D’anciens cadets accusent l’Académie des garde-côtes de ne pas avoir réussi à mettre fin aux violences sexuelles

Treize anciens cadets de l’Académie des garde-côtes américains ont accusé jeudi les responsables de l’école du Connecticut de ne pas avoir empêché les violences sexuelles sur le campus et de les avoir dissimulées, dans des plaintes fédérales demandant 10 millions de dollars chacun de dommages et intérêts.

Les anciens cadets, qui affirment tous avoir été agressés sexuellement à l’académie des années 1980 à ces dernières années, ont déposé des plaintes administratives en vertu de la loi fédérale sur les délits contre la Garde côtière, son agence mère, le ministère de la Sécurité intérieure, et son ancienne agence mère, le ministère des Transports.

Ils affirment que l’échec des garde-côtes à mettre en place des politiques et des pratiques adéquates a permis à la violence sexuelle de se poursuivre sans contrôle à l’académie de New London, dans le Connecticut, et que les responsables ont dissimulé la prévalence des agressions et du harcèlement sexuels à l’école.

Les responsables de la Garde côtière n’ont pas fait de commentaires dans l’immédiat jeudi. Des porte-parole du service ont déclaré qu’ils travaillaient sur une réponse aux plaintes.

Les plaintes font suite aux révélations selon lesquelles la Garde côtière a gardé secrète une enquête, appelée Operation Fouled Anchor, sur les agressions sexuelles et le harcèlement sur le campus. L’enquête a révélé que des dizaines de cas impliquant des cadets de 1990 à 2006 avaient été mal géré par l’écolenotamment en empêchant que certains auteurs soient poursuivis.

Les révélations, rapportées pour la première fois par CNNa suscité des appels à des réformes majeures et à la responsabilité tant attendue des délinquants et de ceux qui les ont protégés. Il existe de multiples mesures gouvernementales et enquêtes du Congrès une enquête est en cours pour enquêter sur la mauvaise gestion des cas graves de mauvaise conduite à l’école et au-delà.

« Ce qui est arrivé à ces personnes à l’académie a eu des conséquences à vie », a déclaré Christine Dunn, l’avocate qui représente les anciens cadets. « Certains d’entre eux souffrent encore de syndrome de stress post-traumatique actif. En conséquence, leur carrière a été ruinée. En conséquence, leur mariage a été ruiné. »

Les responsables de la Garde côtière ont déjà déclaré qu’ils prenaient des mesures pour changer et améliorer la culture à l’académie et au service en réponse aux allégations soulevées dans l’enquête sur l’opération Fouled Anchor.

Parmi les anciens cadets qui ont déposé une plainte jeudi figure une femme nommée Jane Doe 1 dans les journaux, qui a déclaré avoir été violée deux fois à l’académie et plus tard violée collectivement à plusieurs reprises alors qu’elle servait sur un navire après avoir obtenu son diplôme de l’école.

Après le premier viol sur le campus, elle a déclaré qu’elle ne pensait pas pouvoir le signaler car cela aurait été sa parole contre celle de l’élève officier supérieur apprécié qui, selon elle, l’avait agressée. Elle a également déclaré avoir entendu parler d’autres élèves officier qui n’avaient pas été crues lorsqu’elles avaient porté plainte contre des agressions sexuelles.

Environ un an plus tard, elle a déclaré avoir informé un responsable du campus qu’elle avait été agressée, sans toutefois fournir de détails ni le nom de l’agresseur présumé. Le responsable ne l’a pas officiellement signalé, a-t-elle déclaré. Des années plus tard, elle l’a signalé elle-même aux responsables de la Garde côtière. Des procédures disciplinaires ont été engagées contre l’agresseur présumé, mais elles ont été abandonnées, a-t-elle déclaré. Les responsables lui ont dit qu’il s’était écoulé trop de temps pour que des poursuites aboutissent, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’elle ne se sentait pas capable de signaler les viols qui ont suivi.

« La culture du silence et du blâme des victimes perpétuée au sein de la Garde côtière m’a empêchée de signaler immédiatement ce qui m’arrivait à chaque fois et m’a fait perdre complètement ma stabilité physique, émotionnelle et mentale », a-t-elle déclaré dans sa plainte.

Elle a déclaré qu’elle avait non seulement souffert d’angoisse psychologique, mais aussi de traumatismes physiques. Elle a déclaré qu’elle souffrait de douleurs chroniques en raison des attaques, notamment de troubles pelviens et de migraines, et qu’elle avait subi plusieurs opérations abdominales, dont une hystérectomie, en raison de ses blessures.

Une autre ancienne cadette, nommée Jane Doe 2, a déclaré avoir été violée à l’académie mais ne pas l’avoir immédiatement signalé en raison de la manière dont d’autres femmes étaient traitées lorsqu’elles portaient des accusations similaires. Elle a déclaré que lorsqu’elle l’avait signalé à un supérieur, elle n’avait jamais été appelée à témoigner dans le cadre d’une enquête. Elle a également affirmé que les responsables de l’école l’avaient découragée de signaler le viol et que sa déclaration écrite sur l’agression avait été perdue.

Elle a déclaré que le traumatisme mental et physique qu’elle a subi a affecté sa carrière et sa vie personnelle, notamment des évaluations de rendement médiocres et la fin de son premier mariage.

« Je souffre d’insomnie chronique et je dois constamment m’assurer que mon espace de sommeil et de vie est sûr et que toutes les portes sont verrouillées », a-t-elle déclaré dans sa plainte. « Je souffre d’anxiété grave. J’ai connu des problèmes de santé liés au stress, notamment une hypothyroïdie, l’infertilité, des problèmes de cœur et un manque de satisfaction sexuelle. Cela a nui à mon mariage actuel. »

Après le dépôt de telles plaintes en vertu de la loi fédérale sur les délits, la Garde côtière dispose de six mois ou plus pour enquêter sur les allégations. Si le service rejette les plaintes, les anciens cadets pourraient intenter des poursuites au niveau fédéral, a déclaré Dunn.

Les avocats des anciens cadets s’attendent à ce que davantage de victimes se manifestent en raison des plaintes déposées jeudi.

« Aujourd’hui marque un tournant historique dans la lutte contre l’épidémie de violences sexuelles à l’Académie de la Garde côtière », a déclaré J. Ryan Melogy, un autre avocat des anciens cadets. « Pendant trop longtemps, la Garde côtière s’est appuyée sur une culture du silence, de la peur et des représailles pour empêcher les survivants de demander des comptes pour les horribles injustices auxquelles ils ont été confrontés en tant que cadets. »