au travail dans les communautés autochtones plusieurs mois avant le jour des élections, et non la semaine précédente comme c’est le cas actuellement.

“Il faut avoir une certaine personnalité d’ouverture. [Elections Quebec] ne peut pas s’attendre à ce que son personnel soit en mesure d’établir ces liens quelques jours avant le jour des élections », a déclaré Napartuk.

Avoir des périodes de révision plus longues et plus précoces est une idée avancée pour aider à réduire les obstacles au vote. (Maïtée Labreque-Saganash/ Facebook)

Certains observateurs suggèrent que le Québec doit également permettre aux personnes d’être ajoutées à la liste électorale le jour d’une élection, comme cela est permis aux élections fédérales en produisant deux pièces d’identité, une preuve d’adresse et en prêtant serment.

Napartuk dit que cela peut aider certains électeurs autochtones, mais il prévient également que cela ne résoudra pas le problème pour tout le monde, car de nombreux électeurs du Nunavik n’ont pas de photo sur leur carte d’assurance-maladie, car il est difficile d’obtenir une photo éligible.

“Donc, avoir les bonnes pièces d’identité pour pouvoir prouver qui ils sont… c’est en soi un énorme défi”, a déclaré Napartuk. Il suggère qu’Élections Québec devrait plutôt envisager de nommer des représentants de chaque communauté, qui peuvent être autorisés à se porter officiellement garant des gens.

Napartuk affirme également que les communautés cries et inuites du nord du Québec devraient avoir leur propre circonscription. Ungava est la plus grande circonscription du Québec, couvrant 855 000 km2.

Ungava est la plus grande circonscription du Québec, couvrant plus de 855 000 km2. (Colin Roch/Radio Canada)

Réponse d’Élections Québec

Élections Québec a refusé une demande d’entrevue de CBC News avec le directeur général des élections de la province, Pierre Reid.

La porte-parole Julie St. Arnaud-Drolet a indiqué avoir mis sur pied un comité de travail composé de grandes circonscriptions, dont l’Ungava, pour « examiner, entre autres, les obstacles au vote dans les communautés autochtones ».

« Nous faisons toujours le point sur l’élection du 3 octobre. Au cours des prochaines années, nous clarifierons les nouvelles procédures qui seront mises en place pour l’élection générale de 2026 », a déclaré St-Arnaud Drolet, ajoutant qu’Élections Québec ne peut initier réforme électorale, mais peut répondre à une demande du gouvernement provincial.

Les demandes de commentaires du ministre des Affaires autochtones du Québec, Ian Lafrenière, sur l’ouverture du gouvernement à la réforme sont restées sans réponse.