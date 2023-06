Elon Musk et Mark Zuckerberg sont « absolument très sérieux » à propos des coups échangés dans l’Octogone, et les fans devront payer s’ils veulent regarder.

Ce serait le plus grand combat de l’histoire du monde, plus grand que tout ce qui a jamais été fait.

Le plus gros pay-per-view précédent était Conor McGrergor-Floyd Mayweather en 2017, a déclaré White, qui a rapporté plus de 600 millions de dollars de revenus.

« Ce serait le plus grand combat de l’histoire du monde, plus grand que tout ce qui a jamais été fait », a-t-il déclaré. « Cela briserait tous les records de pay-per-view. »

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que le combat de Mark Zuckerberg et Elon Musk pourrait « tripler » les 600 millions de dollars apportés par le combat de Floyd Mayweather et Conor McGregor en 2017.

Mayweather aurait ramené à la maison 275 millions de dollars après avoir gagné, tandis que McGregor est reparti avec 85 millions de dollars.

Mais un combat entre Musk et Zuckerberg – les hommes les plus riches n ° 1 et n ° 10 au monde avec une valeur nette combinée de 340 milliards de dollars – établirait facilement un nouveau record, a déclaré White.

« Je pense que ça triple [Mayweather-McGregor] », a-t-il dit. « Il n’y a aucune limite à ce que cette chose peut faire. »

Cependant, les deux dirigeants, qui ont des antécédents de mauvais sang, ne cherchent probablement pas à augmenter leur valeur nette du combat. Au lieu de cela, il a suggéré qu’ils se battent chacun pour une organisation caritative de leur choix.

« Je ne pense pas qu’aucun d’eux ait besoin d’argent », a déclaré White. « Ces types récolteraient des centaines de millions de dollars pour des œuvres caritatives », a-t-il ajouté.

White a refusé de spéculer sur le moment où le combat pourrait avoir lieu, mais a déclaré qu’il était prêt à y arriver.

« Si ces gars sont sérieux, je fais des combats que les gens veulent voir », a-t-il déclaré. « C’est ce que je fais dans la vie. »

