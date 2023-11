D’anciens basketteurs de l’État du Nouveau-Mexique inculpés au pénal

Sara CoelloESPNLecture de 2 minutes

Trois anciens basketteurs de l’État du Nouveau-Mexique ont été inculpés au pénal après avoir été accusés d’avoir agressé sexuellement leurs coéquipiers l’année dernière, a déclaré jeudi le procureur général de l’État.

Deshawndre Washington, le docteur Bradley et Kim Aiken Jr. ont été accusés de pénétration sexuelle criminelle ; plusieurs chefs d’accusation de séquestration et de contacts sexuels criminels ; et plusieurs chefs d’accusation de complot, selon les documents d’accusation publiés jeudi.

Les documents d’accusation contiennent peu de détails sur les abus présumés, mais notent que les incidents présumés se sont produits entre août et novembre 2022. Les 37 accusations sont toutes des crimes commis au Nouveau-Mexique.

Joleen Youngers, qui représentait les cinq plaignants, a déclaré que ses clients étaient reconnaissants des accusations mais se concentraient sur une plus grande responsabilité institutionnelle.

“Cela ne concerne toujours que le comportement des trois auteurs”, a déclaré Youngers à ESPN. “Où étaient les entraîneurs, où était leur staff, où était l’AD ?… C’est dommage qu’on ait laissé cette ambiance se créer et grandir.”

L’État du Nouveau-Mexique a annulé le reste de sa saison de basket-ball masculin 2022-23 en février après que le gardien de première année Deuce Benjamin a déclaré à la police du campus que des coéquipiers plus âgés l’avaient forcé à plusieurs reprises à descendre par terre dans leur vestiaire et l’avaient agressé sexuellement. Ces allégations ont également conduit l’État du Nouveau-Mexique à licencier l’entraîneur de basket-ball Greg Heiar.

L’université a refusé de commenter les affaires civiles et pénales. Washington, Bradley et Aiken n’ont pas pu être contactés pour commenter.

En avril, Benjamin et son coéquipier Shak Odunewu ont intenté une action en justice désignant Washington, Bradley et Aiken comme défendeurs. Dans le procès, Benjamin et Odunewu allèguent que leurs coéquipiers baissaient leur pantalon, se giflaient les fesses et touchaient leur scrotum. Odunewu a signalé les abus à Heiar, qui a dit à Odunewu qu’il examinerait la question et prononcerait des suspensions, mais ne l’a pas fait, selon le procès.

L’État du Nouveau-Mexique a réglé ce procès pour 8 millions de dollars en juin.

Les trois hommes inculpés, ainsi que plusieurs anciens entraîneurs et le directeur sportif de l’État du Nouveau-Mexique, Mario Moccia, sont également désignés comme coaccusés dans un deuxième procès intenté lundi. Cette poursuite, intentée par deux autres anciens joueurs, affirme que des joueurs ont apporté des armes dans les vestiaires où ils ont agressé sexuellement des joueurs afin de garantir que tous les membres de l’équipe restent “humbles”.

Les responsables de l’école et de l’État ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité des élèves depuis novembre 2022, lorsque l’ancien basketteur de l’État du Nouveau-Mexique, Mike Peake, a abattu Brandon Travis, un étudiant de son rival du Nouveau-Mexique. Peake n’a pas été inculpé lors de la fusillade.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.