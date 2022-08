Dance India Dance Telugu : Mahesh Babu et sa fille Sitara groove avec les concurrents ; les fans s’effondrent [Watch]

Mahesh Babou est un père de famille passionné et les fans l’adorent pour ce fait. Hormis ses films, son style, ses performances bien sûr. L’acteur a été occupé avec ses prochains films où il jouera dans un film réalisé par Trivikram puis je travaillerai avec SS Rajamouli. Mais avant cela, on le verra sur le petit écran de la téléréalité dansante Danse Inde Danse Telugu. L’épisode sera diffusé à 21 heures sur Zee Telugu dimanche et la nouvelle promo de l’émission a envoyé les fans de Mahesh Babu en émoi. La superstar arbore un nouveau look qui fait que les fans se demandent s’il s’agit de son nouveau look pour un projet. Le point culminant est qu’il a sa fille Sitara pour entreprise. On les voit marcher ensemble sur le tapis rouge, puis monter sur scène avec les concurrents. La star de Sarkaru Vaari Paata fait fondre les cœurs avec son style fringant. Regardez la vidéo dès maintenant pour voir par vous-même.