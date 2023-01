Dana White de l’UFC vu en vidéo en train de gifler sa femme

LAS VÉGAS –

Le président de l’UFC, Dana White, a été vu sur une vidéo publiée par TMZ en train de gifler sa femme, Anne, alors que les deux étaient en vacances à Cabo San Lucas, au Mexique, le mois dernier.

White a déclaré mardi à TMZ dans une interview qu’il était “gêné” et préoccupé par la façon dont ses trois enfants ont été affectés.

“Vous m’avez entendu dire pendant des années : ‘Il n’y a jamais d’excuse pour qu’un homme mette la main sur une femme’, et maintenant je suis sur TMZ pour en parler”, a déclaré White au site Internet.

Le porte-parole de l’UFC, Chris Costello, a déclaré que ni l’organisation ni White ne publieraient de déclaration à l’Associated Press. Costello a fait référence aux commentaires de White à TMZ.

La vidéo montre le couple se disputant avant qu’Anne White ne gifle son mari, qui gifle avant que d’autres n’interviennent.

“Dana et moi sommes mariés depuis près de 30 ans”, a déclaré Anne White dans un communiqué à TMZ. “Dire que cela ne lui ressemble pas est un euphémisme – rien de tel ne s’est jamais produit auparavant. Malheureusement, nous buvions tous les deux trop le soir du Nouvel An et les choses sont devenues incontrôlables des deux côtés. Nous en avons parlé en tant que famille et se sont excusés les uns envers les autres. J’espère juste que les gens respecteront notre vie privée pour le bien de nos enfants.