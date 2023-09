D’anciennes Lionnes et stars de télé-réalité rejoindront la réunion n°10 sur la sécurité en ligne

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Des stars de télé-réalité et une ancienne Lionne font partie des personnes attendues à une réunion avec la secrétaire à la Technologie Michelle Donelan à Downing Street.

L’événement du numéro 10 verra des célébrités discuter des abus en ligne alors que le projet de loi sur la sécurité en ligne revient aux Communes pour ses dernières étapes.

De nouveaux amendements à la législation tant attendue seront présentés aux députés, les ministres soulignant que le projet de loi contribuera à réprimer les trolls en ligne.

La loi envisagée impose de nouvelles obligations juridiques aux grandes entreprises technologiques et aux prestataires de services.

Cela survient dans un contexte d’inquiétude concernant l’accès des jeunes à des contenus pornographiques en ligne, les abus sexuels sur enfants dans le cyberespace et l’impact des contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux.

Georgia Kousoulou, ancienne star de The Only Way Is Essex (Towie) d’ITV, rejoindra l’ancienne footballeuse internationale anglaise Fara Williams et la candidate de Love Island Georgia Harrison pour la réunion, en présence d’autres militants célèbres.

Mme Williams a déclaré : « Je suis heureuse de montrer mon soutien aux amendements au projet de loi sur la sécurité en ligne qui, espérons-le, permettront de mieux protéger les femmes et les filles en ligne.

« Il est clair que les abus en ligne qui se produisent sur les plateformes de médias sociaux sont quelque chose qui doit changer et il s’agit donc d’une étape très positive vers la création d’un environnement en ligne plus sûr et plus inclusif pour tous. »

Mme Harrison et Mme Kousoulou ont également soutenu le projet de loi.

« Comme toute maman, je veux que mon fils grandisse en se sentant en sécurité », a déclaré Mme Kousoulou.

Mme Donelan a déclaré : « Le message du gouvernement et de ces courageux militants est clair : ça suffit – il est temps d’adopter notre loi sur la sécurité en ligne et de sévir contre les trolls malades et lâches qui rôdent hors de vue en ligne.

« Nous sommes solidaires dans notre détermination à protéger nos enfants et d’autres groupes vulnérables d’une multitude de contenus ignobles qui sont actuellement trop faciles d’accès pour eux. »

Interrogée sur Sky News pourquoi le projet de loi a mis si longtemps à être soumis au Parlement, Mme Donelan a déclaré qu’il s’agissait d’un « texte législatif extrêmement complet », ajoutant : « C’est un domaine compliqué à aborder et ce que nous avons fait au cours des dernières années. années, cela le rend en fait plus fort.

La NSPCC a salué les progrès réalisés vers l’adoption du projet de loi.

Le directeur général, Sir Peter Wanless, l’a qualifié de texte législatif « historique ».

« Le gouvernement et les politiciens de tous bords ont travaillé sans relâche avec les survivants d’abus, les familles endeuillées et la société civile pour garantir que la législation aboutisse à un monde en ligne beaucoup plus sûr pour les enfants », a-t-il déclaré.

« Nous sommes sur le point d’adopter le projet de loi afin que son impact réel puisse commencer.

« Une fois que les députés et les parlementaires auront terminé leur travail, il appartiendra aux entreprises technologiques de travailler avec le régulateur Ofcom et les experts en protection de l’enfance pour s’assurer que leurs produits et services ne mettent plus les enfants en danger. »