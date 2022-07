Danbury, CT les flics trouvent trois enfants morts à l’intérieur de la maison avec le quatrième corps d’une femme retrouvé dans le hangar après avoir refroidi l’appel au 911

QUATRE personnes, dont trois enfants, ont été retrouvées mortes mercredi à l’intérieur d’une maison, a indiqué la police.

La scène macabre s’est déroulée dans une maison de Danbury, dans le Connecticut.

Trois enfants et une femme ont été retrouvés morts dans une maison à Danbury, dans le Connecticut, mercredi, a annoncé la police. Crédit : Google Maps

La police a été appelée au domicile à 18 h 30, signalant que l’appelant était bouleversé et pleurait au téléphone.

Trois enfants ont été retrouvés décédés à l’intérieur de la maison et on pense que les mineurs ont entre 5 et 12 ans et pourraient également être apparentés, ont déclaré les autorités.

Le cadavre d’une femme a été retrouvé dans le hangar extérieur de la maison.

Toutes leurs identités sont retenues car les membres de la famille sont informés.

Selon le chef de la police Patrick Ridenhour, l’incident semble être isolé et il n’y a pas de menace immédiate pour la communauté.

Une enquête est en cours et elle n’en est qu’à ses débuts.

Les enquêteurs discutent avec des témoins potentiels et des voisins de la région.

Il n’y a aucun suspect en garde à vue et la police a déclaré qu’elle ne recherchait personne.

Plus à venir…

