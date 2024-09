D’anciennes stars de la MLB sont impressionnées par le fait qu’Ohtani se rapproche du 50/50 : « Changer littéralement le jeu »

Le miracle de Shohei Ohtani réside dans son extraordinaire niveau de compétence dans tout ce qu’un joueur de baseball fait. Sept saisons après le début d’une carrière sans précédent, il n’a même pas encore tout démontré.

« Ce qu’il fait, c’est un phénomène de la nature », a déclaré Andruw Jones, qui a terminé sa brillante carrière il y a dix ans au Japon. « J’ai vu ce gamin à 18, 19 ans et je savais quel genre de joueur il était. Il ne se distinguait pas encore beaucoup comme frappeur, mais défensivement, comme voltigeur, il était très, très bon. Je sortais après l’entraînement au bâton, quand ils prenaient le champ intérieur, juste pour le voir lancer. Il était vraiment impressionnant. »

Peut-être qu’un jour, Ohtani jouera comme voltigeur dans la Ligue majeure de baseball et lancera des lancers comme nous n’en avons jamais vu. Cette saison, cependant, a été une démonstration tout à fait unique de sa vitesse. Ohtani, le merveilleux frappeur désigné des Dodgers de Los Angeles, a 48 circuits et 48 buts volés jusqu’à mardi, et devrait bientôt devenir le membre fondateur du club 50/50.

48/48 POUR SHOHEI OHTANI ! pic.twitter.com/QoXCvhkrHI — Dodgers de Los Angeles (@Dodgers) 17 septembre 2024

C’est un autre tour de passe-passe de la part du maître magicien du baseball, qui n’avait jamais enregistré plus de 26 interceptions en une saison, que ce soit dans les ligues majeures ou au Japon. Et c’est peut-être encore plus étonnant pour les joueurs qui ont fait l’un ou l’autre, ou les deux.

Seuls deux joueurs dans l’histoire de la MLB ont réussi 50 home runs et volé 50 buts au cours d’une saison, et encore moins au cours d’une même saison. L’un d’eux est Barry Bonds, qui a volé 52 buts pour Pittsburgh en 1990 et a réussi un record de 73 home runs pour San Francisco en 2001. L’autre est Brady Anderson, qui a réussi 53 vols en 1992 et 50 home runs quatre ans plus tard, tous deux pour Baltimore.

Historiquement, beaucoup moins de joueurs ont frappé 50 circuits en une saison que volé 50 buts. Même Ohtani n’a pas encore réussi l’un ou l’autre.

« Quand je l’ai fait, je pense qu’il y en avait 14, et il y en a probablement plus de 30 maintenant », a déclaré Anderson, qui s’intéresse beaucoup à l’histoire du baseball, à propos de sa saison de 50 circuits. « Mais même si c’est 30 ou 40, c’est toujours très peu. Je suis sûr que le nombre de gars qui volent plus de 50 bases se compte par centaines. Donc la partie des circuits est la partie la plus difficile. Et puis, généralement, les gars qui ont 50 circuits sont des gars plus costauds. »

Anderson est en effet le 14e joueur différent à avoir frappé 50 home runs en une saison. (Plus de 100 ont volé 50 buts.) Alors que 31 joueurs ont désormais atteint ce chiffre, certains des cogneurs les plus célèbres du jeu — Hank Aaron, Frank Robinson, Albert Pujols — n’y sont jamais parvenus.

« Ce doit être une année synchronisée où beaucoup de choses se passent bien », a déclaré Giancarlo Stanton des Yankees de New York, qui a réussi 59 coups de circuit pour Miami en 2017, sa seule saison avec plus de 37 circuits.

« Il faut garder son équilibre et son timing tout au long de l’année, sans trop de pauses. Et même quand on ne se sent pas bien, il faut réussir à faire en sorte que ses quelques coups sûrs soient des home runs ; au lieu d’avoir deux simples dans sa phase de 2 sur 20, il faut les faire en home runs. Le rythme de toute la saison doit être au rendez-vous. »

En 2021, la première des deux saisons MVP d’Ohtani pour les Los Angeles Angels, il n’a réussi que deux circuits lors de ses 21 derniers matchs pour terminer avec 46. L’année dernière, alors qu’il était à nouveau MVP, Ohtani a frappé son 44e et dernier circuit le 23 août, avant qu’une blessure au coude ne mette fin à sa saison.

Cette blessure, qui a nécessité une chirurgie reconstructive, a empêché Ohtani de lancer ou de jouer sur le terrain en 2024. Cela a fait de cette saison la saison parfaite – et peut-être la seule – pour maximiser sa vitesse.

« Je pense qu’il arrivera un moment où les Dodgers diront : « Nous aimons les bases volées, mais réduisez-les à 25 ou 30 et nous pouvons toujours gagner » », a déclaré Juan Pierre, qui a connu cinq saisons de 50 vols, à égalité avec Carl Crawford pour le plus grand nombre dans les années 2000.

« Je pense que les Braves d’Atlanta le feront aussi avec Ronald Acuña Jr. Je ne pense pas qu’il volera à nouveau 73 bases. Avec ses genoux, ils vont se dire : « Écoute, tu es précieux pour nous, on va trouver quelqu’un d’autre pour voler les bases ». Beaucoup de joueurs commencent comme ça, comme Matt Kemp, mais en vieillissant, les joueurs arrêtent tout, surtout si vous pouvez frapper avec puissance. Il n’y a aucune raison de se retrouver sur le terrain avec une chance de se blesser. »

« Et une fois qu’Ohtani recommencera à lancer, voulez-vous vraiment qu’il coure, au risque de se blesser l’épaule ? Je ne pense pas qu’il puisse afficher ces statistiques et lancer. »

Bonne hypothèse. Comme l’a dit le manager des Dodgers Dave Roberts L’Athlétisme Fabian Ardaya a déclaré dimanche : « C’est un gros fardeau physique. Je ne vois pas comment il pourrait y arriver s’il était lanceur. Je ne pense pas qu’il le ferait. »

En 2007, Pierre a volé 64 buts pour les Dodgers, mais il n’a frappé aucun home run. Quatorze autres joueurs ont volé 50 home runs pour les Dodgers, et le record de home runs de l’un d’entre eux a été remporté par Davey Lopes en 1974, avec 10.

Lorsque Jones jouait pour les Dodgers, en 2008, il avait pratiquement arrêté de voler des bases. Il avait réalisé 56 vols en 1995, sa dernière saison complète en ligue mineure, mais a plafonné à 27 dans les ligues majeures. Un seul joueur d’Atlanta – Otis Nixon en 1991 – a réalisé 50 vols pendant le quart de siècle de Bobby Cox en tant que manager des Braves, et Jones a de toute façon donné la priorité à la défense.

« Je voulais sauver des points », a déclaré Jones, qui a frappé 51 home runs pour Atlanta en 2005 et remporté 10 gants d’or. « À mon jeune âge, j’en volais 20 chaque année, en gros. Mais plus on vieillit, plus on se demande si je dois continuer à voler ou si je dois économiser mes jambes pour récupérer les balles en vol au champ central. Mon équipe comptait sur moi pour ça. »

Aucun joueur n’a jamais volé plus de 24 buts tout en frappant 50 home runs. Au cours de sa saison de grande puissance, Anderson a déclaré qu’une déchirure du quadriceps l’avait limité à 21 vols. Si Anderson avait été plus menaçant au sol, les lanceurs auraient pu l’épuiser avec des lancers répétés vers la première base.

« Les coups étaient bien pires lors des tentatives de pick-off que lors des bases volées », a déclaré Anderson. « Ohtani est un grand gaillard et cela aurait pu l’épuiser, des tentatives de pick-off répétées. »

Depuis la saison dernière, les lanceurs sont limités à deux sorties de la surface de réparation. S’ils tentent une troisième sortie sans intercepter le coureur, cela compte comme une feinte irrégulière. Pourtant, même avec cette règle – et les bases plus grandes, qui selon les joueurs n’ont eu que peu d’impact – seulement trois joueurs ont volé 50 bases la saison dernière, et seule Elly De La Cruz de Cincinnati l’a fait cette saison.

Le baseball peut changer les règles, mais pas la nature averse au risque du jeu moderne. Deux des quatre derniers Dodgers ayant réalisé 50 interceptions (Steve Sax en 1983 et Eric Young Jr. en 1999) ont eu des taux de réussite inférieurs à 70 %.

« Je vais demander à certains joueurs aujourd’hui : « Hé mec, pourquoi tu ne voles pas plus ? Le sac est plus gros, ils ne peuvent lancer que deux fois » », a déclaré Pierre, qui a eu un taux de réussite de 75,1 % en carrière, mais qui a mené la ligue en matière de vols de balle à sept reprises.

« Et leur plus grande préoccupation – et ce n’est pas l’équipe, c’est le gars – c’est qu’ils disent : « Ça va nuire à mon WAR si je me fais virer, donc je ne veux même pas prendre le risque. » Wow, c’est quelque chose à laquelle je n’aurais jamais pensé. Ces statistiques n’existaient même pas quand je jouais, peut-être à la fin de ma carrière. Mais c’est Ohtani qui dit : « Si je dois voler une base, je vais y arriver. »

Pour Anderson, le taux de réussite d’Ohtani – 48 sur 52, soit 92,3 pour cent – est le plus remarquable. Seuls deux joueurs dans l’histoire (Max Carey en 1922 et Jacoby Ellsbury en 2013) ont volé 50 passes en une saison sans se faire prendre au moins cinq fois.

« S’il ne vole pas une autre base cette année, 47 et quatre, ce serait inhabituel dans l’histoire de ce sport », a déclaré Anderson la semaine dernière, avant qu’Ohtani ne vole sa 48e base. « Je veux dire, 40 et 10, c’est génial, et il a 47 et quatre. C’est du Carlos Beltran. »

Beltran, qui a réalisé 312 vols de balle avec un taux de réussite de 86,4 %, a culminé à 42 vols en 2004 et 41 home runs deux ans plus tard. Avec les règles de désengagement actuelles, a déclaré Anderson, Beltran aurait pu avoir une saison à 50/50. Mais le meilleur candidat était peut-être Eric Davis.

Davis avait tout pour lui, sauf la durabilité. Après une saison de 27 home runs et 80 interceptions pour Cincinnati en 1986, il a frappé 37 home runs et 50 interceptions en 1987. Mais en 17 ans de carrière, Davis n’a jamais joué plus de 135 matchs. Il a passé son apogée sur l’impitoyable AstroTurf du Riverfront Stadium.

« C’était une épée à double tranchant, car ce vieux gazon, c’est la meilleure chose qui soit pour voler des bases », a déclaré Anderson. « Vous êtes tellement plus rapide avec ce petit gazon synthétique posé sur du ciment. Cela vous met à mal, mais c’est définitivement une piste plus rapide. »

Les surfaces en gazon synthétique ont bien sûr disparu depuis longtemps, et le Dodger Stadium est désormais doté d’un gazon naturel. Les crampons d’Ohtani ne le touchent jamais en territoire équitable, car il ne joue jamais en défense, mais cela représente un défi en tant que voleur de base.



Juan Pierre a volé 50 buts ou plus au cours de cinq de ses 14 saisons en MLB. Il a terminé sa carrière avec 18 home runs au total. (Gary A. Vasquez / USA Today)

« Il n’a pas besoin de courir sur le terrain et de se tenir debout dans les éléments, mais ce qu’il fait, je pense, serait également difficile – rester assis et ensuite devoir sortir et courir », a déclaré Pierre. « Je suis sûr qu’il fait du vélo et de l’exercice, mais ce n’est toujours pas comme en défense pour vous garder détendu. »

Pas de lancer, pas de jeu défensif, pas de gazon synthétique, pas de tentatives interminables de pick-off, peu importe. Pour ceux qui ont la puissance ou la vitesse pour inscrire un 50 sur leurs feuilles de statistiques, c’est toujours un exploit stupéfiant de déployer ces deux compétences de manière aussi prodigieuse à la fois.

Et rappelez-vous ceci : tous ces home runs ont également coûté quelques vols à Ohtani.

« Frapper 50 home runs, c’est 50 fois de moins que tu dois faire quelque chose sur les bases », a déclaré Pierre. « Il est juste en train de trottiner, donc il est bon. »

Pierre rit. Les Dodgers sont à Miami cette semaine, pas loin de chez Pierre. Il n’a jamais vu Ohtani jouer et pense qu’il pourrait aller voir le spectacle.

« On devient presque jaloux, on se demande comment on peut être aussi rapide et frapper la balle à 150 mètres », a déclaré Pierre, qui a frappé 18 coups de circuit en 14 saisons. « Ce qu’il fait n’est tout simplement pas juste. Il change littéralement le jeu. »

(Photo du haut de Shohei Ohtani : Todd Kirkland / Getty Images)