De mystérieuses sculptures anciennes ont émergé d’une rivière pour la deuxième fois seulement après une sécheresse dans la jungle amazonienne.

On pense que les étranges œuvres d’art sculptées sur les rochers ont entre 1 000 et 2 000 ans.

Les sculptures mystérieuses montrent des visages humains et n’ont été vues qu’une seule fois auparavant. Crédit : Jam Press

On pense que les gravures ont entre 1 000 et 2 000 ans Crédit : Jam Press

Les sculptures intéressantes sont situées à l’endroit où le Rio Negro et le fleuve Amazone se rencontrent, juste à l’extérieur de Manaus, au Brésil.

Normalement, ces gravures détaillées sont complètement cachées sous l’eau.

Mais ils ont été exposés à une sécheresse qui a considérablement réduit le niveau des rivières après la pire période de sécheresse depuis plus d’un siècle.

La rivière de la ville de Manaus, dans la jungle, est à son niveau le plus bas depuis 121 ans.

Aujourd’hui, les mystérieuses gravures sont étudiées par les archéologues avant que l’eau ne les engloutisse à nouveau.

Ils ont été surnommés « Caretas », ce qui signifie « petits visages ».

Plusieurs semblent représenter des humains, même si leurs origines ne sont pas claires.

Un groupe de cinq visages repose sur une partie du rocher.

Certains visages sont légèrement carrés et aucun n’a plus qu’une tête, une bouche et parfois un nez.

Il y a aussi des animaux et des représentations d’eau sur les rochers ainsi que des têtes humaines réalistes.

Les experts pensent que d’autres gravures se trouvent sous la surface de la rivière et pourraient être découvertes dans les prochains jours alors que la sécheresse se poursuit.

L’archéologue Jaime Oliveira a déclaré : « Les sites archéologiques que nous avons observés ici représentent des preuves d’occupation qui fournissent des informations importantes sur les sociétés qui vivaient dans cet endroit.

« Ces groupes ont également traversé des périodes de sécheresse plus graves que celles que nous connaissons actuellement.

« Comment pouvons-nous le savoir ? Rien qu’en regardant où nous sommes, au niveau d’eau normal, cet endroit est submergé.

« Nous pouvons conclure que pour créer ces gravures, la rivière était asséchée ou n’existait peut-être même pas. »

Oliveira a décrit l’œuvre comme un « art graphique complexe » et il pense qu’elle a été réalisée avec des haches en pierre taillée.

Parlant des caretas du site, il a ajouté : « Ces figures humaines véhiculent des émotions, à la fois de bonheur et de tristesse.

« Comme on peut le voir, certains sourient et d’autres semblent découragés.

« On peut même dire que les gravures représentent un état d’esprit et reflètent aussi un peu ce qu’ils ont vécu durant cette période. »

Les gravures n’ont été vues qu’une seule fois, en 2010, alors qu’elles n’étaient exposées qu’une journée avant la crue du fleuve.

Les experts estiment que l’art du site archéologique de Lajes pourrait remonter à 2 000 ans.

Bien que le site soit protégé par l’État, les archéologues n’ont pas été autorisés à proximité des travaux pour étudier de près les gravures.

Les responsables du Service géologique du Brésil affirment que le Rio Negro pourrait recommencer à monter à nouveau en novembre.

Les sculptures se trouvent à Manaus, au Brésil, là où se rencontrent le Rio Negro et le fleuve Amazone. Crédit : Jam Press

On espère que si la sécheresse continue de s’aggraver et que le niveau de l’eau baisse, d’autres gravures pourront être vues. Crédit : Jam Press