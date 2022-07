D’anciens assistants de la Maison Blanche témoigneront lors de la prochaine audience du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Deux anciens assistants de la Maison Blanche devraient témoigner lors de l’audience aux heures de grande écoute du comité de la Chambre le 6 janvier jeudi alors que le panel examine ce que Donald Trump faisait alors que ses partisans faisaient irruption dans le Capitole, selon une personne familière avec le des plans.

Matthew Pottinger, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale, et Sarah Matthews, une ancienne attachée de presse, devraient témoigner, selon la personne, qui n’était pas autorisée à discuter publiquement de l’affaire et a requis l’anonymat. Pottinger et Matthews ont tous deux démissionné immédiatement après l’insurrection du 6 janvier 2021 qui a interrompu la certification par le Congrès de la victoire du président Joe Biden.

Les deux témoins ajouteront au récit du comité lors de sa huitième et peut-être dernière audience cet été. L’audience aux heures de grande écoute détaillera ce que Trump a fait – ou n’a pas fait – pendant plusieurs heures ce jour-là alors que ses partisans frappaient la police et pénétraient par effraction dans le Capitole.

Les audiences précédentes ont détaillé le chaos à la Maison Blanche et les aides et les étrangers suppliaient le président de dire aux émeutiers de partir. Mais il a attendu plus de trois heures pour le faire, et il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur ce qu’il faisait et disait exactement au fur et à mesure que la violence se déroulait.

Les législateurs du panel de neuf membres ont déclaré que l’audience offrirait la preuve la plus convaincante à ce jour du “manquement au devoir” de Trump ce jour-là, avec des témoins détaillant son incapacité à endiguer la foule en colère.

“Cela va ouvrir les yeux des gens de manière considérable”, a déclaré dimanche le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., membre du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute qui aidera à diriger la session de jeudi. « Le président n’a rien fait.

L’audience de jeudi sera la première aux heures de grande écoute depuis les débuts du 9 juin qui a été vue par environ 20 millions de personnes.

Farnoush Amiri et Mary Clare Jalonick, Associated Press