Dana White déclare que Tom Aspinall sera le combattant remplaçant pour l’UFC 309 et répond aux rumeurs de retraite de Jon Jones

Tom Aspinall sera présent à l’UFC 309, a déclaré le PDG de l’UFC, Dana White.

Au cours du week-end, l’UFC a officiellement annoncé que l’UFC 309 serait marqué par un combat pour le titre des poids lourds entre Jon Jones et l’ancien champion Stipe Miocic. Ce combat est en préparation depuis plus d’un an et après avoir entendu la nouvelle, le champion intérimaire des poids lourds Tom Aspinall a fait valoir ses arguments pour servir de combattant de réserve pour le match. Et apparemment, White est d’accord.

Mardi, le dernier épisode de Série Contender a eu lieu à Las Vegas et après, White a parlé aux journalistes où il a confirmé qu’Aspinall réaliserait son souhait pour l’UFC 309.

« Oui », a répondu White lorsqu’on lui a demandé si Aspinall pouvait jouer le rôle de remplaçant. « Tom Aspinall est le prochain sur la liste pour tout ce qui se passera après ce combat. »

Bien sûr, être le combattant remplaçant ne garantit pas nécessairement qu’Aspinall aura une chance de remporter la ceinture incontestée si quelque chose arrive à Jones ou Miocic avant l’événement. Après tout, Jones et Miocic devaient initialement s’affronter à l’UFC 295, avec Sergei Pavlovich comme combattant remplaçant, mais lorsque Jones s’est blessé, la promotion a reporté le combat entièrement et a appelé Aspinall pour intervenir au pied levé contre Pavlovich pour le titre intérimaire.

Espérons que rien de semblable ne se produira cette fois-ci, mais même si le combat a lieu, Aspinall pourrait ne pas obtenir son « combat de rêve » contre Jones par la suite, car le champion des poids lourds a récemment déclaré que l’UFC 309 serait « très probablement » le dernier combat de sa carrière. Cela va à l’encontre de l’affirmation précédente de White selon laquelle il pense que Jones affrontera Aspinall s’il bat Miocic, mais pour l’instant, White dit qu’il ne peut pas s’en inquiéter.

« Pourquoi lui parler après cet événement ? », a demandé White lorsqu’on l’a interrogé sur les commentaires de Jones. « Il faut comprendre ce qui va se passer dans ce combat. On verra comment ce combat se déroulera et on verra à partir de là. »

L’UFC 309 aura lieu le 16 novembre au Madison Square Garden à New York.