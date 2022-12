D’anciens agents du FBI portent des accusations de partialité contre les conservateurs

Selon les archives du ministère de la Justice, il n’y a eu qu’une seule arrestation liée au 6 janvier dans la région de Jacksonville le 24 août : celle de Tyler Bensch, accusé d’être membre d’une milice de droite liée au mouvement Three Percenter. .

Ce que M. Friend a omis de son récit – qui a été publié dans le New York Post et largement partagé en ligne – c’est que si M. Bensch n’était accusé que de délits, les documents dans son cas indiquent que le 6 janvier 2021, il a publié un vidéo de lui-même à l’extérieur du Capitole portant un gilet pare-balles et un masque à gaz et portant un fusil de style AR-15. Les documents indiquent également que des témoins ont déclaré au FBI qu’ils avaient vu des photographies de M. Bensch portant un fusil similaire à d’autres moments.

D’anciens agents du FBI qui ont fait partie d’équipes SWAT ont déclaré que l’utilisation d’agents tactiques lors d’arrestations n’a rien à voir avec les accusations portées contre quelqu’un, mais est plutôt basée sur une évaluation des risques du suspect.

“En cas de doute, vous utilisez le SWAT”, a déclaré Robert D’Amico, qui a fait partie de l’équipe tactique de Miami pendant quatre ans et de l’équipe des otages pendant près de deux décennies. “Vous ne laissez jamais les accusations dicter la tactique.”

L’année dernière, deux agents du FBI ont été tués et trois autres ont été blessés alors qu’ils exécutaient un mandat de perquisition dans une affaire de pédopornographie en Floride. Le suspect n’avait pas d’antécédents violents et avait été jugé à faible risque. L’épisode meurtrier a illustré les dangers de servir des mandats ou d’arrêter des suspects considérés comme non menaçants. Les agents travaillaient pour M. Piro.

L’avocat de M. Friend a déclaré que son client s’était opposé à l’arrestation de l’équipe SWAT parce qu’il voulait “désamorcer” la situation et éviter ce qu’il a décrit comme un autre Ruby Ridge – une référence à un raid bâclé du FBI sur un complexe suprémaciste blanc dans l’Idaho en 1992. qui est devenu un cri de ralliement pour les extrémistes de droite.

Le FBI a refusé de commenter les attaques contre M. Piro, mais trois anciens et actuels responsables de l’application des lois, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de personnel, ont déclaré qu’il ne faisait pas l’objet d’une enquête lorsqu’il a pris sa retraite du bureau.

M. Piro s’est dit déprimé par la façon dont certains anciens agents s’étaient retournés contre le bureau.

“Je suis attristé par leur comportement et leur mépris total pour ceux qui travaillent pour le FBI”, a-t-il déclaré, “et ceux qui les ont précédés pour faire du FBI la première agence d’application de la loi au monde”.