Des commentaires ont été faits par le duo lors de la dernière conférence de presse d’avant-combat jeudi, avant la réalisation de la carte empilée au VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville où les masques seront facultatifs.

Samedi soir, 15000 parieurs profiteront d’un triple titre du championnat mis en vedette par le favori local Jorge Masvidal face au champion des poids welters Kamaru Usman, dans ce qui est présenté comme un couronnement pour les Blancs.

« Quand toute cette histoire de Covid a commencé, je t’ai dit que nous serions les premiers. Je t’ai dit que nous passerions à travers ça, » a-t-il rappelé aux journalistes, a rapporté MMA Junkie.

SAINTE MERDE JE NE PEUX PAS ATTENDRE !!!!!!! pic.twitter.com/ZJtJTNkewk – danawhite (@danawhite) 21 avril 2021

« Mais pour ce faire, nous devions avoir un endroit où aller. La Floride a été le leader pour ouvrir les choses. [and] ramener le sport. Ces gars-là ont été très bons avec nous et nous n’aurions pas pu y arriver sans l’État « , White expliqua.

«C’est drôle, car il y a eu beaucoup de moments monumentaux dans ma carrière – et c’est l’un d’entre eux.

«Le samedi soir est une grande soirée, non seulement pour tous les combattants ici et pour l’UFC et le sport, mais je pense pour le sport en général.

«Nous avons montré au début de la pandémie que cela pouvait être fait en toute sécurité et que cela pouvait être fait de la bonne manière, et maintenant nous allons montrer que nous pouvons le faire dans des lieux fermés et que cela peut être fait en toute sécurité». conclut-il.

PRÉPAREZ VOTRE POPCORN 🍿[ #UFC261 | Saturday on E+ PPV | https://t.co/AiQckFaOSf ] pic.twitter.com/kCMAc1tWP7 – UFC (@ufc) 23 avril 2021

Alors que la Floride permettait à la société de White de présenter des spectacles dans des arènes vides au début de la pandémie, White a révélé qu’il se sentait obligé de le faire. « rembourser » le Sunshine State et ses autorités avec le spectacle du week-end, qui n’est pas passé inaperçu par DeSantis.

« Ce sera le premier événement sportif à plein régime depuis que Covid a frappé, en salle, partout aux États-Unis, » dit le gouverneur.

« Je pense que c’est approprié. Nous voulions être en sécurité, mais il y a beaucoup de choses qui vous viennent des médias, des médias sociaux, tout ça. Certaines personnes n’aiment pas gérer ça. Dana White va droit dans les dents de ça, » il a insisté.

« Bienvenue en Floride. Vous n’êtes pas les seuls à vouloir venir dans cette oasis de liberté, » DeSantis a signé.

Gamebred! Le propre de Miami frappe 170 sur le point! ⚖️[ #UFC261 | Saturday on E+ PPV | https://t.co/9F2l1Gb6CA ] pic.twitter.com/4jpuUazRgX – UFC (@ufc) 23 avril 2021

Même si seule une partie de la foule qui sera laissée dans l’arène était présente au presseur, on pouvait toujours les entendre soutenir Masvidal et huer son rival Usman.

« Vous pouvez l’entendre vous-même et le voir vous-même, » A commenté Masvidal.

« Ces types veulent de la violence, et laissez-moi vous dire: ils ne m’encouragent pas parce que je suis si beau ou la nourriture que je mange ou rien. Ils m’encouragent parce que je donne à tout le monde leur argent durement gagné.

« Je viens ici pour jouer et donner la violence dont ils ont besoin. C’est la raison pour laquelle j’ai tout cela derrière moi. Je me bats pour eux. »

« Ils ne peuvent pas se battre pour vous, » Usman a averti son ennemi, avant d’admettre qu’il n’a pas été surpris par la réaction qu’il a reçue.

« J’aime ça. Je suis juste content que les fans reviennent. J’aime qu’ils huent, qu’ils applaudissent. Regardez le [Colby] Combat de Covington. Cela n’a pas d’importance pour moi. Je suis un professionnel, donc j’entre et fais mon travail à chaque fois, « le cauchemar nigérian a souligné.

« Je n’ai pas besoin d’eux pour se battre pour moi, » Masvidal lui répondit. « Je vais t’éclater le cul tout seul, » il a juré.

La Floride a une politique beaucoup plus large sur les restrictions de Covid qu’ailleurs aux États-Unis, et DeSantis a interdit aux municipalités d’infliger des amendes aux personnes qui refusent de porter des masques.

«Alors que tant d’autres États ont continué à enfermer les gens pendant ces nombreux mois, la Floride a soulevé les gens», DeSantis a déclaré dans son discours sur l’état de l’État plus tôt cette année.

En février, environ 25 000 fans étaient présents lorsque le Super Bowl s’est déroulé au Raymond James Stadium de Tampa.

Le maire de Jacksonville, Lenny Curry, a déclaré qu’accueillir l’UFC 261 avec des fans le ferait « continuent de démontrer que la Floride est prête à accueillir en toute sécurité des événements sportifs de marque regardés dans le monde entier. »