Imaginez votre week-end idéal.

Cela implique peut-être de lire sur le porche d’une cabane pendant que la lumière du soleil filtre à travers un auvent feuillu. Il s’agit peut-être de parcourir des sentiers boisés pour admirer les couleurs de l’automne pendant la journée, puis de se promener au bord d’un champ ouvert pour observer les étoiles la nuit. Ce pourrait être une réunion confortable autour d’un feu de camp, partageant des s’mores. Ou peut-être est-il bercé par les sons de la nature dans l’air frais de la nuit.

Tous ces scénarios – et bien d’autres – peuvent être vécus à Dana’s Retreat dans la campagne de Princeton.

La cabine de location glamping de 12 pieds sur 12 pieds peut accueillir quatre personnes sur ses 10 acres de bois. Presque dès l’ouverture du lieu à l’été 2022, le calendrier des invités de la propriétaire Nancy Johnson-Timmons a commencé à se remplir.

“Les gens réservaient comme des fous”, dit Johnson-Timmons. “Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de participation pour ça.”

Les clients doivent noter que le logement Airbnb est répertorié comme une location de camping et non comme une maison. La cabine n’a ni électricité ni plomberie, bien que des lumières LED à piles soient fournies, ainsi qu’une station de lavage des mains extérieure et des toilettes extérieures modernes.

Trois des quatre murs du Dana’s Retreat ont des portes coulissantes et des fenêtres pour que les clients puissent profiter de l’extérieur dans le confort de l’intérieur.

« La nuit, lorsque vous ouvrez les fenêtres, vous avez l’impression d’être à l’extérieur », déclare Johnson-Timmons. “Vous avez la nature autour de vous.”

RENCONTRES D’ANIMAUX

Le logement partage la propriété avec 2nd Hand Ranch & Rescue, un centre de réhabilitation de la faune exploité par Nancy et son mari, Randy Timmons. Malgré la proximité du refuge pour animaux, les clients trouveront une intimité totale dans la cabane au sommet d’une colline boisée. Le seul indice de 2nd Hand Ranch est le bêlement occasionnel d’une chèvre ou les jappements nocturnes des renards résidents.

En prime, les invités de Dana’s Retreat peuvent s’aventurer à la rescousse de 17 h à 18 h chaque soir pour rencontrer et aider à nourrir les animaux. Le ranch abrite un éventail d’animaux, notamment des castors, des marmottes, des ratons laveurs, des opossums, des renards, des écureuils et des pigeons, ainsi que des animaux de la ferme comme des chevaux, des ânes, des cochons, des poulets et une vache. Une pintade nommée Nod parcourt également la propriété.

Johnson-Timmons exploite le sauvetage des animaux depuis plus d’une décennie. Enfant, sa mère a fait du bénévolat à Oxbow Park & ​​Zollman Zoo dans le Minnesota, où elle a d’abord été initiée aux soins et à la réhabilitation de la faune. En tant qu’adulte, elle voulait donner l’opportunité d’aider la faune et d’éduquer les autres.

“Il n’y avait rien de tel ici pour que les gens viennent visiter”, note Johnson-Timmons. “C’est pourquoi j’ai commencé à faire ça.”

Alors que la faune résidente est l’une des principales attractions, les personnes qui visitent le ranch sont tout aussi enthousiastes à l’idée de rencontrer le bétail. Johnson-Timmons dit que la majorité des invités de Dana’s Retreat n’ont jamais rencontré d’animaux de ferme de près.

Tous les animaux ont des personnalités, explique-t-elle aux visiteurs, y compris les animaux traditionnellement considérés comme des sources de viande, comme Albert la vache, qui a été sauvée d’un élevage de veaux.

« Je veux enseigner aux gens qu’il y a quelqu’un derrière quelque chose », dit-elle. “Aussi amusant que d’enseigner aux gens la faune, c’est amusant de leur apprendre la vache.”

ÉVASION DANS LA NATURE

Dana’s Retreat propose des rencontres avec la faune dans son habitat naturel. Johnson-Timmons recommande de faire une randonnée nocturne.

« Il y a tous ces sentiers ici. C’est le parc privé des clients », dit-elle. « Nous avons des phares qu’ils peuvent porter. Il y a des écureuils volants, des lynx roux, des coyotes, des renards, des cerfs, des ratons laveurs. Lorsque vous allumez les phares, cela reflète les yeux de l’animal, vous pouvez donc voir qu’il y a beaucoup d’écureuils volants si vous levez les yeux.

Les phares reflètent également des yeux d’araignée, qui ressemblent à des gouttes de rosée sur les plantes et les arbres.

La majorité des invités de Dana’s Retreat sont des résidents de la ville. Johnson-Timmons souligne l’importance de passer du temps à l’extérieur et de se retirer dans la nature. Lorsqu’elle vivait dans le quartier de Rogers Park à Chicago, elle appréciait les escapades en milieu rural.

« Je sais ce que c’est que de vivre en ville puis de faire une pause à la campagne pour voir des étoiles, voir des lucioles, écouter des grenouilles », dit-elle.

Dana’s Retreat offre un mélange de rustique et de confort. Malgré le manque d’électricité, Nancy et Randy offrent plusieurs équipements pour permettre aux clients de choisir la quantité de débranchement, y compris un point d’accès sans fil et une batterie Jackery avec prises et ports USB. Les autres articles disponibles pour les invités comprennent un panier de bienvenue avec des fournitures pour les s’mores, un foyer et un fagot de bois, un gril, un four, des fournitures d’art, des livres sur la nature, un insectifuge, des bougies à la citronnelle, des jumelles, une trousse de premiers soins, des lampes de poche et un tyrolienne pour chiens. Les animaux de compagnie sont les bienvenus moyennant un supplément.

En tant que service gratuit, les bagages et les glacières des clients sont livrés à la cabine afin qu’ils n’aient pas à monter leurs affaires sur la colline.

La retraite est ouverte toute l’année. Johnson-Timmons espère que les invités pourront se détendre et créer des souvenirs en toutes saisons – et éventuellement découvrir l’inspiration.

“Cet endroit attire une quantité folle de bonne énergie”, dit-elle. “Vous pouvez simplement vous arrêter, vous débrancher, être créatif. Vous pouvez vous asseoir par terre, faire de l’art, (écrire dans un) journal. Trouvez simplement quelque chose dans votre âme. …

“C’est notre petit coin de paradis.”

Découvrez la boutique de cadeaux dans le bureau 2nd Hand Ranch & Rescue. Les cadeaux et produits faits à la main collectent des fonds pour le sauvetage et la réhabilitation des animaux. Les «mobiles en érable» sont un produit populaire – ils sont fabriqués à partir de bois mâché par Maple, le castor résident du sauvetage.

Une fois par mois, 2nd Hand Ranch & Rescue organise des journées portes ouvertes gratuites. Les visiteurs peuvent explorer le ranch, rencontrer les animaux et se rassembler autour d’un feu de joie pour des hot-dogs, des frites et des s’mores gratuits. Les journées portes ouvertes restantes cette année sont de 11 h à 16 h les 8 octobre, 19 novembre et 4 décembre.

Pour réserver un séjour, rendez-vous sur bit.ly/DanasRetreat. Pour information, visitez www.2ndhandranch.com/danas-retreat.html ou la retraite de Dana sur Facebook.

EN MEMOIRE DE DANA

La retraite est nommée en l’honneur de Dana Deutsch, une amie de Johnson-Timmons décédée en 2018 d’un cancer.

Comme son amie, Deutsch affichait une passion pour les animaux. Elle a été agente de contrôle des animaux et gardienne des animaux dans la région de Chicago et a également fondé Ralphie’s Place Animal Rescue. Après l’ouragan Katrina, Deutsch s’est porté volontaire pour une mission de sauvetage d’animaux pendant cinq mois. Elle l’a fait à nouveau lorsque l’ouragan Harvey a touché terre.

“La réponse aux catastrophes était sa passion”, écrit Johnson-Timmons dans un hommage sur le site Web du ranch. “Ne doutez jamais qu’une seule personne puisse avoir un impact énorme sur le monde. Dana a inspiré chaque humain qu’elle a rencontré et a sauvé chaque animal qu’elle a rencontré.

La cabane est le premier projet hérité de Dana’s Heart to Hands, une organisation dirigée par les amis de Deutsch qui collecte des fonds pour les animaux dans le besoin. Tous les profits de Dana’s Retreat vont aux soins des animaux au 2nd Hand Ranch & Rescue.