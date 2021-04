Bien que l’on ne puisse nier le fait qu’un sari est l’un des vêtements les plus gracieux à porter, vous ne l’associez pas à quelque chose qui peut être porté lors de l’exécution d’acrobaties. Cependant, une danseuse a brisé les idées fausses sur ce qu’une « femme vêtue de sari » peut faire lorsqu’elle a posté une vidéo d’elle-même exécutant les fractures et le poirier les plus parfaits, tout en portant une tenue traditionnelle. Elle a également été vue en train de faire d’autres poses de yoga dans la vidéo.

Rukmini Vijayakar, l’interprète de la vidéo, l’a postée sur Instagram. Dans la légende de l’article, Rukmini écrit que les poses effectuées dans la vidéo faisaient partie des coulisses d’une vidéo qu’elle a réalisée pour la journée du yoga l’année dernière.

La vidéo a été reçue avec une énorme réponse et est devenue virale sur Internet après avoir été publiée le 10 avril. Elle a obtenu plus de 6,5 lakh vues et le nombre similaire a déjà dépassé 96 000. La vidéo a suscité beaucoup de réactions et les gens ne pouvaient pas eux-mêmes être totalement impressionnés par les mouvements de Rukmini. « WOW! Gracieusement FORT! J’adore! », A écrit un utilisateur complétant Rukmini; un autre a écrit:« Argh. Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’annonces saris comme celle-ci? L’actrice de Mirzapur Shriya Pilgaonkar a également partagé une réaction à la vidéo et a qualifié les mouvements d ‘«incroyables».

Rukmini Vijayakumar est un chorégraphe indien bien connu ainsi qu’un danseur de Bharatanatyam et a chorégraphié de nombreux films du sud de l’Inde.

Internet regorge de vidéos qui nous font sensation. Dans une autre vidéo similaire qui était devenue virale sur Internet plus tôt cette année, le gymnaste médaillé d’or national Parul Arora a été vu effectuer des flips parfaits à l’arrière et à l’avant vêtu d’un sari.

Les vidéos ont fait de Parul une sensation instantanée sur Internet et les gens ne pouvaient pas en avoir assez de ses mouvements de gymnastique. Parul, qui a plus de 2lakh followers, continue de publier des vidéos de ses mouvements acrobatiques, mais celle du sari l’a fait remarquer sur les réseaux sociaux. Ses mouvements acrobatiques ont également figuré dans une vidéo spéciale qui a été partagée sur la page officielle d’Instagram à l’occasion de Holi.

