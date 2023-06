D’anciennes infirmières de l’Ontario connues pour leurs opinions anti-vaxx font appel du rejet d’une poursuite en diffamation de 1 million de dollars

Trois anciennes infirmières de l’Ontario dont les publications sur les réseaux sociaux ont répandu la désinformation sur les vaccins et les théories du complot COVID-19 ont fait appel du rejet d’une poursuite en diffamation de 1 million de dollars contre deux de leurs détracteurs – une poursuite que le juge du tribunal inférieur a rejetée comme « déroutante » et, en appel, un autre tribunal a déclaré avoir « une faible chance de succès ».

Kristen Nagle, Kristal Pitter et Sarah Choujounian, qui siègent au conseil d’administration de Canadian Frontline Nurses, ont lancé leur poursuite en diffamation contre l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et Together News Inc. (TNI), basé à Comox, en Colombie-Britannique, en janvier dernier. .

Dans leurs documents judiciaires, les plaignants ont allégué que des éditoriaux distincts publiés par les défendeurs critiquant leur rôle dans l’organisation de manifestations nationales à l’extérieur des hôpitaux canadiens pendant la pandémie leur avaient causé « le ridicule, la haine et le mépris » et « blessés dans leurs sentiments, leur caractère personnel et professionnel et réputation. »

En décembre dernier, le procès a été rejeté comme SLAPPou poursuite stratégique contre la participation du public, un terme juridique utilisé pour décrire les procédures de bâillonnement destinées à faire taire les critiques sur des questions d’intérêt public.

Plus tôt ce mois-ci, la juge Marie-Andrée Vermette, qui a qualifié la décision des plaignants d’intenter des poursuites de « déroutante », a statué qu’en vertu de la loi anti-SLAPP de l’Ontario, les trois doivent maintenant aux défendeurs des frais juridiques combinés de 315 000 $.

Un avocat affirme que les plaignants ont « armé » la procédure

Alors que Nagle, Pitter et Choujounian font appel, les défendeurs ont remis en question leur capacité de payer et ont demandé une garantie pour le coût de la procédure auprès d’une Cour d’appel de l’Ontario, selon des documents juridiques.

Des manifestants, vus ici en septembre 2021, joignent les bras devant l’Assemblée législative de l’Ontario à Toronto pendant plusieurs minutes dans le cadre de manifestations coordonnées dans des hôpitaux et d’autres sites à travers le pays au plus fort de la pandémie de COVID-19. (Patrick Morell/CBC)

Dans une décision rédigée plus tôt ce mois-ci, le juge de la Cour d’appel JA Favreau a convenu que les défendeurs avaient des préoccupations valables, affirmant que « l’appel a peu de chances de succès ». La décision note également que pour TNI, « il leur sera presque impossible de recouvrer les coûts s’ils réussissent ».

Favreau a ordonné aux plaignants de payer 15 000 $, affirmant « qu’il n’y a aucune preuve que ce montant empêcherait les plaignants de poursuivre l’appel » tout en offrant « une mesure de protection aux défendeurs TNI ».

« Cette affaire a été un véritable fardeau pour mon client », a déclaré jeudi à CBC News Paul Champ, l’avocat de TNI. Il estime que l’appel du CFN est une nouvelle tentative non seulement de faire taire son client, mais aussi de ruiner ses finances.

« Pratiquement tous les journaux de tout le pays ont publié des articles vraiment critiques qui ressemblaient beaucoup à ceux de mon client et pourtant ils ont choisi de s’en prendre à mon client », a-t-il déclaré. « Il est vraiment regrettable que les tribunaux puissent être militarisés de cette manière. »

Alexander Boisseneau-Lehner, avocat des trois anciennes infirmières, a refusé de parler à CBC News de l’appel.

« Comme l’affaire reste active devant les tribunaux, il serait inapproprié pour nous de commenter pour le moment », a-t-il écrit dans un e-mail.

Affidavit montre CFN, les finances des ex-infirmières

Selon l’organisme de réglementation provincial, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, aucune des trois n’a le droit d’exercer la profession infirmière après avoir fait face à des audiences disciplinaires distinctes devant un tribunal.

Dans un affidavit de 72 pages déposé par les plaignants en mars qui détaille leurs finances personnelles, ils affirment que leurs actifs combinés seraient suffisants pour payer un appel en cas d’échec « en supposant que ces coûts ne dépasseront pas 220 000 $ », indique le document.

Les documents judiciaires offrent un portrait financier du CFN et de chacune des trois femmes, qui représentent les trois quarts du conseil d’administration de la société à but non lucratif.

Les documents judiciaires indiquent qu’au 28 mars, le CFN disposait de 23 854,06 $ en espèces et participait au financement participatif de ses frais juridiques.

Voici ce que dit l’affidavit sur les finances des trois plaignants :

Choujounian a vendu sa maison à Mississauga pour 820 000 $ en janvier dernier, réalisant un profit de 200 000 $ avec lequel elle « a acheté une modeste quantité d’argent et d’or ». Elle a été payée 10 000 $ pour travailler avec Lighting It Up, un service de guérison holistique où elle facturait 120 $ de l’heure pour aider les gens à « guérir d’un traumatisme infantile » ou à « se remettre de la fibromyalgie », permettant aux clients « d’enfin abandonner tous les médicaments d’ordonnance toxiques et nocifs ». »

Nagle « est actuellement au chômage », depuis novembre 2020, selon les documents, ajoutant qu’elle « est soutenue par son mari Christopher Nagle, qui travaille à plein temps comme enseignant ». Nagle et son mari sont propriétaires de leur maison à Londres depuis 2020, mais « il y a peu d’équité dans la propriété disponible » et « elle n’a actuellement pas la capacité de payer elle-même l’appel ». Elle risque toujours une amende potentielle de 10 000 $ pour avoir enfreint la Loi sur la réouverture de l’Ontario, qui fait l’objet d’un appel.

Pitter travaille « comme ouvrier général dans une usine », gagnant un salaire horaire de 20 $. Bien qu’elle soit copropriétaire de sa maison à Tillsonburg avec son mari, Craig Pitter, depuis 2008, la maison est hypothéquée avec « peu d’équité dans la propriété ».

Les dossiers provinciaux obtenus par CBC News indiquent également que Kristal Pitter a des privilèges sur deux véhicules en Ontario : une Honda Civic et une Ford Equinox.

Les documents notent qu’elle « n’a actuellement pas la capacité de payer elle-même les frais d’appel » et doit encore 17 500 $ en raison de son audience disciplinaire devant l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.