Danaher, Tesla, AT&T et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Danaher – Les actions du conglomérat médical ont bondi de plus de 88% après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, citant des ventes plus élevées qui ont contribué à compenser une augmentation de ses dépenses. Danaher a enregistré un bénéfice ajusté de 2,76 dollars par action sur des revenus de 7,75 milliards de dollars, contre un bénéfice attendu de 2,35 dollars par action sur des revenus de 7,3 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Tesla – Tesla a augmenté de plus de 9 % un jour après que le constructeur automobile a annoncé des bénéfices légèrement supérieurs aux attentes de Wall Street au deuxième trimestre. Tesla a enregistré un bénéfice ajusté de 2,27 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 16,93 milliards de dollars, contre un bénéfice attendu de 1,81 dollar par action sur un chiffre d’affaires de 17,10 milliards de dollars, selon Refinitiv.

AT&T – Les actions du géant des télécommunications ont plongé de plus de 7 % après qu’AT&T a réduit ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour l’année entière. AT&T a dépassé les estimations des analystes sur le haut et le bas au deuxième trimestre, affichant un bénéfice ajusté de 65 cents par action sur des revenus de 29,64 milliards de dollars.

CSX Corp. – Le titre de transport a gagné 4 % après que CSX a annoncé des revenus plus élevés que prévu pour le deuxième trimestre. CSX a déclaré que des prix plus élevés et un supplément carburant ont contribué à augmenter les revenus. Loop a mis à niveau CSX pour acheter en attente après le rapport, affirmant que le pouvoir de tarification de la société pourrait en faire un jeu de récession intelligent pour les investisseurs.

Phillip Morris – Les actions de Phillip Morris ont gagné 4% après que la société a annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Le fabricant de cigarettes a également augmenté ses prévisions de croissance pour les bénéfices à l’avenir.

United Airlines et American Airlines – Les actions de United et American ont chuté de 9,4 % et 7,6 % respectivement après que les deux compagnies aériennes ont publié leurs résultats trimestriels. Les bénéfices de United ont été inférieurs aux attentes de Wall Street, tandis qu’American a revu à la baisse ses plans de croissance. United a affiché son premier trimestre rentable depuis le début de la pandémie.

Actions de croisière – Les actions des compagnies de croisières ont été claquées après que Carnival a vendu 1 milliard de dollars supplémentaires en actions avec une remise importante, fixant le prix de l’accord à 9,95 $ par action, soit environ 10% de moins que la clôture de mercredi. Carnival a chuté de 11%. Royal Caribbean et Norwegian se sont également échangées à la baisse – elles ont chuté de 8,6 % et 7,7 %, respectivement.

Discover Financial – Les actions de Discover Financial Services ont chuté de plus de 9% après que la société a annoncé qu’elle suspendrait les rachats d’actions et avait lancé une enquête sur la conformité de son activité de service de prêts étudiants. La société a également annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais qui ont été éclipsés.

– Samantha Subin, Jesse Pound et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage