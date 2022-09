D’anciennes îles artificielles abritaient des élites en Écosse et en Irlande : étude

Des chercheurs britanniques affirment avoir trouvé de l’ADN dans des sédiments près d’îles artificielles en Écosse et en Irlande datant de 4 000 avant JC, suggérant que ces structures étaient autrefois utilisées par les élites dans les temps anciens.

Les découvertes ont été décrites dans une étude, publiée mercredi dans la revue Antiquity, qui s’est concentrée sur les anciennes îles artificielles connues sous le nom de crannogs, qui ont été construites au-dessus des lacs et utilisées à travers les îles britanniques de la période néolithique au XVIe siècle.

Les chercheurs ont effectué une analyse ADN d’échantillons trouvés à l’intérieur de carottes de sédiments obtenues près de crannogs en utilisant un processus connu sous le nom de “sedaDNA”. Les crannogs impliqués dans l’étude étaient situés autour du White Loch de Myrton en Écosse et du Lough Yoan en Irlande du Nord.

Les preuves ont montré que ces crannogs étaient probablement les centres de pouvoir de ces sociétés, utilisés par les membres “de haut rang” de cette ancienne société et remplis de ressources.

De l’ADN appartenant à des vaches, des moutons et des chèvres a été trouvé dans ces sédiments, suggérant que ces animaux étaient gardés sur les crannogs pour se nourrir. Des fragments d’os ont également été trouvés, indiquant que des animaux y ont peut-être été abattus pour des fêtes ou des cérémonies.

“En se concentrant plus spécifiquement sur les crannogs, l’identification fréquente d’activités et de biens “à statut élevé” sur certains de ces sites non seulement soutient leur rôle de lieux de garde protectrice de ressources précieuses, mais suggère également un degré d’exclusion sociale combiné à la démonstration de pouvoir et de richesse », ont écrit les chercheurs.

Les chercheurs disent que les carottes de sédiments ont également montré des preuves de déchets et de pollutions à la suite des activités sur ces crannogs. L’examen des données sur le pollen et les plantes a montré des preuves de changements environnementaux liés à la déforestation pour construire les crannogs et au défrichage pour élever du bétail.

Des preuves que les lacs étaient enrichis en phosphore et peut-être en azote ont également été trouvées. Cela suggère que les habitants ont pollué les lacs avec des matières organiques, telles que des déchets humains et animaux.

L’équipe de recherche travaille déjà sur l’examen d’échantillons d’ADN provenant de plusieurs crannogs. Et bien que les crannogs ne se trouvent que dans les îles britanniques, ils disent que les outils sedaDNA et la méthodologie qu’ils ont utilisée peuvent avoir d’autres applications dans l’examen d’autres sites d’habitation anciens à proximité de plans d’eau.