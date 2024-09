Dana White révèle son Mont Rushmore pour les 4 meilleurs combattants de l’UFC de tous les temps

En ce qui concerne les quatre meilleurs combattants de l’UFC de tous les temps, Dana White n’a pas hésité à révéler sa liste.

Le soi-disant « Mont Rushmore » du MMA fait l’objet de nombreux débats, mais le PDG de l’UFC avait certainement ses noms prêts lorsqu’on lui a posé cette question avant l’UFC 306 samedi. Si la liste de White n’est pas vraiment surprenante, il a également mentionné pourquoi quelques personnes en particulier doivent occuper une place parmi les plus grands combattants à avoir jamais concouru dans l’UFC.

« Il faut choisir Jon Jones », a déclaré White avec insistance lors d’un entretien avec ESPN. « Il faut choisir Ronda Rousey. Les femmes ne se battraient pas dans l’UFC sans elle.

« Il faudrait y ajouter GSP (Georges St-Pierre) et absolument, positivement, Conor McGregor. Il a élevé et changé le jeu à l’échelle mondiale. »

Le premier nom de White sur la liste ne devrait surprendre personne étant donné la façon dont il a constamment présenté Jones comme le meilleur combattant livre pour livre du sport et le plus grand de tous les temps en matière de MMA. Étant donné que Jones n’a jamais vraiment goûté à la défaite au cours de sa carrière et qu’il a participé à 16 combats pour le titre – le plus grand nombre dans l’histoire de l’UFC – sa place est plutôt assurée.

En ce qui concerne Rousey, elle est membre du Temple de la renommée de l’UFC et ancienne championne des poids coqs. Elle a certainement été le catalyseur nécessaire pour que White change sa position et ne permette jamais aux femmes de concourir dans l’octogone. À son apogée, Rousey était l’une des plus grandes stars du sport et elle a écrasé ses adversaires jusqu’à ce qu’elle rencontre Holly Holm en 2015.

Bien que sa sortie ait été décevante après deux défaites consécutives par KO, l’impact de Rousey sur l’UFC se fait encore sentir aujourd’hui.

Tout comme Jones, Georges St-Pierre a connu une carrière incroyable avec des titres dans deux catégories de poids et le plus grand nombre de défenses de titre de l’histoire des poids welters avec neuf victoires consécutives. Il est deuxième derrière Jones au nombre total de victoires en combats pour le titre dans l’UFC avec 13 et il a une longue liste de records statistiques à son actif.

Enfin, la puissance de McGregor a définitivement placé l’UFC dans une autre stratosphère en termes de popularité et d’attention. Son bilan n’a pas été brillant ces derniers temps avec un bilan de 1-3 lors de ses quatre derniers combats, la dernière apparition de McGregor remontant à 2021.

Pourtant, White affirme que la place de McGregor dans l’histoire est fermement cimentée, sans parler du fait que son titre de premier champion de l’UFC à détenir deux titres simultanément n’est qu’une autre plume à son chapeau.