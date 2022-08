D’anciens camarades de classe se souviennent que le tireur de Safeway était en colère et aimait se battre

PORTLAND, Oregon (AP) – Le jeune homme de 20 ans qui a ouvert le feu dans un supermarché Bend, Oregon, tuant deux personnes avant de se retourner contre lui-même, était un solitaire passionné par les arts martiaux mixtes et connu pour avoir dans des combats au lycée où il a obtenu son diplôme en 2020.

Le tireur, identifié lundi par la police comme étant Ethan Blair Miller, de Bend, “a essayé de combattre littéralement tout le monde” à Mountain View High School, a déclaré l’ancien camarade de classe Isaac Thomas à l’Associated Press. Thomas a déclaré que le tireur avait une fois menacé de lui tirer dessus après une bagarre dans leur école.

La police a confirmé lundi qu’elle enquêtait sur les “écrits du tireur”, mais a refusé de commenter davantage les publications sur plusieurs plateformes en ligne qui semblent avoir été écrites par lui ces derniers mois.

Dans des messages sur plusieurs sites, quelqu’un qui semble être le tireur dit qu’il a eu du mal à se remettre de l’isolement et de la solitude de la pandémie, exprime de la haine pour lui-même et indique qu’il prévoyait d’attaquer son alma mater la semaine prochaine, mais ne pouvait pas attendre jusque-là parce que “la Rage est devenue incontrôlable”.

Les autorités ont demandé un mandat de perquisition pour les appareils numériques trouvés dans l’appartement du tireur et il faudra plusieurs jours pour parcourir ces documents et développer une image plus claire, a déclaré le chef de la police Mike Krantz.

« Nous avons ces informations. De nombreuses personnes nous ont envoyé des informations de suivi sur ce qui a été publié sur les réseaux sociaux ou d’autres médias et nos enquêteurs passeront au crible ces informations et établiront ces liens – s’ils sont vraiment connectés – et s’assureront que nous disposons d’informations exactes », a-t-il déclaré. .

La police n’a aucune preuve de contact antérieur avec le tireur et il n’avait pas de casier judiciaire dans la région, ont indiqué les autorités.

Les responsables fédéraux tentaient également de déterminer où le tireur avait obtenu l’arme et le fusil de chasse de type AR-15 qu’il avait apportés dans le magasin, si les armes avaient été obtenues légalement et pourquoi il avait choisi le supermarché pour son saccage meurtrier. Ils ont trouvé trois cocktails Molotov dans sa voiture ainsi qu’un fusil à canon scié et d’autres munitions dans son appartement, a déclaré la porte-parole de la police de Bend, Sheila Miller, qui n’est pas liée au tireur.

Thomas, l’ancien camarade de classe, a déclaré que le tireur avait travaillé au Safeway et que Thomas l’avait rencontré il y a deux ans.

La police a crédité un employé de Safeway et vétéran de l’armée américaine de 20 ans qui a été tué dans la fusillade d’avoir peut-être empêché un pire résultat et a qualifié les actions de Donald Ray Surrett Jr., 66 ans, d’héroïques.

“M. Surrett s’est engagé avec le tireur, a tenté de le désarmer et aurait très bien pu empêcher d’autres morts. M. Surrett a agi héroïquement en tournant ce terrible événement », a déclaré la porte-parole de la police.

Le client Glenn Edward Bennett, 84 ans, de Bend, a également été tué dimanche soir, a annoncé la police.

Le tireur vivait dans un complexe d’appartements derrière le centre commercial Forum. Des témoins ont déclaré qu’il avait commencé à tirer dimanche soir dès qu’il avait quitté le complexe et qu’il avait continué à tirer alors qu’il entrait dans le parking du complexe commercial, puis dans le Safeway.

Bennett a été tué à l’entrée du magasin, a indiqué la police, et le tireur s’est ensuite déplacé dans les allées en “pulvérisant des coups de feu” du fusil d’assaut jusqu’à ce que Surrett le confronte. Tout l’incident – ​​des premiers appels au 911 aux agents découvrant le suspect mort dans le magasin – s’est déroulé en quatre minutes, a déclaré Miller.

La police est entrée dans le supermarché par l’avant et l’arrière alors que des coups de feu étaient toujours tirés.

Debora Jean Surrett, l’ex-épouse de l’employé de Safeway tué dans l’attaque, a déclaré à AP lors d’un entretien téléphonique que Surrett avait servi dans l’armée pendant 20 ans en tant qu’ingénieur de combat. Il n’a pas été déployé dans des zones de combat actives, mais au cours des 20 années où ils se sont mariés de 1975 à 1995, ils ont été stationnés en Allemagne à trois reprises et ont vécu sur des bases militaires à travers les États-Unis.

Le maire de Bend, Pro Tem Anthony Broadman, a déclaré que les Américains « doivent se prémunir contre le cynisme de considérer ces attaques contre l’ordre et la paix comme des choses régulières et inévitables. Je n’accepterai pas cela.

“Nous savons que face au genre de chaos que nous avons vu hier soir, nous avons eu des premiers intervenants courageux, des citoyens courageux, des gens prêts à défendre leurs voisins”, a-t-il ajouté.

Le tireur est diplômé du Mountain View High School de Bend en 2020, selon des enregistrements en ligne, et Thomas se souvenait de lui comme d’une personne extrêmement combative qui avait peu d’amis.

Thomas a déclaré qu’il avait été suspendu pendant une semaine en tant qu’étudiant de première année pour s’être battu avec le tireur. Le tireur a gardé rancune de ce combat et a menacé une fois de lui tirer dessus, a déclaré Thomas à AP.

“À un moment donné, il a dit qu’il allait me tirer dessus et je me suis dit : ‘Reprends-toi’ parce que je ne pensais pas qu’il avait une arme, mais je suppose que j’avais tort”, a déclaré Thomas.

Thomas s’est souvenu d’avoir rencontré le tireur en 2020 dans le parking du Safeway, où le tireur ramassait des chariots dans le cadre de son travail. Il l’a reconnu et l’a menacé à nouveau bien que plusieurs années se soient écoulées, a déclaré Thomas.

“C’était un peu fou quand j’en ai entendu parler”, a-t-il déclaré à propos de la fusillade. “Mais il est logique qu’il ait choisi Safeway parce qu’il y travaillait et qu’il connaissait le tracé.”

Bend est une ville d’environ 97 000 habitants située à environ 257 kilomètres au sud-est de Portland, dans l’Oregon.

____

les journalistes d’Associated Press Claire Rush à Portland; Freida Frisaro à Fort Lauderdale, Floride ; et la chercheuse AP Jennifer Farrar à New York ont ​​contribué à ce rapport.

___

Gillian Flaccus, Associated Press