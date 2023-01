Dana White, sa femme filmée en train de se gifler à NYE.

Le lundi 2 janvier, TMZ a publié une vidéo qui semble montrer le président de l’UFC Dana White et sa femme Anne se giflant dans une boîte de nuit le soir du Nouvel An.

La vidéo semble avoir été filmée par quelqu’un sur la piste de danse en train de filmer sur un balcon VIP. La vidéo montre les deux se disputant et Anne cachant son visage dans ses mains. Anne semble alors frapper la première avec une gifle au visage et Dana riposte en la giflant plusieurs fois alors qu’elle recule. Il semble qu’Anne ou quelqu’un hors caméra jette ensuite un verre ou un objet sur Dana. La paire est séparée par plusieurs personnes avant la coupure de la vidéo.

L’incident s’est produit à la discothèque El Squid Roe de Cabo San Lucas.

La vidéo entière peut être visionnée ici.

Des témoins oculaires sur les lieux ont déclaré à TMZ que Dana et Anne “semblaient toutes les deux très ivres” et que toute l’altercation était terminée en quelques minutes.

Dana a également parlé avec le point de vente en disant: “Vous m’avez entendu dire pendant des années:” Il n’y a jamais d’excuse pour qu’un gars mette la main sur une femme “, et maintenant je suis ici sur TMZ pour en parler.” Il a également admis au point de vente qu’il était “gêné” par l’incident “horrible” et pense aux trois enfants du couple.

Anne a également parlé à TMZ en disant: “Dana et moi sommes mariés depuis près de 30 ans. Dire que cela ne lui ressemble pas est un euphémisme – rien de tel ne s’est jamais produit auparavant. Malheureusement, nous buvions trop tous les deux le soir du Nouvel An et les choses sont devenues incontrôlables, des deux côtés. Nous en avons parlé en famille et nous nous sommes excusés. J’espère juste que les gens respecteront notre vie privée pour le bien de nos enfants.

L’UFC est en pause jusqu’au 14 janvier, date à laquelle la promotion revient pour une soirée de combat à Las Vegas, NV.